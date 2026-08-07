Sedu do ES abre seleção para contratar cuidadores temporários

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de apoio escolar — cuidador. O candidato deve ter o ensino médio completo, além de curso de formação com carga horária mínima de 80 horas.





A remuneração é de R$ 1.791,54 para carga horária de 30 horas semanais e de R$ 2.388,72 para jornada de trabalho de 40 horas. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 600,00 e R$ 800,00, respectivamente.





Os selecionados poderão atuar nas escolas com oferta de educação em tempo parcial e integral; na unidade escolar quilombola Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Graúna, no município de Itapemirim; e na Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental e Médio (EEIEM) Aldeia Caieiras Velha, no município de Aracruz.