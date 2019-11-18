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Festival de música

Cainã e a Vizinhança do Espelho é a banda vencedora do 4º Multipliqui

O evento aconteceu na noite do último sábado (16), na Praça Central de Muqui
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 18:26

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 18:26

Cainã e a Vizinhança do Espelho foi a sexta banda a se apresentar no palco do Multipliqui, em Muqui Crédito: Lara Rosado
Cainã e a Vizinhança do Espelho foi o grande vencedor da 4ª edição do Festival de Música de Muqui (Multipliqui) que foi realizado no último sábado (16). O grupo concorreu ao prêmio de R$ 2 mil com outras cinco bandas capixabas. Além do dinheiro, o trio também vai ganhar uma gravação de uma música no Estúdio Funky Pirata.
"Ficamos surpresos para caramba quando anunciaram o resultado porque nós sempre vemos defeitos, pequenas coisas, no show. Mas a energia da galera estava muito boa. As pessoas de Muqui não conheciam a nossa banda e vieram falar com a gente depois sobre as letras, sobre os temas que a gente aborda, foi muito gostoso. Isso não tem preço", comentou o vocalista Cainã Morellato.

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Representando a cidade de Linhares, na região Norte do Espírito Santo, Cainã disse que a sensação agora, depois do resultado, é de missão cumprida. A gente está muito feliz com o repertório novo e com as coisas que estão acontecendo. O Multipliqui foi incrível por vários motivos, mas principalmente pela conexão entre as bandas. É um evento muito importante e aconteceu em um lugar muito legal que é Muqui. A gente não conhecia a cidade e o grupo ficou impressionado. A gente vê a história e a cultura vibrando, pontuou.

4º Festival de Música de Muqui - Multipliqui

Com o single Cidadão de bem lançado na última sexta-feira (15), o dinheiro da premiação veio em uma boa hora, segundo Cainã. A expectativa do grupo é gravar um novo disco em janeiro com produção de Bruno Giorgi. "Entre tantas coisas incríveis, ele (Bruno Giorgi) é filho do Lenine e ganhou o Grammy Latino do ano passado de melhor mixagem e engenharia de áudio. Essa conexão aconteceu e a gente está super empolgado de dar certo. Então, esse dinheiro vai ser investido nessa produção e vamos tentar fazer um financiamento coletivo para conseguir realizar, explicou.
Ainda de acordo com Cainã, um dos melhores pontos do Multipliqui foi a troca de experiências e a cumplicidade entre as bandas. A gente vê a empolgação dos nossos amigos artistas que estão fazendo a mesma coisa que a gente, mas em lugares diferentes do nosso Estado, cada um do seu jeito, com sua identidade, com sua vivência.
Auri, Rap Urbano Ativo, Zé Maholics, FeitoNós e Dan Carlo Experience foram as bandas que também se apresentaram no festival. Para fechar o evento, A Transe lançou o novo disco Hora Dourada no palco do Multipliqui. Segundo a organização, cerca de mil pessoas circularam pela Praça Central da cidade.

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