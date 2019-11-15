A Transe lança novo disco no Festival de Música de Muqui

Formada pelo casal Francesca Pera e Fernando Zorzal, a banda A Transe lança novo disco "Hora dourada" no Multipliqui Crédito: Nunah Alle e Karola Balves

A banda A Transe é a atração especial da 4ª edição do Festival de Música de Muqui (Multipliqui). Com o disco Hora Dourada divulgado recentemente, o casal Francesca Pera e Fernando Zorzal lança a novidade no palco do evento, na Praça Central da cidade, neste sábado (16).

É um orgulho poder tocar no interior do Estado e esse é um dos nossos objetivos. Queremos mostrar a nossa música e fortalecer essa era de novos artistas porque estamos vivendo um momento super interessante na música capixaba, pontuou Francesca.

Ainda segundo ela, a repercussão do novo disco, produzido por Gabriela Deptulski, está sendo ótima. A gente passou mais de um ano gravando, preparando o álbum para o lançamento. A receptividade está sendo maravilhosa, a gente recebe muita mensagem aqui do Espírito Santo e também de pessoas de fora.

Agora a gente está começando a se organizar para fazer bastante show para angariar público. A crítica recebeu a gente legal e estamos com uma rede de pessoas nos escutando. Agora, queremos esse olho no olho, ver as pessoas curtindo o show. A vibe de fazer música é uma, a de fazer show é outra, completa Francesca.

Uma novidade para o Multipliqui é que, além das faixas de Hora dourada, o público vai poder curtir também outras músicas autorais do casal. Fizemos uma parceria com o diretor musical do nosso show, o Henrique Paoli. Ele também vai estar em Muqui. Temos vários arranjos e músicas novas", explicou Zorzal.

Na programação do Multipliqui, Cainã e Vizinhança do Espelho, Auri, Rap Urbano Ativo, Dan Carlo Experience, Zé Maholics e Feito Nós estão concorrendo para ganhar o prêmio de melhor banda do festival. Vários artistas que estão no festival são nossos amigos. Quem ganhar vamos ficar muito felizes. Todo mundo merece, comentou Zorzal.

O evento é gratuito e aberto ao público.

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