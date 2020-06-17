Vila Velha regulamenta fundo e prevê distribuir R$ 3 milhões à Cultura

A Banda do Congo Beatos de São Benedito chegam em procissão no Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

O dinheiro, depois de aplicado pelo governo federal, fica 60 dias em poder do município  período em que a prefeitura deve decidir onde ele será gasto. Caso não seja usado, o valor é cedido ao Estado. Por isso, o secretário interino de Cultura de Vila Velha, Peterson de Castro Cardoso, prefere não usar o saldo que o Fundo de Cultura da cidade possui no momento.

O Fundo é de 2018, ano em que foi criado. O que nós fizemos agora foi regulamentá-lo. A gente conseguiu finalizar o decreto. Agora, ele (o fundo) pode ser usado para os devidos fins. É nele que o dinheiro do governo federal será aplicado, quando for liberado, fala, contando com a sanção do presidente da República:  Esse recurso tem 99% de chance de ser sancionado e liberado .

O Fundo Municipal de Cultura (FMC) foi regulamentado nesta segunda-feira (15), por meio do decreto nº 146/2020 publicado no Diario Oficial do Município. Segundo Peterson, ele já possui cerca de R$ 350 mil, que podem ser distribuídos. Porém, esta verba deve ser usada mais à frente.

"Não é interessante usar esse saldo agora (R$ 350 mil). Porque a gente está recebendo pouco mais de R$ 3 milhões, então vamos priorizar o uso dessa verba. Porque se, em 60 dias, a gente não definir o uso dela, ela vai para o Estado. Então preferimos esperar, aguardar e, efetivando esse recurso federal, usá-lo" Peterson de Castro Cardoso - Secretário interino de Cultura de Vila Velha

Assim que estiver em poder do aporte da Lei Aldir Blanc, a Prefeitura de Vila Velha (PMVV) quer dividir o recurso em duas partes, sendo uma para este ano e outra para o ano que vem. Assim poderemos promover editais que patrocinem lives, por exemplo. E no ano que vem outros editais para apresentações presenciais. Mas já deixando projetos encaminhados, avalia.

Para ele, o dinheiro da Lei Aldir Blanc poderá ser bem empregado, já que contempla uma série de segmentos da arte que antes não eram tão privilegiados, como os espaços independentes. Todos os pontos de cultura são contemplados. Tanto os artistas quanto esses ambientes, circos, lugares de folclore... Esses espaços, por exemplo, poderão receber de R$ 3 mil a R$ 10 mil cada, lembra.

"Agora, estamos levantando e relacionando todos os artistas e espaços que temos na cidade. Assim, quando o recurso chegar, vamos ter um panorama de quanto será o prêmio de cada edital " Peterson de Castro Cardoso - Secretário interino de Cultura de Vila Velha

O pagamento aos artistas será feito depois de assinada sanção da lei por Bolsonaro . A expectativa é que o texto seja aprovado pelo presidente até o dia 29 deste mês. A lei tem que ser sancionada e há prazo de mais 15 dias para o dinheiro ser aplicado nos fundos dos municípios. Se até o dia 29 ele sancionar, terá até 15 de julho para destinar a verba. Depois, nós temos 60 dias para definir a aplicação do aporte. No mais tardar em outubro devemos estar com tudo isso já feito, acredita. O secretário lembra que, com a lei aprovada, artistas ainda terão direito a receber uma renda emergencial de R$ 600 por três meses, valor retroativo a 1° de junho - caso o projeto seja sancionado após essa data.

OBRAS

Todo o dinheiro que a prefeitura receber da Lei Aldir Blanc precisa, necessária e exclusivamente, ser distribuído para a classe artística. Ou seja, nenhuma porção do aporte pode ser usada para adiantar obras públicas. Na cidade, atualmente, três importantes espaços culturais estão passando por revitalização: a Casa da Memória, Museu Homero Massena e a Gruta do Frei Pedro Palácios

Os projetos das obras já estão andando e tudo está bem bacana. Ontem mesmo tivemos reunião virtual com frentes culturais e a arquiteta responsável também participou e discutimos alguns pontos. Mas todo esse trâmite é patrocinado com dinheiro do Tesouro Municipal, que já foi destinado para esse fim, explica.

FUNDO DE CULTURA

O Fundo de Cultura de Vila Velha foi regulamentado a partir do decreto nº 146/2020, publicado na edição desta segunda-feira (15) do Diário Oficial do Município. Segundo o secretário, o Fundo Municipal de Cultura (FMC) tem como objetivo o financiamento de ações, programas e projetos culturais, de modo a promover a pesquisa, o estudo, a edição de obras e a produção das atividades artístico-culturais, a aquisição, conservação, restauração, produção e construção de bens móveis e imóveis de relevante interesse artístico, histórico e cultural, e a difusão, preservação e utilização de bens culturais, materiais e imateriais.