Sete bandas do ES disputam chance de fazer show em Portugal

Cainã e a Vizinhança do Espelho, Duo Severino, Metteoro, Ráh, Rodrigo Novo, Sraffordshire e Zé Maholics são os sete grupos musicais do Espírito Santo que estão na semifinal e concorrem ao primeiro lugar da 5ª Edição do EDP Live Bands. A seleção contou com mais de mil bandas de todo o Brasil. O vencedor vai gravar um disco e fazer show no NOS Alive, festival de música de Portugal, que é dos maiores da Europa.
Os capixabas estão entre as 51 bandas desta etapa, que disputam uma das seis vagas na final. Uma será classificada de acordo com votação do público, aberta pela internet (a mais votada ganha), e as outras cinco serão selecionadas por corpo de jurados que avaliam o trabalho autoral de cada uma delas. Os finalistas serão anunciados no próximo dia 9 de junho.
Enviamos, nessa segunda etapa, Carnaval. É uma música autoral que fala sobre não se encaixar muito em um determinado momento da sociedade. Sobre ter um desconforto quanto à regra padrão. Acreditamos muito nela e achamos que há chance de estarmos na final, diz Guilherme Bozi, de 26 anos, guitarrista da Zé Maholics.
A banda, que já ganhou uma edição do Festival Nacional de Linhares, é composta por Guilherme, Enzo Toniato, Guilherme Schwartz e Vinicius Hoffman. Segundo o guitarrista, os integrantes enxergam oportunidade de crescimento e visibilidade caso consigam se apresentar em Portugal.
"A expectativa é alta. Estamos bem animados com a possibilidade de fazer a apresentação em Portugal. Temos a experiência de já ter participado de concurso antes, mas desse modelo, com as etapas virtuais, é a primeira vez"
Quem também estreia num concurso virtual de música é Caio Metteoro. O cantor de 33 anos também está na disputa pela vaga na final do EDP Live Bands com a banda Metteoro. Vou enviar para avaliação, nesta segunda etapa, a canção Deforme. Fala sobre política e consumo. Acho que tem muito a ver com o que estamos passando neste momento, adianta.
Caio, que conta com os músicos Vinícius Gigante (guitarra), Leo Machado (guitarra), Bruno Massa (baixo) e Negoléo (bateria) para formar a banca, avalia que a oportunidade de ir para fora do país é um marco na carreira. "Estou bem feliz, surpreso pela seleção e apreensivo, ansioso. É um concurso profissional, com bandas de várias partes do Brasil, então estou bem animado", avalia Caio.
"É bom a gente ver iniciativas assim, sobretudo nesse momento. Tenho usado o isolamento para compor, vou lançar um single em breve, chamado 'Grita'. Também estou participando e fazendo lives, que é uma forma de monetizar nosso trabalho enquanto estamos parados", completa.
BANDAS QUE PARTICIPAM DA SEMIFINAL
- Banda: About a Soul | Música: Hold me | Cidade/Estado: Americana/SP
- Banda: Anddre Mafra | Música: Alaska | Cidade/Estado: Uberaba/MG
- Banda: Ander Leds | Música: Drive my car | Cidade/Estado: Salvador/BA
- Banda: Banda Elízia | Música: 3AM | Cidade/Estado: Belo Horizonte/MG
- Banda: Bemvirá | Música: Décima | Cidade/Estado: Taubaté/SP
- Banda: Bohos and Queens | Música: Rabbit, Run | Cidade/Estado: Maceió/AL
- Banda: Bombeiros do sol | Música: Danilo mentiu | Cidade/Estado: Santa Luzia/MG
