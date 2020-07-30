Sambasoul anuncia live com lançamento de single e gravação de clipe

Imagem mostra apresentação do grupo Sambasoul no Espírito Santo: Raul Mesquita (vocalista), Rafael Valadares (guitarra) e Lucas de Carvalho (baixo) Crédito: Reprodução/Instagram @oficialsambasoul

O próximo sábado (1º) será de samba, pop, reggae e rap do Sambasoul . O grupo promete duas horas e meia de show transmitido por meio de uma live, a partir das 20h. Além dos sucessos da banda, os artistas vão aproveitar para lançar "Tudo Que Você Quiser", novo single já disponível nas plataformas digitais.

Em bate-papo com o Divirta-se, Raul aproveitou para adiantar que, durante a live, o grupo fará algumas gravações. As filmagens serão usadas no clipe de "Tudo Que Você Quiser" e em outros projetos do Sambasoul que devem sair nos próximos meses.

Os próximos singles sairão do forno com produção de André Daumas. "Estamos trabalhando na segunda música com ele. É engraçado porque nem todos nós o vimos pessoalmente, ainda", brinca.

A fala de Raul se explica ao motivo da produção desta primeira canção, que aborda o amor misturando pop e reggae com batidas claras de samba tradicional, ter sido realizada à distância. Para isso, os músicos se reuniram para enviar trechos do trabalho para o produtor de Vila Velha e, em seguida, recebiam o material já editado para aprovação. "Ficamos mais ou menos um mês assim. Mas o trabalho superou nossas expectativas e estamos felizes", corrobora.

"Em meio à quarentena, estamos aproveitando para adiantar produções em casa e em estúdio para mantermos lançamentos para o nosso público " Raul Mesquita - Vocalista do Sambasoul

"Tudo Que Você Quiser", música de composição de Caio Meirelles, fala de uma relação de casal em que características femininas viram elogios que um personagem declara à amada. No entanto, a mensagem que os músicos capixabas querem passar com a canção é ainda maior.

"Nesse momento precisamos falar de amor. Não só na questão de casal, mas a sociedade como um todo, as famílias... É uma letra que pode ser aplicada a todas as formas de manifestação de carinho, afeto", defende.

6 MIL VIEWS NO YOUTUBE

A primeira live solidária do Sambasoul aconteceu pouco tempo depois que o setor de eventos foi totalmente paralisado no Espírito Santo em conformidade com as normas sanitárias para evitar a proliferação da Covid-19 . Na ocasião, os artistas decidiram doar todo o dinheiro que arrecadassem ao projeto SOS Graxa ES

"A transmissão já tem mais de 6 mil visualizações no YouTube e o retorno do público foi até maior do que o que a gente esperava. Tivemos um engajamento muito legal e acho que o pessoal estava precisando daquilo. O capixaba, no geral, gosta de sair, de um show, de ver apresentação de música", conclui o vocalista.

Durante o show virtual deste sábado (1), os internautas também poderão fazer doações simbólicas pelo PicPay. Todo o dinheiro arrecadado, segundo o vocalista Raul Mesquita, será repassado a todos os músicos fixos da banda - ao todo, são 7 profissionais. "Nós até conseguimos manter as contas em dia, mas sabemos que para muita gente esse momento (da pandemia) está sendo o pior de toda a carreira", fala.

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