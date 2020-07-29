LeqSamba realiza primeiro pagode drive-in do Espírito Santo

Grupo LeqSamba realiza o primeiro pagode drive-in do ES Crédito: Comvento Assessoria/Divulgação

Na onda de São Paulo, o Espírito Santo terá um pagode drive-in para chamar de seu. Inspirados em artistas como a Turma do Pagode e Mumuzinho, o grupo LeqSamba esquenta os pandeiros para uma apresentação ao vivo, no dia 8 de agosto, no Vitória Grand Hall, em Santa Luíza, na Capital Capixaba.

Composta por Henrique Meirelles na voz, Pablo Siqueira no cavaquinho, Rowberguen dos Santos no surdo e Pedro Henrique no Tantã, a banda fará a primeira apresentação do gênero no ES após a liberação dos cinemas drive-in no último mês. Mas a pergunta que não quer calar: dá para sambar no carro?

"A galera vai ter que mexer os dedos, a parte de cima do corpo e usar o gogó", brinca Henrique, em entrevista ao Divirta-se.

De acordo com o vocalista do grupo, essa foi uma forma do grupo levar diversão para o público de forma segura. "Essa é uma forma de estarmos mais perto, mesmo diante de todas essas precauções, do nosso público. É um momento importante, já que é a primeira vez um show nesse formato, a responsabilidade é muito grande".

O show também será transmitido pelas redes sociais do grupo e terá apresentação de Paula Beatriz, que dará o pontapé para as três horas de música. O repertório será variado, com direito a pagode retrô.

"O show está baseado em samba e pagode, buscando as músicas que estão na atualidade assim como as dos anos 90. A ideia é agradar a todos os públicos", detalha o músico.

Os ingressos custam R$ 40 por veículo (cada carro deve portar até quatro pessoas) e são vendidos via contato do WhatsApp. "Não vai vender na hora. As vendas serão apenas antecipadas, via whatsapp ou ligação, pagamento via picpay. Você passa a placa do seu carro e, no dia do show, terá uma pessoa responsável pela verificação dos veículos", explica Henrique no Instagram.

O espaço terá capacidade para 40 carros e, segundo a produção, não poderá entrar bebida alcóolica. Henrique explica que as bebidas serão vendidas no local e serão tomadas todas as medidas para preservar a saúde e segurança do público e dos envolvidos na produção. Para isso, o cliente deverá piscar o farol do carro para fazer seu pedido.

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