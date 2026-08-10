Inscrições para seleção de professores da Prefeitura da Serra terminam nesta terça-feira (11)

As inscrições para o processo seletivo simplificado da Prefeitura da Serra terminam nesta terça-feira (11). A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva para professores.
A remuneração é de R$ 3.209,57 a R$ 4.978,74, conforme a titulação apresentada pelo candidato. Os selecionados recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 1.100,00. A carga horária indicada é de 25 horas semanais, podendo ser alterada de acordo com a necessidade da administração.
As oportunidades são para os cargos de:
Professor MaPB Língua Inglesa
Professor MaPB Educação Artística
Professor MaPB Língua Portuguesa
Professor MaPB Geografia
Professor MaPB Matemática
As inscrições podem ser feitas até as 23h59, no site selecao.serra.es.gov.br.
O processo seletivo será composto por inscrição, classificação, convocação para autuação de processo eletrônico, envio de documentos digitalizados por meio de processo eletrônico, conferência/análise de documentos, convocação para escolha de vagas e formalização de contrato.
A validade dda seleção vai até 31 de dezembro de 2026.
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