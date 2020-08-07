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Rossini Macedo, o Tonho dos Couros, é internado com Covid-19

'Doença muito difícil', disse o humorista, que está em hospital de Vitória desde quarta-feira (5), em vídeo publicado nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 17:17

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 17:17

Rossini Macedo, o Tonho dos Couros, está internado com Covid-19, em hospital de Vitória
Rossini Macedo, o Tonho dos Couros, está internado com Covid-19, em hospital de Vitória Crédito: Reprodução/Facebook
Um dia após anunciar que contraiu o Covid-19, o humorista Rossini Macedo foi internado em hospital de Vitória, no Espírito Santo. Famoso por seu personagem Tonho dos Couros, ele publicou um vídeo em suas redes sociais, nesta quinta-feira (6), contando os momentos de internação.
"Queria agradecer as mensagens, mas não consigo responder todo mundo, porque é cansativo. Estou no hospital desde ontem (dia 5). A diminuição do oxigênio no sangue me fez internar. Estou tomando oxigênio e soro o tempo todo", descreve o humorista.
Em seguida, ele explica o motivo ir às redes sociais falar sobre o seu quadro. "Estou sofrendo bastante, mas aguentando firme... Quero motivar outras pessoas que também estão passando por este momento difícil. A doença é muito difícil. Quando chega no estágio que cheguei aqui, é complicado. Estou com muita febre ainda, muita tosse, mas a gente vai conseguir superar", disse.
No vídeo publicado na última terça-feira (4), Rossini contou que seu filho mais velho e mais dois amigos, que tiveram contato com ele antes dos primeiros sintomas, também deram positivo para o novo coronavírus, mas se recuperam em casa.
"Estava sentindo sintomas ha uma semana, perda de paladar, febre, tosse, cansaço. Fiz uma tomografia e detectou que estou com 50% dos meus pulmões comprometidos", disse no vídeo.
Amigos famosos do humorista aproveitaram a publicação para postar mensagens de apoio. "Força, meu grande amigo. Estamos em oração. Já já, você estará 100%, se Deus quiser", escreveu o cantor Alemão do Forró.

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"Força, meu amigo! Deus está contigo! Vai sair dessa", comentou o sertanejo Álvaro Nobre.
O humorista Marcelo Marrom disse que está em oração pelo amigo e brincou: "Vou até dormir na tua casa hj pra tomar conta das coisas lá!!! Te amo!".

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