Sedu do ES abre seleção para contratar cuidadores temporários

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de apoio escolar — cuidador. O candidato deve ter o ensino médio completo, além de curso de formação com carga horária mínima de 80 horas.
A remuneração é de R$ 1.791,54 para carga horária de 30 horas semanais e de R$ 2.388,72 para jornada de trabalho de 40 horas. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 600,00 e R$ 800,00, respectivamente.
Os selecionados poderão atuar nas escolas com oferta de educação em tempo parcial e integral; na unidade escolar quilombola Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Graúna, no município de Itapemirim; e na Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental e Médio (EEIEM) Aldeia Caieiras Velha, no município de Aracruz.
As inscrições podem ser feitas das 10 horas do dia 12 de agosto até as 17 horas do dia 21 do mesmo mês, pelo site www.selecao.es.gov.br.
A seleção contará com as seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações e formalização do contrato.
O processo seletivo simplificado terá validade até o final do ano letivo de 2027, podendo ser prorrogado por até 12 meses, conforme a necessidade da Sedu.
Apoiar a locomoção, de forma a assegurar o acesso e a participação dos estudantes em todos os espaços e atividades pedagógicas;
Apoiar a higiene e a alimentação, observando o respeito à dignidade, ao corpo, à privacidade, ao tempo e às escolhas dos estudantes;
Apoiar a interação social e a comunicação, a partir do reconhecimento das diferentes formas de expressão dos estudantes e da pluralidade dos meios e modos de comunicação;
Apoiar a utilização de tecnologias assistivas, de recursos de acessibilidade e dos demais recursos indicados no âmbito do Atendimento Educacional Especializado – AEE, de modo a favorecer o convívio entre os pares e a livre expressão dos estudantes nas atividades e nos espaços escolares.
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