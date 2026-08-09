Inmet alerta para ventos costeiros em 18 cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para ventos costeiros que abrange 18 cidades do Espírito Santo. O aviso começou às 8h30 deste domingo (9) e é válido até as 23h59 de segunda-feira (10).
Segundo o Inmet, há previsão de intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, com possibilidade de movimentação de dunas de areia sobre construções na orla. Veja as cidades incluídas no alerta:
- Anchieta
- Aracruz
- Cariacica
- Conceição da Barra
- Fundão
- Guarapari
- Itapemirim
- Jaguaré
- Linhares
- Marataízes
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São Mateus
- Serra
- Viana
- Vila Velha
- Vitória