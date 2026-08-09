Rato é encontrado na maternidade do Hospital Jayme Santos Neves, na Serra

Um rato foi encontrado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, na noite de sábado (8). Segundo uma pessoa que trabalha na unidade e presenciou a ocorrência, o animal teria circulado pela área da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e foi capturado por um funcionário.





Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou a ocorrência, mas informou que o animal foi identificado de forma "pontual e isolada" durante a abertura de uma caixa proveniente do almoxarifado, em uma área administrativa da Maternidade.





Segundo a secretaria, assim que o caso foi identificado, a equipe de Controle Ambiental do hospital foi acionada e comunicou a empresa responsável pelo controle de pragas da unidade. Armadilhas foram instaladas, e o rato acabou sendo capturado.





A Sesa informou ainda que o hospital realiza mensalmente ações de controle ambiental e de pragas, incluindo medidas preventivas e de controle de roedores.





Após o episódio, o hospital também determinou que caixas de papelão não sejam mais levadas diretamente aos setores. A partir de agora, elas deverão ser abertas e esvaziadas no almoxarifado antes que os materiais sejam encaminhados aos respectivos locais de destino.





A secretaria afirmou que não houve necessidade de retirar pacientes ou interromper atendimentos e que a ocorrência não provocou transtornos a pacientes, acompanhantes ou funcionários.





Em nota, o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves lamentou o ocorrido e reforçou que mantém medidas contínuas de controle e prevenção para garantir a segurança e a qualidade da assistência prestada.