Como as canetas emagrecedoras estão mudando a relação com o álcool

Pessoas que usam o medicamento disseram à BBC News que o álcool as afetou de maneiras diferentes: algumas disseram que a vontade de beber desapareceu, que o álcool as deixou enjoadas ou com uma sensação desconfortável de estômago cheio, ou que ficaram bêbadas mais rapidamente. Outras disseram que não notaram nenhum efeito em sua relação com o álcool.