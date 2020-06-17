EDP Live Bands: votação termina nesta quarta com capixabas na disputa

Ainda dá tempo de ajudar uma das sete bandas capixabas, que disputam o 5º EDP Live Bands 2020, a gravarem um disco e participar do NOS Alive, um dos maiores festivais de música do mundo, realizado em Portugal.
Cainã e a Vizinhança do Espelho (Linhares), Duo Severino (Vitória), Metteoro (Vitória), Ráh (Guarapari), Rodrigo Novo (Vitória), Sraffordshire (Vila Velha) e Zé Maholics (Vitória) disputam com outras 44 bandas uma das vagas para a final. Para chegarem lá, contam com ajuda do voto popular, que é realizado no site oficial do evento.
Enviamos, nessa segunda etapa, 'Carnaval'. É uma música autoral que fala sobre não se encaixar muito em um determinado momento da sociedade. Sobre ter um desconforto quanto à regra padrão. Acreditamos muito nela e achamos que há chance de estarmos na final, diz Guilherme Bozi, de 26 anos, guitarrista da Zé Maholics.
Os finalistas ainda ganham um workshop de gestão de carreiras. Vale lembrar que a votação vai até às 23h59, desta quarta-feira (17), e cada pessoa só pode votar apenas uma vez em cada banda.
O resultado sairá na sexta-feira (19), com o anúncio da banda vencedora pelo voto popular e das outras cinco selecionadas pelo júri do concurso. A final acontecerá num evento em São Paulo, em data ainda a ser divulgada, onde as seis bandas vão apresentar duas canções ao vivo.
O concurso, que é um sucesso em Portugal, chegou ao Brasil em 2016, contabilizando desde então mais de 5.800 bandas inscritas em todo território brasileiro. A 4ª edição do concurso consagrou a banda mineira ETC como vencedora do EDP Live Bands 2019.