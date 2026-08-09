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Denúncia

Rato é encontrado na maternidade do Hospital Jayme Santos Neves, na Serra

Animal foi capturado após ser identificado no hospital; Secretaria de Saúde afirma que as medidas de controle de pragas foram reforçadas

Publicado em 09 de Agosto de 2026 às 17:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2026 às 17:25

Um rato foi encontrado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, na noite de sábado (8). Segundo uma pessoa que trabalha na unidade e presenciou a ocorrência, o animal teria circulado pela área da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e foi capturado por um funcionário.


Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou a ocorrência, mas informou que o animal foi identificado de forma "pontual e isolada" durante a abertura de uma caixa proveniente do almoxarifado, em uma área administrativa da Maternidade.


Segundo a secretaria, assim que o caso foi identificado, a equipe de Controle Ambiental do hospital foi acionada e comunicou a empresa responsável pelo controle de pragas da unidade. Armadilhas foram instaladas, e o rato acabou sendo capturado.


A Sesa informou ainda que o hospital realiza mensalmente ações de controle ambiental e de pragas, incluindo medidas preventivas e de controle de roedores.


Após o episódio, o hospital também determinou que caixas de papelão não sejam mais levadas diretamente aos setores. A partir de agora, elas deverão ser abertas e esvaziadas no almoxarifado antes que os materiais sejam encaminhados aos respectivos locais de destino.


A secretaria afirmou que não houve necessidade de retirar pacientes ou interromper atendimentos e que a ocorrência não provocou transtornos a pacientes, acompanhantes ou funcionários.


Em nota, o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves lamentou o ocorrido e reforçou que mantém medidas contínuas de controle e prevenção para garantir a segurança e a qualidade da assistência prestada.

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