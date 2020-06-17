EDP Live Bands: votação termina nesta quarta com capixabas na disputa

A banda Zé Maholics está entre os capixabas na disputa Crédito: Gilberto Moulin

Ainda dá tempo de ajudar uma das sete bandas capixabas, que disputam o 5º EDP Live Bands 2020, a gravarem um disco e participar do NOS Alive, um dos maiores festivais de música do mundo, realizado em Portugal.

Cainã e a Vizinhança do Espelho (Linhares), Duo Severino (Vitória), Metteoro (Vitória), Ráh (Guarapari), Rodrigo Novo (Vitória), Sraffordshire (Vila Velha) e Zé Maholics (Vitória) disputam com outras 44 bandas uma das vagas para a final. Para chegarem lá, contam com ajuda do voto popular, que é realizado no site oficial do evento.

Enviamos, nessa segunda etapa, 'Carnaval'. É uma música autoral que fala sobre não se encaixar muito em um determinado momento da sociedade. Sobre ter um desconforto quanto à regra padrão. Acreditamos muito nela e achamos que há chance de estarmos na final, diz Guilherme Bozi, de 26 anos, guitarrista da Zé Maholics.

Os finalistas ainda ganham um workshop de gestão de carreiras. Vale lembrar que a votação vai até às 23h59, desta quarta-feira (17), e cada pessoa só pode votar apenas uma vez em cada banda.

O resultado sairá na sexta-feira (19), com o anúncio da banda vencedora pelo voto popular e das outras cinco selecionadas pelo júri do concurso. A final acontecerá num evento em São Paulo, em data ainda a ser divulgada, onde as seis bandas vão apresentar duas canções ao vivo.