- Banda: Bruma | Música: Linhas tortas | Cidade/Estado: Salvador/BA
- Banda: Cabuloso Trio | Música: Psiu | Cidade/Estado: Salvador/BA
- Banda: Cainã e a Vizinhança do Espelho | Música: Mirante | Cidade/Estado: Linhares/ES
- Banda: Corona Nimbus | Música: Beyond Chaos | Cidade/Estado: Teresina/PI
- Banda: Diretoria | Música: O jogo | Cidade/Estado: Porto Alegre/RS
- Banda: Distoppia | Música: Flutuar | Cidade/Estado: Goiânia/GO
- Banda: Dois ou dez | Música: Fim da linha | Cidade/Estado: Rio de Janeiro/RJ
- Banda: Duo Severino | Música: Vá em paz | Cidade/Estado: Vitória/ES
- Banda: Earlier | Música: Dança | Cidade/Estado: Americana/SP
- Banda: Erik°a Espíndola | Música: Fantastic People | Cidade/Estado: Campo Grande/MS
- Banda: Facção Caipira | Música: Vaidade | Cidade/Estado: Niterói/Rio de Janeiro
- Banda: Ferdi | Música: Ponto e Vírgula | Cidade/Estado: Campinas/SP
- Banda: Giramundocão | Música: Vinte e três | Cidade/Estado: Petrópolis/RJ
- Banda: Guardiano | Música: Aurora | Cidade/Estado: São Paulo/SP
- Banda: Indïgo | Música: Dry | Cidade/Estado: São Paulo/SP
- Banda: Jota Pê Rocha | Música: Casal Hippie | Cidade/Estado: Viamão/RS
- Banda: Lautmusik | Música: Tugboat | Cidade/Estado: Porto Alegre/RS
- Banda: Levy | Música: Passarinho | Cidade/Estado: Porto Alegre/RS
- Banda: Little Room | Música: Tangled | Cidade/Estado: Rio de Janeiro/RJ
- Banda: Los Cunhados | Música: Aurobella | Cidade/Estado: São Luiz do Paraitinga/SP
- Banda: Los Marias | Música: Monotonia | Cidade/Estado: Passo Fundo/RS
- Banda: Machete Bomb | Música: Buscando a Sorte | Cidade/Estado: Curitiba/PR
- Banda: Magpie | Música: 2020 | Cidade/Estado: Santos/SP
- Banda: Mariana Ramos | Música: Muros | Cidade/Estado: Curitiba/PR
- Banda: Metteoro | Música: Do Espaço | Cidade/Estado: Vitória/ES
- Banda: Micah | Música: Gigantesco em Mim | Cidade/Estado: Rio de Janeiro/RJ
- Banda: Midnight Mocca | Música: It Feels Like the Ocean | Cidade/Estado: Belo Horizonte/BH
- Banda: MINIMAL | Música: Nós | Cidade/Estado: Uberlândia/MG
- Banda: Mushgroom | Música: Além de Dois | Cidade/Estado: Jundiaí/SP
- Banda: Nat Mirrors e os Espelhos da Noite | Música: Fake News | Cidade/Estado: Brasília/DF
- Banda: Noturna | Música: Utopias Reais | Cidade/Estado: Belém/PA
- Banda: O Campo | Música: Ciudad | Cidade/Estado: Taubaté/SP
- Banda: Omi Okun | Música: Onã | Cidade/Estado: Rio de Janeiro/RJ
- Banda: Professor doidão e os aloprados | Música: Lembranças | Cidade/Estado: Salvador/BA
- Banda: Projeto Junho | Música: Abrigo | Cidade/Estado: Bauru/SP
- Banda: Ráh | Música: Raiz | Cidade/Estado: Guarapari/ES
- Banda: Rodrigo Novo | Música: Lá e cá | Cidade/Estado: Vitória/ES
- Banda: Staffordshire | Música: Homem de areia | Cidade/Estado: Vila Velha/ES
- Banda: Sun Sweet Sun | Música: Blue | Cidade/Estado: Porto Alegre/RS
- Banda: Thaynara TerraMã | Música: Plexo Solar | Cidade/Estado: Arraial D'Ajuda/BA
- Banda: Verbara | Música: Suflair | Cidade/Estado: Rio de Janeiro/RJ
- Banda: Victor Mus | Música: Qualquer Chão é Caminho | Cidade/Estado: Rio de Janeiro/RJ
- Banda: Vieira | Música: O Sol e o Cachecol | Cidade/Estado: João Pessoa/PB
- Banda: Zé Maholics | Música: Cachaça | Cidade/Estado: Vitória/ES