Lives de Wesley Safadão, Ivete Sangalo e Léo Santana agitam semana

SEGUNDA-FEIRA (15 DE JUNHO)
- Clube Big Beatles convida
- Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com Luiz Carlos Sá.
- Manoel Cordeiro
- Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
- Cecitônio Coelho canta Milton Nascimento
- Às 21h, no Facebook e Instagram do cantor.
- TEATRO
- "Eu não dava praquilo"
- Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com o ator Cassio Scapin.
- Renato Borgh em leitura dramática
- Às 21h30, no site Cultura em Casa, no YouTube e Facebook.
- Teresa Cristina
- Às 22h, em seu perfil no Instagram.
- INFANTIL
- Camila Genaro com contação de histórias
- Às 17h, no perfil seu perfil no Instagram.
TERÇA-FEIRA (16 DE JUNHO)
- Ivan Lins
- Às 17h, na plataforma Palco em Casa. Em comemoração aos 75 anos do cantor. Com apresentação de Cláudio Lins e convidados como Lenine, Leila Pinheiro, Luciana Mello e diversos outros.
- Clube Big Beatles convida
- Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com o ator e cantor Chay Suede.
- Pepeu Gomes
- Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
- Cecitônio Coelho canta Ivan Lins
- Às 21h, no Facebook e Instagram do cantor. Doações para o grupo O Bem que Contagia, no PicPay.
- Teresa Cristina
- Às 22h, no Instagram da cantora.
QUARTA-FEIRA (17 DE JUNHO)
- Sepultura
- Às 16h15, no site da banda.
- Clube Big Beatles convida
- Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com Bruno Caliman.
- Adriana Moreira
- Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
- Vitor Kley
- Às 20h, no canal no YouTube do cantor e no Música Multishow.
- Quarta de Raiz na Casa de Bamba
- Às 20h, no perfil no Instagram da Casa de Bamba (@casadebambavix). Com Cecitônio Coelho.
- Chitãozinho e Xororó
- Às 20h30h, no canal no YouTube da dupla.
- Teresa Cristina
- Às 22h, no Instagram da cantora.
- TEATRO
- "A Mais Forte"
- Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Clara Carvalho.
QUINTA-FEIRA (18 DE JUNHO)
- A Maior Live do Universo
- Com Jorge e Mateus, Leonardo, Maiara e Maraisa e outros. Às 18h, no canal no YouTube Universos alegria.
- Clube Big Beatles convida
- Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com Jaques Morelembaum.
- Daniela Mercury
- Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
- João Neto e Frederico
- Às 19h, no canal no YouTube da dupla.
- A Banda Mais Bonita da Cidade
- Às 19h30, no canal no YouTube da banda.
- Zé Felipe
- Às 20h, no canal do cantor no YouTube.
- Amaro Lima Convida
- Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. Com o médico Jammil Cade, trazendo informações sobre a COVID-19.
- Fábio Pinel Convida
- Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. Com o maestro Célio Paula.
- Ana Clara
- Às 20h, no canal no YouTube da cantora.
- Lucas Mamede
- Às 20h, em seu canal no YouTube.
- Ton Oliveira Arraiá
- Às 20h, no canal no YouTube do músico.
- Léo e Raphael
- Às 20h30, no canal no YouTube da dupla. Será a transmissão da gravação do DVD "Caipira's". n
- Cecitônio Coelho
- Às 21h, no Facebook e Instagram do cantor. Tocando canções autorais.
- Festival Juntos a distância
- Às 21h, no canal no YouTube e Facebook da MTV Brasil. Também será transmitido pela TV, nos canais MTV, Comedy Central e Paramount Network. Como atrações contará com Gilberto Gil, Duda Beat, Anavitória, Vitor Kley, Anitta, Jota Quest, Melim e outros.
- Rock The Vote
- Às 21h, no site Democracy Summer. A iniciativa busca incentivar o voto nas eleições 2020 nos EUA. Contará com a participação de Katy Perry, Black Yed Peas, Ne-Yo, Eve e outros.
- Teresa Cristina
- Às 22h, no Instagram da cantora.
SEXTA-FEIRA (19 DE JUNHO)
- Olodum
- Às 13h30, no canal no YouTube Universo Oficial.
- Henry Freitas - São João Solidário
- Às 16h, no canal no YouTube do cantor.
- Frejat
- Às 17h, em bate-papo no perfil no Instagram Cultura Livre.
- Lucy Alves
- Às 18h, no canal no YouTube da cantora.
- Clube Big Beatles convida
- Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com Heitor Pereira.
- Carlos Careqa e Mário Manga
- Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
- Dorgival Dantas
- Às 19h, no seu canal no YouTube.
- Padre Reginaldo Manzotti
- Às 19h, em seu canal no YouTube.
- Dead Fish
- Às 20h, no canal no YouTube da banda e no Facebook.
- Gustavo Mioto
- Às 20h, no seu canal no YouTube.
- Live in Correria
- Às 20h, no Facebook do Baú do Rock. Com Metrópole (tributo Engenheiros do Hawaii) e Cadu Caruzo (tributo cazuza).
- Márcio e Marcelo
- Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
- Filipe Ret
- Às 20h, no seu canal no YouTube.
- Zé Cantor Arraiá
- Às 20h, no canal no YouTube do cantor. Com a participação de Zezo.
- Raphaela Santos
- Às 20h, no canal no YouTube da Banda A Favorita.
- Zé Henrique e Gabriel
- Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
- Jorge Aragão
- Às 20h30, no canal no YouTube do cantor.
- Adelmario Coelho
- Às 20h30, no canal no YouTube do cantor.
- Jonas Esticado
- Às 21h, no canal no YouTube do cantor.
- Teresa Cristina
- Às 22h, no Instagram da cantora.
- Cecitônio Coelho - O Grande Encontro
- Às 22h, no Facebook e Instagram do cantor.
- Amado Batista
- Às 22h45, no canal oficial no YouTube do cantor e no Facebook.
- TEATRO
- "Contos Negreiros do Brasil"
- Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com o ator Rodrigo França.
SÁBADO (20 DE JUNHO)
- Live Morar Bem
- A partir das 10h, no canal no YouTube da construtora e em seu perfil no Instagram. A atração online contará com a participação de Jeremias Reis e Alemão do Forró, além de contar com gastronomia e diversão para a criançada. Confira a programação:
- 10h Dança com Cora e Macakids
- 11h Música com Jeremias Reis
- 12h Receita com Wallace Aranha
- 13h Música com Alemão do Forró
- Feijuca de Bamba com banda 522
- Às 13h, no canal no YouTube da Casa de Bamba Vix.
- Belo
- Às 15h, no canal no YouTube do cantor.
- DJ Tubarão
- Às 15h, no canal no YouTube do cantor.
- Mara Pavanelly
- Às 16h, no canal no YouTube da cantora.
- Festival João Rock e Você
- Às 16h, no seu canal no YouTube. Com Alceu Valença, Marcelo D2, Poesia Acústica e mais.
- Yara Vellasco
- Às 16h, no canal no YouTube da cantora.
- Dennis DJ
- Às 17h, na plataforma digital Virtualive.
- Israel Novaes
- Às 17h, no canal no YouTube do cantor.
- Pedra Letícia
- Às 17h, no canal no YouTube do grupo.
- Festival Tanto Somos, Somos Um
- Às 17h, no canal no YouTube da SJMR Brasil. Com apresentação feita pelo ator Eduardo Mosrri.
- Live Solidária
- Às 17h, no canal do YouTube do radialista Wallas Júnior. Com Banda Morena Flor; Os Capixabas; Samuel Ramos; Ruan Marques; e o Grupo Resenha do Samba.
