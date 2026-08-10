6 dicas para acostumar o filhote a dormir na caminha dele

É comum que o filhote chore nas primeiras noites, principalmente porque ainda está se adaptando à nova casa. Embora seja difícil ignorar esse comportamento , atender imediatamente sempre que ele vocaliza pode fazer com que associe o choro à chegada do tutor. O ideal é verificar se ele está bem, confortável e seguro. Caso todas as necessidades estejam atendidas, espere alguns instantes antes de oferecer atenção.