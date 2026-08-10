Inscrições para seleção de professores da Prefeitura da Serra terminam nesta terça-feira (11)

As inscrições para o processo seletivo simplificado da Prefeitura da Serra terminam nesta terça-feira (11). A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva para professores.





A remuneração é de R$ 3.209,57 a R$ 4.978,74, conforme a titulação apresentada pelo candidato. Os selecionados recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 1.100,00. A carga horária indicada é de 25 horas semanais, podendo ser alterada de acordo com a necessidade da administração.