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Horário limite

MPES recomenda que carnaval de Muqui termine até 1h da madrugada

O órgão também orienta que desfiles de blocos, bandas, fanfarras, folias, sonorização fixa ou em automóveis sejam encerrados na mesma hora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 16:40

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 16:40

Carnaval de Muqui terá horário limite até 1h da madrugada Crédito: Arquivo/Notícia Agora
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) recomenda que seja estabelecido o horário-limite de uma hora da madrugada para o fechamento de bares, botequins, trailers, quiosques e venda de bebidas por ambulantes no carnaval de Muqui, entre os dias 09 e 14 deste mês.
Por meio da Promotoria de Justiça Geral de Muqui, o MPES notificou a prefeitura, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Conselho Tutelar do município para que adotem medidas em relação ao carnaval na cidade.
O órgão também orienta que desfiles de blocos, bandas, fanfarras, folias, sonorização fixa ou em automóveis sejam encerrados à 1h da madrugada, assim como seja proibida a venda ou utilização de bebidas alcoólicas a partir desse horário, entre outras providências.
O objetivo da recomendação é evitar transtornos no município durante o carnaval, de forma a garantir que a população não seja exposta a riscos. 
 

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