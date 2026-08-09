Mulher é perseguida e agredida pelo ex com garrafa quebrada em Vitória

Uma mulher de 26 anos denunciou ter sido agredida pelo ex-companheiro, de 43, na madrugada deste domingo (9), no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória. Segundo o relato registrado pela vítima à Polícia Civil, o homem a perseguiu e iniciou as agressões depois de encontrá-la na escadaria Dora Madalena, por volta das 5h30.
O caso foi registrado na 1ª Delegacia Regional de Vitória como lesão corporal leve contra mulher no contexto da Lei Maria da Penha.
A vítima contou que estava saindo de casa para um compromisso quando encontrou o ex-companheiro nas proximidades da escadaria. De acordo com o relato, ele foi em sua direção e começou a agredi-la. A violência teria continuado por cerca de uma rua e meia, até a região da Rua Helena Muller.
Segundo a mulher, durante a agressão, o homem pegou uma garrafa long neck, quebrou o recipiente e tentou cortar o rosto dela. O golpe provocou um corte superficial na bochecha. Ainda conforme o relato, ele também a jogou contra uma parede, bateu a cabeça dela, puxou seus cabelos e deu chutes e socos no braço, na barriga e nas costas.
Eu tava saindo de casa às 5h30 da manhã pra um compromisso, subi nas escadas, eu deparei com ele, quando ele me viu, ele já veio na minha direção me agredindo
Depoimento da vítima
A mulher relatou ainda que o ex-companheiro teria dito que, se ela não fosse dele, "não seria de mais ninguém". Segundo a vítima, ele também ameaçou invadir a casa dela e fez ameaças contra a mãe dela.
A mulher contou à polícia que manteve um relacionamento de aproximadamente dez anos com o suspeito e que os dois estão separados há oito meses. Eles têm uma filha de 4 anos.
Segundo a vítima, desde o fim do relacionamento, o homem não aceitava a separação e passou a fazer ameaças verbalmente e por mensagens. Na madrugada deste domingo, antes do encontrá-la, ele teria ligado várias vezes para ela. Como não foi atendido, enviou mensagens acusando a ex-companheira de estar se relacionando com outro homem.
Ele não aceita o fim do relacionamento e acha que a todo momento a gente pode reatar. Acha que eu sempre tô ficando com alguma outra pessoa e fica com essa cabeça, achando que manda em mim
Depoimento da vítima
Ainda de acordo com o depoimento, esta foi a segunda agressão física sofrida pela mulher desde a separação. A primeira teria ocorrido no último dia 1º.
A vítima também relatou que, durante o relacionamento, já havia episódios de comportamento que considerava abusivo. Segundo ela, após situações de tensão, o então companheiro pedia desculpas e fazia declarações de amor, o que fazia com que ela retomasse o relacionamento.
Segundo a vítima, depois das agressões, o homem teria feito cerca de 30 ligações para ela. Como não foi atendido, enviou uma mensagem pedindo para ver a filha de 4 anos.
O ex-companheiro teria alegado que a mulher estava descumprindo um acordo para que a criança passasse o Dia dos Pais com ele.
A vítima afirmou que decidiu procurar a polícia porque as ameaças vinham ocorrendo havia meses e, desta vez, evoluíram para agressões físicas.
“Resolvi registrar porque há 8 meses ele vem me ameaçando verbalmente, por mensagens, e dessa vez chegou ao ponto de agredir, e se fez isso, ele pode fazer coisa pior. Como eu tenho a minha filha, então eu tenho que prever a minha vida pra cuidar dela”, disse.
Até o momento do registro da ocorrência, a mulher ainda não havia solicitado medida protetiva, mas informou à polícia que pretendia fazer o pedido.
(Com informações de Isabelle Oliveira, da TV Gazeta)