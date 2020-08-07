Rossini Macedo, o Tonho dos Couros, é internado com Covid-19

Rossini Macedo, o Tonho dos Couros, está internado com Covid-19, em hospital de Vitória Crédito: Reprodução/Facebook

Um dia após anunciar que contraiu o Covid-19, o humorista Rossini Macedo foi internado em hospital de Vitória, no Espírito Santo. Famoso por seu personagem Tonho dos Couros, ele publicou um vídeo em suas redes sociais, nesta quinta-feira (6), contando os momentos de internação.

"Queria agradecer as mensagens, mas não consigo responder todo mundo, porque é cansativo. Estou no hospital desde ontem (dia 5). A diminuição do oxigênio no sangue me fez internar. Estou tomando oxigênio e soro o tempo todo", descreve o humorista.

Em seguida, ele explica o motivo ir às redes sociais falar sobre o seu quadro. "Estou sofrendo bastante, mas aguentando firme... Quero motivar outras pessoas que também estão passando por este momento difícil. A doença é muito difícil. Quando chega no estágio que cheguei aqui, é complicado. Estou com muita febre ainda, muita tosse, mas a gente vai conseguir superar", disse.

No vídeo publicado na última terça-feira (4), Rossini contou que seu filho mais velho e mais dois amigos, que tiveram contato com ele antes dos primeiros sintomas, também deram positivo para o novo coronavírus, mas se recuperam em casa.

"Estava sentindo sintomas ha uma semana, perda de paladar, febre, tosse, cansaço. Fiz uma tomografia e detectou que estou com 50% dos meus pulmões comprometidos", disse no vídeo.

Amigos famosos do humorista aproveitaram a publicação para postar mensagens de apoio. "Força, meu grande amigo. Estamos em oração. Já já, você estará 100%, se Deus quiser", escreveu o cantor Alemão do Forró.

"Força, meu amigo! Deus está contigo! Vai sair dessa", comentou o sertanejo Álvaro Nobre.