Estado de SP registra segundo caso de gripe aviária em ave silvestre

BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - O Estado de São Paulo confirmou, na sexta-feira (7), o segundo caso de gripe aviária de 2026. O novo caso foi encontrado em um marreco no Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

Segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), através da Diretoria de Defesa Agropecuária, o vírus foi identificado em um irerê (Dendrocygna viduata), espécie encontrada na África tropical, nas Antilhas e na América do Sul.

Trata-se, segundo o governo estadual, de um caso isolado em ave silvestre. Por esse motivo, não há alteração de status sanitário do estado e do Brasil na Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

Não existem estabelecimentos avícolas comerciais em uma raio de 10 km da ocorrência do caso, de acordo com a Defesa Agropecuária, que aponta também a realização de ações de vigilância epidemiológica na área em busca de outros casos em aves.

A confirmação do caso veio a partir de análise do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária.