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Agenda

Lives de Wesley Safadão, Ivete Sangalo e Léo Santana agitam semana

De 15 a 21 de junho, também haverá shows de São João e diversas outras atrações online
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 16:22

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 16:22

Wesley Safadão durante live em Aquiraz, no Ceará
Wesley Safadão irá fazer arraiá live no sábado (20) Crédito: Instagram/wesleysafadao

SEGUNDA-FEIRA (15 DE JUNHO)

Chay Suede em
O ator Chay Suede será  o convidado da live de terça-feira (16) do Clube Big Beatles. Crédito: Downtown filmes/Divulgação

TERÇA-FEIRA (16 DE JUNHO)

O cantor Vitor Kley lança o clipe de
O cantor Vitor Kley fará live na quarta-feira (17). Crédito: Divulgação

QUARTA-FEIRA (17 DE JUNHO)

Foto da capa do álbum
A cantora  Daniela Mercury irá fazer pocket show na quinta-feira (18) Crédito: Instagram/@danielamercury

QUINTA-FEIRA (18 DE JUNHO)

O sertanejo Gustavo Mioto
O sertanejo Gustavo Mioto fará apresentação live na sexta-feira (19). Crédito: Divulgação

SEXTA-FEIRA (19 DE JUNHO)

O cantor Luan Santana
O cantor Luan Santana se apresentará em live no sábado (20). Crédito: Gui Dalzoto

SÁBADO (20 DE JUNHO)

  • Live Morar Bem
  • A partir das 10h, no canal no YouTube da construtora e em seu perfil no Instagram. A atração online contará com a participação de Jeremias Reis e Alemão do Forró, além de contar com gastronomia e diversão para a criançada. Confira a programação: 
  • 10h  Dança com Cora e Macakids
  •  11h  Música com Jeremias Reis 
  • 12h  Receita com Wallace Aranha 
  • 13h  Música com Alemão do Forró

  • Feijuca de Bamba com banda 522
  • Às 13h, no canal no YouTube da Casa de Bamba Vix.

  • Belo
  • Às 15h, no canal no YouTube do cantor

  • DJ Tubarão
  • Às 15h, no canal no YouTube do cantor.

  • Mara Pavanelly 
  • Às 16h, no canal no YouTube da cantora

  • Festival João Rock e Você
  • Às 16h, no seu canal no YouTube. Com Alceu Valença, Marcelo D2, Poesia Acústica e mais.

  • Yara Vellasco 
  • Às 16h, no canal no YouTube da cantora.

  • Dennis DJ
  • Às 17h, na plataforma digital Virtualive.

  • Israel Novaes 
  • Às 17h, no canal no YouTube do cantor.

  • Pedra Letícia
  • Às 17h, no canal no YouTube do grupo.

  • Festival Tanto Somos, Somos Um 
  • Às 17h, no canal no YouTube da SJMR Brasil. Com apresentação feita pelo ator Eduardo Mosrri.
     
  • Live Solidária
  • Às 17h, no canal do YouTube do radialista Wallas Júnior. Com Banda Morena Flor; Os Capixabas; Samuel Ramos; Ruan Marques; e o Grupo Resenha do Samba.

  • Chimarrutz
  • Às 18h, no canal no YouTube da banda.

  • Clube Big Beatles convida
  • Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com Thaíde.

  • Peninha
  • Às 19h, no canal no YouTube do cantor.

  • Jards Macalé
  • Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.  

  • Live Metal Festival 
  • Às 19h, no canal no YouTube do Correria Music Bar. Com as bandas Social Disparity (19h); Sky Diving From Hell Band(20h30); e Bio Caos (22h).

  • Banda Resgate
  • Às 19h, no seu canal no YouTube.

  • Gilberto Gil e Iza
  • Às 20h, no canal no YouTube do cantor e no do Martercard Brasil.

  • Wesley Safadão e Luan Santana
  • Às 20h, no canal no YouTube de Wesley Safadão. Com Raí do Saia Rodada e Dorgival Dantas.

  • Gino & Geno 
  • Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
       
  • Fábio Pinel Convida
  • Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. Com o músico Nano Vianna.

  • Furacão 2000
  • Às 20h, em seu canal no YouTube.

  • Léo Chaves
  • Às 21h, em seu canal no YouTube. O show ocorrerá em formato Drive-in, em Florianópolis.

  • Ivete Sangalo
  • Às 22h, no canal no YouTube da cantora. Cobertura no InstagramTwitter e Facebook.
          
  • Arraiá do Cecitônio Coelho 
  • Às 22h, no Facebook Instagram do cantor.  

  • Teresa Cristina
  • Às 22h, no Instagram da cantora.

  • Carlos e Jader
  • Às 23h, no canal no YouTube da dupla. 
Leo Santana
Leo Santana fará "Baile da Santinha Sunset" em live no domingo (21) Crédito: Divulgação

DOMINGO (21 DE JUNHO)

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