- Chimarrutz
- Às 18h, no canal no YouTube da banda.
- Clube Big Beatles convida
- Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com Thaíde.
- Peninha
- Às 19h, no canal no YouTube do cantor.
- Jards Macalé
- Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
- Live Metal Festival
- Às 19h, no canal no YouTube do Correria Music Bar. Com as bandas Social Disparity (19h); Sky Diving From Hell Band(20h30); e Bio Caos (22h).
- Banda Resgate
- Às 19h, no seu canal no YouTube.
- Gilberto Gil e Iza
- Às 20h, no canal no YouTube do cantor e no do Martercard Brasil.
- Wesley Safadão e Luan Santana
- Às 20h, no canal no YouTube de Wesley Safadão. Com Raí do Saia Rodada e Dorgival Dantas.
- Gino & Geno
- Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
- Fábio Pinel Convida
- Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. Com o músico Nano Vianna.
- Furacão 2000
- Às 20h, em seu canal no YouTube.
- Léo Chaves
- Às 21h, em seu canal no YouTube. O show ocorrerá em formato Drive-in, em Florianópolis.
- Ivete Sangalo
- Às 22h, no canal no YouTube da cantora. Cobertura no Instagram, Twitter e Facebook.
- Arraiá do Cecitônio Coelho
- Às 22h, no Facebook e Instagram do cantor.
- Teresa Cristina
- Às 22h, no Instagram da cantora.
- Carlos e Jader
- Às 23h, no canal no YouTube da dupla.
DOMINGO (21 DE JUNHO)
- Festival 360 - 100% Sertanejo
- A partir das 10h, no canal no YouTube do festival. Com esquenta porThaeme e Thiago; Gabriel Gava e Thiago Brava. Depois contará com atrações: João Neto e Frederico; Bruno; João Bosco e Vinícius; Jorge e Mateus; e Humberto e Ronaldo.
- Bom Gosto
- Às 13h, no canal no YouTube do grupo.
- Samba do Xoxó
- Às 13h, no canal no YouTube do grupo.
- Michel Teló
- Às 13h30, no canal no YouTube do cantor.
- Guilherme e Santiago
- Às 14h, no canal no YouTube da dupla.
- Rick e Ricardo
- Às 14h, no canal no YouTube da dupla.
- Léo Santana
- Às 15h, no canal no YouTube do cantor.
- Vini e Lucas
- Às 15h, no canal no YouTube da dupla.
- Geraldinho Lins
- Às 15h, no canal no YouTube do músico.
- Arraiá do Loirão
- Às 16h, no canal no YouTube do músico. Com apresentação de Vanessa Porto e participação de Walkyria Santos.
- Márcia Fellipe e Jerry Smith
- Às 17h, no canal no YouTube da Márcia Fellipe.
- Cecitônio Coelho canta Tim Maia
- Às 17h, no Facebook e Instagram do cantor.
- Planta & Raiz
- Às 17h, no canal no YouTube da banda e no do Audio São Paulo.
- Henrique e Diego
- Às 17h, no canal no YouTube da dupla.
- Bruninho e Davi
- Às 18h, no canal no YouTube da dupla.
- Vanessa Moreno
- Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
- Banda Torpedo
- Às 19h, no canal no YouTube da banda.
- Teresa Cristina
- Às 22h, no Instagram da cantora.
- TEATRO
- Sim - Cérebro/Coração em Conferência Para a Terra
- Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Mariana Lima.
- Rafael Cortez em "Antivirus o Show"
- Às 20h, no perfil no Instagram do comediante.
- INFANTIL
- Diversão em Cena apresenta Peter Pan
- Às 16h, no Instagram, Facebook e YouTube do projeto. A trama conta sobre Wendy e seus irmãos, que acabam indo parar na Terra do Nunca, onde vivem aventuras ao lado do mágico Peter Pan.