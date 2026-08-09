Mulher é perseguida e agredida pelo ex com garrafa quebrada em Vitória

Uma mulher de 26 anos denunciou ter sido agredida pelo ex-companheiro, de 43, na madrugada deste domingo (9), no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória. Segundo o relato registrado pela vítima à Polícia Civil, o homem a perseguiu e iniciou as agressões depois de encontrá-la na escadaria Dora Madalena, por volta das 5h30.





O caso foi registrado na 1ª Delegacia Regional de Vitória como lesão corporal leve contra mulher no contexto da Lei Maria da Penha.





A vítima contou que estava saindo de casa para um compromisso quando encontrou o ex-companheiro nas proximidades da escadaria. De acordo com o relato, ele foi em sua direção e começou a agredi-la. A violência teria continuado por cerca de uma rua e meia, até a região da Rua Helena Muller.





Segundo a mulher, durante a agressão, o homem pegou uma garrafa long neck, quebrou o recipiente e tentou cortar o rosto dela. O golpe provocou um corte superficial na bochecha. Ainda conforme o relato, ele também a jogou contra uma parede, bateu a cabeça dela, puxou seus cabelos e deu chutes e socos no braço, na barriga e nas costas.