Governo autoriza shows, teatros e eventos drive-in no ES; veja as regras

Foto mostra cena de show drive-in feito pelo cantor Gustavo Mioto (imagem ilustrativa) Crédito: Reprodução/Instagram @regismioto

Além dos cinemas drive-in , que já estão funcionando a todo vapor pela Grande Vitória, o Espírito Santo poderá sediar, agora, shows, apresentações de teatro e outros eventos culturais na mesma modalidade. A alternativa, que terá que seguir protocolo de segurança específico, chega em meio a uma fase da pandemia do coronavírus no Estado em que começam a ser flexibilizadas as regras de reabertura do comércio e atividades de serviços essenciais.

O Circo Barcelona anunciou, pelo Instagram, apresentação em Vila Velha já nesta sexta-feira (31). Por lá, serão apresentações às 20h às quintas e sextas, e às 18h e 20h aos sábados e domingos. Cada espetáculo comportará 16 veículos e o ingresso, por carro, é de R$ 50.

NORMAS

De acordo com nota enviada à reportagem pela equipe da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), as normas, por exemplo, incluem que o público, que deve ficar dentro dos carros o tempo todo, só pode adquirir comidas e bebidas no modelo delivery e todos terão que permanecer de máscara durante a programação.

Para os artistas e funcionários da área técnica dos shows, apresentações e backstage, as regras de distanciamento também são mantidas, como a distância de no mínimo 1,5m entre uma pessoa e outra. "Durante as apresentações, os artistas devem utilizar máscaras, facultado o uso aos instrumentistas de sopros, locutores e cantores e a outros artistas cuja atividade impeça a utilização de máscara. Nesses casos, a distância mínima muda para 4,0m", também prevê diretriz do governo.

O produtor do evento também terá que instalar estações de álcool em gel para os funcionários da operação cultural e o compartilhamento de objetos e instrumentos musicais é proibido, nem para passagem de som e tampouco durante as apresentações.

Foto mostra cena de show drive-in feito pelo cantor Gustavo Mioto (imagem ilustrativa) Crédito: Reprodução/Instagram @regismioto

SOM

Apesar de não ter nada confirmado, a expectativa é de que o som das apresentações musicais seja transmitido via rádio, como é feito atualmente com os cinemas drive-in. Assim que chega ao local, o condutor do veículo é informado sobre a estação de rádio que emitirá o áudio referente ao evento e todos têm acesso ao mesmo som.

A qualidade do áudio, no entanto, depende diretamente do aparelho que está instalado em cada veículo.

PAGODE DRIVE-IN

O grupo LeqSamba também já confirmou que levará seu pagode para os fãs no próximo dia 8 de agosto às 17h. A apresentação, que será na modalidade drive-in, terá apresentação de Paula Beatriz e custará R$ 40 por veículo, sendo que cada carro será permitido com até quatro pessoas.

Essa é uma forma de estarmos mais perto, mesmo diante de todas essas precauções, do nosso público. É um momento importante, já que é a primeira vez um show nesse formato, a responsabilidade é muito grande, conta, com entusiasmo, o vocalista da banda, Henrique Meirelles.

A entrada de bebidas será proibida e os insumos serão vendidos dentro do evento. O show será no estacionamento do Vitória Grand Hall, em Santa Luíza.

Foto mostra cena de show drive-in feito pelo cantor Gustavo Mioto (imagem ilustrativa) Crédito: Reprodução/Instagram @regismioto

AS REGRAS

Confira as regras que produtores e espectadores têm que respeitar para realizar e frequentar apresentações no modelo drive-in.