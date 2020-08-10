Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Mais cansado que o normal"

Antonio Banderas afirma estar com Covid-19 no dia em que completa 60 anos

Antonio Banderas revelou, nesta segunda-feira (10), que recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19
10 ago 2020 às 15:23

O ator Antonio Banderas Crédito: Reprodução Instagram
No dia em que completa 60 anos, Antonio Banderas revelou, nesta segunda-feira (10), que recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19.
"Quero tornar público que hoje, 10 de agosto, sou forçado a comemorar meu 60° aniversário em quarentena após dar positivo para Covid19, causada pelo coronavírus", escreveu o ator espanhol, em seu perfil no Instagram.
Banderas disse ainda que está "relativamente bem, apenas um pouco mais cansado que o normal e confiante de que vou me recuperar o mais rápido possível". "[Estou] Seguindo as recomendações médicas, que espero que me permitam superar o processo infeccioso que sofro e que está afetando a tantas pessoas ao redor do mundo."
Na mensagem de divulgação de que estava com a doença, o ator publicou uma foto sua ainda criança. Bandeiras afirmou que vai aproveitar esse período de isolamento parra "ler, escrever, descansar e seguir fazendo planos para começar a dar sentido aos meus recém-estreados 60 anos, aos quais chego cheio de entusiasmo."

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados