Homens são mortos a tiros enquanto dormiam na rua em Vila Velha

Dois homens foram mortos a tiros na manhã deste domingo (9), em diferentes pontos do bairro Jaburuna, em Vila Velha, na Grande Vitória. As vítimas foram identificadas como Wilian Farias da Vitória, de 35 anos, e Elessandro de Souza Estevão, de 49. Os dois estavam dormindo em sofás colocados em vias públicas quando foram surpreendidos pelos criminosos.





Wilian foi encontrado morto na Rua Dom Pedro II. Segundo moradores, após ser baleado, teria corrido pelas ruas do bairro. Rastros de sangue foram encontrados pelo caminho até o ponto onde caiu e morreu.





Uma sobrinha de Wilian contou à reportagem da TV Gazeta que voltava de uma festa quando encontrou o tio. Familiares disseram que ele passava boa parte do tempo nas ruas e enfrentava problemas relacionados ao uso de drogas. A família afirmou ainda que tentava ajudá-lo.





Por volta das 5h, testemunhas relataram que, após atirar contra Wilian, os criminosos fugiram de carro pela região. Na Rua Jabuticabeira, eles teriam subido uma ladeira e feito uma segunda vítima.





Elessandro também estava dormindo em um sofá na rua quando foi surpreendido pelos disparos. Aos policiais, os parentes contaram que ele havia passado a viver nas ruas recentemente e também enfrentava problemas relacionados ao uso de drogas.