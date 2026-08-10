Itaú Unibanco abre programa de trainee com salário acima de R$ 9 mil

O Itaú Unibanco está com inscrições abertas para o Programa Trainee 2027, com salário inicial de R$ 9.350,00. A seleção é aberta a candidatos que tenham cursos de graduação (bacharelado e licenciatura) de todas as áreas, com formação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2027. Para quem for se inscrever na trilha de Finanças, o inglês avançado é obrigatório.





Os selecionados também receberão participação nos lucros e resultados, auxílio-refeição de R$ 50,46 por dia, auxílio-alimentação de R$ 874,78 por mês, assistência médica e odontológica, vale-transporte, auxílio-creche para filhos de até 71 meses, seguro de vida, descontos em farmácias conveniadas, entre outros benefícios.





O programa tem duração de 18 meses e, durante esse período, os trainees vão participar de seis trilhas estratégicas alinhadas às transformações do mercado e às principais prioridades do banco: Finanças, Riscos, Crédito e Analytics, Estratégia de Negócios, Produtos Digitais e Pessoas.