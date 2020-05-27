Sem festas presenciais, Kevin Fiorani faz arraiá solidário em live

Kevin Fiorani Crédito: Divulgação/ RF Comunicação

Quem disse que não vai ter festa junina em 2020. No que depender do cantor sertanejo Kevin Fiorani, a festa continua, mas de casa. O capixaba irá realizar um show de São João para animar o público, sem deixar o período festivo de lado neste isolamento social, no próximo dia 6 de junho, às 17h30, no canal no YouTube do cantor . É um incentivo para a galera permanecer em casa, um arraiá pra lá de animado, disse o sertanejo

A transmissão irá contar com a influencer Dany Lima como apresentadora. Tendo como foco a solidariedade, o evento visa arrecadar fundos para o projeto “Sorriso Capixaba”

A iniciativa, formada por um grupo de amigos, reúne voluntários que têm como prioridade ajudar famílias do Estado. Assim, são levadas cestas básicas, kits de higiene pessoal e de limpeza para essas pessoas. Noventa famílias já foram atendidas pela equipe durante a quarentena.

Durante a transmissão, será disponibilizado um QR Code na tela, pelo qual os telespectadores poderão realizar as doações. "A expectativa é de podermos ajudar a maior quantidade de pessoas possível, explica o Kevin.

ENQUETE PARA O REPERTÓRIO

No repertório, o sertanejo tocará canções autorais, como Escapadinha, Espelho meu e Respeita nosso love. Músicas dos grandes nomes do gênero também serão interpretadas, como: Tijolão de Jorge e Matheus; Liberdade Provisória, da dupla Henrique e Juliano; Espaçosa demais, de Felipe Araújo; e Delicinha de Gabriel Gava.

Sucessos do pop e funk nacional ganharão versões de forró na voz de Fiorani. E, para ser fiel à temática da live, o cantor também fez uma enquete em suas redes sociais onde perguntou ao público quais músicas clássicas de São João eles gostariam de ouvir na apresentação. Sendo assim, as cinco faixas que forem mais votadas entrarão no set list do show.

Quanto ao isolamento social, Kevin Fiorani comentou que sua rotina foi bastante modificada pela quarentena. Sinto muita falta do público perto de mim, lamentou. Também pontuou que é difícil sentir a emoção dos fãs ao ter contato apenas pelas redes. Mas eles estão ali, ponderou o capixaba.

LANÇAMENTO

Além do Arraiá online, o artista adiantou que tem outro projeto em andamento. Está gravando um DVD, que ainda não tem data de lançamento definida, mas tem previsão de passar a ser publicado no final de julho. A cada mês, uma canção autoral estreará nas redes. Entre os compositores das músicas gravadas, está o conhecido Renno Poeta. Mais informações sobre a novidade serão divulgadas pelo cantor.

LIVE - ARRAIÁ SOLIDÁRIO