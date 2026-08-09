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Folha de São Paulo

Estado de SP registra segundo caso de gripe aviária em ave silvestre

BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - O Estado de São Paulo confirmou, na sexta-feira (7), o segundo caso de gripe aviária de 2026.

Publicado em 09 de Agosto de 2026 às 10:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 ago 2026 às 10:46
BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - O Estado de São Paulo confirmou, na sexta-feira (7), o segundo caso de gripe aviária de 2026. O novo caso foi encontrado em um marreco no Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.
Segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), através da Diretoria de Defesa Agropecuária, o vírus foi identificado em um irerê (Dendrocygna viduata), espécie encontrada na África tropical, nas Antilhas e na América do Sul.
Trata-se, segundo o governo estadual, de um caso isolado em ave silvestre. Por esse motivo, não há alteração de status sanitário do estado e do Brasil na Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).
Não existem estabelecimentos avícolas comerciais em uma raio de 10 km da ocorrência do caso, de acordo com a Defesa Agropecuária, que aponta também a realização de ações de vigilância epidemiológica na área em busca de outros casos em aves.
A confirmação do caso veio a partir de análise do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária.
Outro caso de gripe aviária havia sido relatado no estado no início de julho. Registrado no município de Guaíra, o vírus também foi encontrado em um irerê.
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