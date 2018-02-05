MPES recomenda que carnaval de Muqui termine até 1h da madrugada

Carnaval de Muqui terá horário limite até 1h da madrugada Crédito: Arquivo/Notícia Agora

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) recomenda que seja estabelecido o horário-limite de uma hora da madrugada para o fechamento de bares, botequins, trailers, quiosques e venda de bebidas por ambulantes no carnaval de Muqui, entre os dias 09 e 14 deste mês.

Por meio da Promotoria de Justiça Geral de Muqui, o MPES notificou a prefeitura, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Conselho Tutelar do município para que adotem medidas em relação ao carnaval na cidade.

O órgão também orienta que desfiles de blocos, bandas, fanfarras, folias, sonorização fixa ou em automóveis sejam encerrados à 1h da madrugada, assim como seja proibida a venda ou utilização de bebidas alcoólicas a partir desse horário, entre outras providências.

O objetivo da recomendação é evitar transtornos no município durante o carnaval, de forma a garantir que a população não seja exposta a riscos.