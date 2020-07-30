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Comemoração

Após pedidos, Caetano Veloso anuncia live para o dia do seu aniversário

O cantor e compositor resistiu muito aos apelos da mulher e dos fãs até decidir fazer essa live e escolheu um dia especial para a comemoração

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 17:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 17:24
O cantor e compositor Caetano Veloso
O cantor e compositor Caetano Veloso Crédito: Reprodução Facebook
E Caetano Veloso disse sim. Após meses acompanhando a saga de sua mulher, Paula Lavigne, em seu encalço no Instagram, sempre querendo saber se ele faria uma apresentação virtual, a afirmativa foi dada nesta quarta-feira (29). Caetano revelou que fará uma live no dia 7 de agosto, junto com os filhos Moreno, Zeca e Tom, que será transmitida pela plataforma do Globoplay, às 21h30.
O cantor e compositor resistiu muito aos apelos da mulher e dos fãs até decidir fazer essa live e escolheu um dia especial para isso. No dia 7 de agosto, Caetano completa 78 anos de idade, e diz, em vídeo, que mais uma vez estará imitando Gilberto Gil, ao escolher a data do aniversário.
Além disso, registra que a data escolhida é muito cabalística, 78 anos no dia 7 do 8. E junta a isso mais uma coincidência. Como gosta muito de Marcelo Adnet, revela que o programa do humorista, o Sinta-se em Casa, terá nesse dia seu 78º episódio.
O anúncio foi feito exatamente em um vídeo de Adnet, com o humorista imitando Paula Lavigne e o próprio Caetano Veloso.

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