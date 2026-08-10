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Temporários

Inscrições para seleção de professores da Prefeitura da Serra terminam nesta terça-feira (11)

Remuneração é de R$ 3.209,57 a R$ 4.978,74, conforme a titulação apresentada pelo candidato, além de auxílio-alimentação de R$ 1.100,00

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 13:50

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 ago 2026 às 13:50
Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra Ricardo Medeiros

As inscrições para o processo seletivo simplificado da Prefeitura da Serra terminam nesta terça-feira (11). A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva para professores. 


A remuneração é de R$ 3.209,57 a R$ 4.978,74, conforme a titulação apresentada pelo candidato. Os selecionados recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 1.100,00. A carga horária indicada é de 25 horas semanais, podendo ser alterada de acordo com a necessidade da administração.

As oportunidades são para os cargos de:

  • Professor MaPB Língua Inglesa

  • Professor MaPB  Educação Artística

  • Professor MaPB Língua Portuguesa

  • Professor MaPB Geografia

  • Professor MaPB Matemática

As inscrições podem ser feitas até as 23h59, no site selecao.serra.es.gov.br


O processo seletivo será composto por inscrição, classificação, convocação para autuação de processo eletrônico, envio de documentos digitalizados por meio de processo eletrônico, conferência/análise de documentos, convocação para escolha de vagas e formalização de contrato.


A validade dda seleção vai até 31 de dezembro de 2026.

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