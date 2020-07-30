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Em isolamento

Com suspeita de Covid-19, Diogo Nogueira cancela live de Dia dos Pais

O resultado deve sair apenas no sábado (1), mas ele já se encontra em isolamento domiciliar

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 19:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 19:30
Diogo Nogueira comemorou seu aniversário em live neste domingo (26)
O cantor Diogo Nogueira  Crédito: Reprodução
Diogo Nogueira, 39, está com suspeita de Covid-19. De acordo com a assessoria de imprensa dele, o cantor e compositor apresentou sintomas da doença causada pelo novo coronavírus e realizou o teste para descobrir se está infectado. O resultado deve sair apenas no sábado (1º/8), mas ele já se encontra em isolamento domiciliar.
"Estou tocado pela corrente de boas energias que tenho recebido e confiante de que logo estaremos juntos novamente para levar muito samba, alegria e amor para o público que está em casa", declarou o cantor, que agradeceu os desejos de que ele se recupere logo.
Ele também afirmou que se solidariza com as famílias que estão lidando com a doença e com os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente para salvar vidas.
Com isso, os planos para a realização de uma live que ele faria em comemoração ao Dia dos Pais foram interrompidos. A equipe do cantor optou por adiar a apresentação para prezar pela segurança de todos. Agora, ela deve ocorrer apenas no domingo 23/8, caso a saúde de Diogo tenha melhorado até lá.

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