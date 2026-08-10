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Jovens talentos

Itaú Unibanco abre programa de trainee com salário acima de R$ 9 mil

A seleção é aberta a candidatos que tenham cursos de graduação (bacharel e licenciatura) de todas as áreas, com formação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2027

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 14:32

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 ago 2026 às 14:32
Código19/Folhapress

O Itaú Unibanco está com inscrições abertas para o Programa Trainee 2027, com salário inicial de R$ 9.350,00. A seleção é aberta a candidatos que tenham cursos de graduação (bacharelado e licenciatura) de todas as áreas, com formação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2027. Para quem for se inscrever na trilha de Finanças, o inglês avançado é obrigatório.


Os selecionados também receberão participação nos lucros e resultados, auxílio-refeição de R$ 50,46 por dia, auxílio-alimentação de R$ 874,78 por mês, assistência médica e odontológica, vale-transporte, auxílio-creche para filhos de até 71 meses, seguro de vida, descontos em farmácias conveniadas, entre outros benefícios.


O programa tem duração de 18 meses e, durante esse período, os trainees vão participar de seis trilhas estratégicas alinhadas às transformações do mercado e às principais prioridades do banco: Finanças, Riscos, Crédito e Analytics, Estratégia de Negócios, Produtos Digitais e Pessoas.

As áreas abrangem desde planejamento financeiro, gestão de riscos e análise de dados até desenvolvimento de produtos e experiências digitais, transformação dos negócios e gestão de talentos, oferecendo uma formação especializada para acelerar a trajetória profissional dos participantes.


As inscrições podem ser feitas até 1º de setembro, no site oficial do programa.


O programa será realizado em modelo de trabalho híbrido, com base em São Paulo (SP). A jornada de seleção será estruturada em cinco etapas, iniciando pela inscrição, seguida por testes de lógica, entrevista com a equipe de Pessoas e dinâmicas acompanhadas por executivos das áreas de negócio.

A etapa final do processo será realizada presencialmente na capital paulista, promovendo o encontro dos candidatos com o Comitê Executivo e diretores executivos do banco.


A instituição informou que custeará o deslocamento dos finalistas que residirem a mais de 100 km de distância do local da avaliação, como forma de garantir a democratização do acesso e a atração de talentos de todo o país.

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