Vitória terá circuito de teatro on-line de graça para o Brasil todo

O espetáculo O Canto da Guerreira, Uma Homenagem a Clara Nunes, é uma das atrações do circuito de teatro online Crédito: WB Produções/Divulgação

Em meio a pandemia do novo coronavírus e as incertezas sobre o fim da quarentena, uma notícia alegra o setor do teatro. O 12º Circuito Cultural Unimed está garantido e começa já na primeira semana de agosto com espetáculos gratuitos na internet.

Entre os dias 7 de agosto e 31 de outubro, seis espetáculos serão transmitidos pelo YouTube , Instagram e Facebook da WB Produções. A produtora capixaba está desde março com apresentações canceladas pelo surto da Covid-19. A saída virtual veio para movimentar as produções e a economia do setor, uma vez que todas as peças serão locais, incluindo elenco e equipe.

"Estamos eufóricos e felizes em poder voltar depois de quatro meses. Tivemos um parceiro que abraçou a ideia e vamos conseguir manter a ideia de fazer o circuito especial dessa forma on-line, mas movimentando o cenário cultural do nosso Estado", fala Bruna Dornellas, uma das sócias da WB Produções.

Segundo Bruna, o circuito vai gerar cerca de 200 empregos diretos e indiretos. Serão produtores, auxiliares, camareira, assessores, intérprete de libras, profissionais de vídeo, luz e som contratados mesmo que de forma reduzida. "A economia local está completamente parada", destaca a empresária.

São cinco grupos de teatros diferentes que são responsáveis por levar a alegria durante o circuito: Cia Teatro Urgente (Vila Velha), Cia Makuamba (Cariacica), Quebra Cabeça Cia de Teatro (Vitória), Grupo Ribalta (Vitória) e Grupo de Teatro Rerigtiba(Anchieta). A escolha dos espetáculos, priorizando os monólogos, visa a menor aglomeração possível se adaptando ao "novo normal".

TEATRO DIRETO DO CONVENTO DA PENHA

Para começar, uma superprodução com o Convento da Penha como cenário. "Amor de Pai" é um musical inédito e exclusivo para o circuito que contará com nomes como a ex-The Voice Mariana Coelho, o vencedor do The Voice Kids Jeremias Reis, Renato Casanova, vocalista do Casaca Renato, e Luana Eva.

A ex-The Voice Mariana Coelho está no elenco do musical "Amor de Pai" Crédito: Camila Baptistin/Divulgação

A peça será encenada no ponto turístico com transmissão no dia 7 de agosto, a partir das 17h30. A produtora destaca os cuidados com os colaboradores que estarão presentes, com todas as medidas necessárias: sem aglomerar, com máscara, e usando álcool em gel.

"Nossa primeira peça vai ser grandiosa e está ficando linda. Estamos com muita expectativa da sua repercussão e de voltar a nos comunicarmos com nosso público, mesmo que virtualmente", destaca Dornellas. "Este espetáculo foi pensado com muito carinho. E ter sua transmissão direto do nosso principal ponto turístico vai ser sensacional", conclui.

OUTUBRO INFANTIL

Agosto ainda terá mais um espetáculo. "O Canto da Guerreira - Uma homenagem a Clara Nunes" será apresentado do Teatro da Ufes, no dia 29. Depois as apresentações voltam no mês de outubro, com transmissões direto do Teatro da Ufes, em Vitória, e do Santuário José de Anchieta, no município do Sul capixaba.

Nesta fase, as peças serão voltadas para a criançada. Entre as produções estão: "Geladeira Mágica", "Dança das Emoções", "O Rei de Quase Tudo" e "Macakids, O Musical".

O espetáculo "A Geladeira Mágica" Crédito: Vitor Zorzal/Divulgação

SOLIDARIEDADE

Além das apresentações gratuitas, o Circuito Unimed abraça causas importantes. Por meio de QR code disponibilizado durante as apresentações, as pessoas poderão ajudar famílias e instituições cadastradas no Movimento Saúde e Ação

Famílias do estado que moram em regiões de alta vulnerabilidade social, serão beneficiadas com cestas básicas, kits de higiene e limpeza, máscaras de proteção, dentre outras formas de apoio. A compra de todos os produtos será realizada em comércios locais, priorizando os pequenos empreendedores. No site, quem for doar , escolhe dentre umas opções, para assim fazer a diferença e ajudar milhares de pessoas, sem sair de casa.

PROGRAMAÇÃO

"Amor de Pai  O Musical" , 7 de agosto, às 17h, no Convento da Penha

, 7 de agosto, às 17h, no Convento da Penha Com Luana Eva, Mariana Coelho, Jeremias Reis e Renato Casanova. Encenação com música & poesia, dedicada aos pais. História de vários pais de diversas regiões do Brasil que fale da paternidade e suas emoções.





"O Canto da Guerreira - Uma homenagem a Clara Nunes" , 29 de agosto, às 20h, no Teatro da Ufes, em Vitória

, 29 de agosto, às 20h, no Teatro da Ufes, em Vitória Em agosto, mês de aniversário de Clara Nunes, a cantora e atriz Monique Rocha (Cia Makuamba), homenageia esta que foi uma das maiores intérpretes do cancioneiro brasileiro. Monique conta um pouco da história de Clara Nunes, trazendo em cena seus maiores sucessos, seus trajes e trejeitos





Geladeira Mágica  Infantil, 10 de outubro, sábado, às 17h, no Teatro da Ufes, em Vitória

 Infantil, 10 de outubro, sábado, às 17h, no Teatro da Ufes, em Vitória No enredo da nova e animada estória, Nina e Luca são primos que sempre se encontram para brincar na casa da avó, Arlete. Enquanto ela se ausenta para buscar legumes e hortaliças frescos, a curiosidade dos primos em desvendar delícias na sua cozinha antes do almoço faz com que vivam momentos de magia e de surpresa cada vez que abrem a porta de uma misteriosa geladeira.





Dança das Emoções  Infantil, 17 de outubro, às 17h, no Teatro da Ufes, em Vitória

 Infantil, 17 de outubro, às 17h, no Teatro da Ufes, em Vitória Peça infantil de dança onde a personagem Téo, uma garota que adora se aventurar pelo quintal da Vó Cida, encara desafios e emoções sempre nas pontas dos pés. A cada cercadinho ela aprende uma dança diferente de acordo com a emoção que fora plantada ali. A peça estimula a dança criativa de forma lúdica e interativa com o público infantil, do Grupo Ribalta





O Rei de Quase Tudo  Infantil, 24 de outubro, às 17h, no Santuário José de Anchieta

 Infantil, 24 de outubro, às 17h, no Santuário José de Anchieta O espetáculo do Grupo Rerigtiba, é em referência ao livro lançado há trinta anos. A sinopse tem como protagonista um rei. Este quanto mais tinha mais queria. Vivia, por isso, constantemente infeliz e insatisfeito. Na verdade, ele desejava ser o rei de tudo e não de quase tudo. Uma história bem contada e bem ilustrada sobre o comportamento humano e sua relação com o mundo a sua volta.





Macakids, O Musical  Infantil, 31 de outubro, às 17h, no Teatro da Ufes, em Vitória



 Infantil, 31 de outubro, às 17h, no Teatro da Ufes, em Vitória A apresentação vai contar a divertida história de Caco, Drika, Kinho, Kinha e Macacréia, uma turminha de macacos que vive na Ilha Macakids. De modo lúdico e divertido, eles conhecem um mundo mágico, onde a amizade, o respeito ao próximo e o cuidado com o meio ambiente são muito valorizados.



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