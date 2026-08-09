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Tempo

Nova frente fria chega ao ES e pode trazer pancadas de chuva

A Defesa Civil informou que, por enquanto, não há previsão de tempo severo para o Espírito Santo

Publicado em 09 de Agosto de 2026 às 12:55

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

09 ago 2026 às 12:55
Frente fria deve mudar o tempo no ES Fernando Madeira

O tempo deve mudar no Espírito Santo a partir desta segunda-feira (10), com a chegada de uma nova frente fria que vai favorecer a ocorrência de pancadas de chuva em algumas regiões do Estado. Segundo a previsão da Defesa Civil, as regiões Sul, Serrana, Caparaó e Grande Vitória têm até 70% de probabilidade de chuva.


Apesar da possibilidade de chuva, os acumulados previstos são baixos, entre 2 e 10 milímetros. A chance de volumes entre 10 e 30 milímetros é inferior a 30%. Nas demais regiões do Espírito Santo, a previsão é de pouca possibilidade de chuva.

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Na terça-feira (11), a previsão se mantém semelhante, com até 70% de probabilidade de chuva nas regiões Sul, Serrana, Caparaó e Grande Vitória. Os acumulados devem ficar entre 2 e 10 milímetros, enquanto a chance de volumes entre 10 e 30 milímetros é inferior a 30%. Nas demais áreas do Estado, a possibilidade de chuva é baixa.


A Defesa Civil informou que, por enquanto, não há previsão de tempo severo para o Espírito Santo.


Já na quarta-feira (12), a tendência é de retorno do tempo firme em todo o Estado, com baixa probabilidade de chuva.

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