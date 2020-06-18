Sem teatro, produtora do ES faz sucesso com lives de artistas na web

Os produtores e sócios da WB Produções, Wesley Telles e Bruna Dornellas Crédito: Reprodução/Instagram @wbtelles

Desde março, os teatros do país inteiro pararam de funcionar em respeito às regras de isolamento social impostas pela pandemia do novo coronavírus . Mas, de umas semanas para cá, a produtora de Wesley Telles e Bruna Dornellas, dupla do Espírito Santo, passou a investir em agenda de lives com artistas pelo Instagram  e tem dado certo.

A dupla, que comanda a WB Produções e já foi responsável por trazer dezenas de espetáculos nacionais ao Estado, também analisa projeto para promover peças pela internet. Estamos criando possibilidades e acho que, em julho, teremos novidades, adianta Bruna, em entrevista ao Divirta-se.

"Estamos vivendo uma experiência nunca vista antes. No início foi difícil, estranho... Hoje estamos com empresa e produções paradas, pensando em novos projetos e sonhando em dias melhores. Acho que só quando encontrarmos a cura para a Covid-19 é que vamos ter noções do prazo de recuperação do mercado, que, ao meu ver, deve ser de uns três anos " Wesley Telles - Produtor e sócio da WB Produções

Até lá, os bate-papos com os famosos pela internet, chamado de #Emcasacomawb, continuam toda quinta-feira no Instagram da WB Produções , em horários a definir de acordo com agenda de cada convidado. Nomes como Maria Maya, Mabel Cezar, Léo Fuchs e Simone Gutierrez já passaram pela conversa virtual.

Todos os artistas que entrevistamos têm o mesmo amor pela arte, pelo teatro. Além disso, percebemos que a classe artística é bem consciente de seu papel social e moral. Hoje a preocupação de todos é pela saúde e integridade da população. Todos têm feito campanhas para ajudar os mais necessitados. Com isso, criou-se uma excelente rede de apoio, opina Wesley, sobre o engajamento das conversas com os fãs pelas redes sociais.

A agenda dos próximos encontros conta com nomes como Paloma Bernardi, nesta quinta (18), Marcelo Mansfield, no dia 25, Mateus Ceará, no dia 20 de agosto, entre muitos outros. Cada live tem um tema específico, de acordo com o trabalho de cada artista, e é mediado por um dos dois produtores capixabas. A previsão, até o momento, é de conversas marcadas até setembro (veja a lista completa no fim da matéria).

WEB SATURADA

Bruna até admite que, para alguns internautas, as lives já deram. Mas, pela experiência que está tendo, enxerga que conseguiu atingir um público bastante fiel. Tem sido gratificante a interação de todos que nos assistem. É engraçado, porque realmente parece que são as pessoas que vão ao teatro. A live tem essa interação justamente para fazer as pessoas não esquecerem do teatro, da arte, da cultura... E os espectadores são terceiros convidados nossos no bate-papo, explica.

Tem sido ótimo para a gente. Mantemos um trabalho e, ao mesmo tempo, levamos um pouco de cultura e entretenimento para o nosso público, que está sentindo falta, finaliza.

AGENDA

Paloma Bernardi



Teatro, televisão e Netflix, dia 18/06, às 20h





Marcelo Mansfield



O riso e o humor, dia 25/06





José Augusto Loureiro



Leitura dramática dos textos de Rubem Braga, dia 2/07





Lorena Nogueira e Marcos Antônio Reis



Crianças em casa com a WB, dia 9/07





Laila Garin



Teatro musical, dia 16/07





Wendel Bendelack



Literatura de horror, dia 23/07





Luana Xavier



Dramaturgia como ferramenta social, dia 30/07





Kiko Mascarenhas



Importância do teatro na vida do ator, dia 6/08





Eduardo Martini



Humor com Eduardo Martini, dia 13/08





Mateus Ceará



Humor na praça, dia 20/08





Cacau Hygino



Escrevendo sobre mulheres, dia 27/08





Regiana Antonini



Dramaturgia teatral, dia 10/09



SERVIÇO