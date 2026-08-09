Nova frente fria chega ao ES e pode trazer pancadas de chuva

O tempo deve mudar no Espírito Santo a partir desta segunda-feira (10), com a chegada de uma nova frente fria que vai favorecer a ocorrência de pancadas de chuva em algumas regiões do Estado. Segundo a previsão da Defesa Civil, as regiões Sul, Serrana, Caparaó e Grande Vitória têm até 70% de probabilidade de chuva.





Apesar da possibilidade de chuva, os acumulados previstos são baixos, entre 2 e 10 milímetros. A chance de volumes entre 10 e 30 milímetros é inferior a 30%. Nas demais regiões do Espírito Santo, a previsão é de pouca possibilidade de chuva.