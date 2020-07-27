Kylie Minogue, Taylor Swift e Bon Jovi nos lançamentos da semana #46

A semana começa com boa diversidade de músicas, temos o rock e baladas de Bon Jovi e Maroon 5, o disco de Kylie Minogue e o pop/folk de Taylor Swift, que trouxe um disco de surpresa para os fãs.
Para animar a semana, tem o retorno do Little Mix e do Ziggy Marley. Além disso, as estreias de Agnes, Somi e Anaju complementam bem os lançamentos. Confira a lista completa e atualize a playlist.
- "SAY SOMETHING" - KYLIE MINOGUE
- Voltando às raízes do disco e do início de sua carreia, Kylie Minogue apresenta "Say Something". A música fará parte do 15º álbum da carreira de Minogue, que se chamará Disco e pretende levar a cantora às pistas. O lançamento está previsto para 6 de novembro.
- "ZIRIGUIDUM" - TROPKILLAZ, RAEL E DOW RAIZ
- O duo de bass music mistura seu ritmo com o ritmo jamaicano e os versos de Rael e Dow Raiz resultando na animada "Ziriguidum". Estamos de volta mais uma vez misturando Brasil, Jamaica e bass music. E, dessa vez, ao lado das melhores companhias possíveis, afirma o Tropkillaz sobre a faixa, que chega com videoclipe. Misturando animação com imagens reais dos artistas, foi criada uma história de aventura dos músicos em um universo psicodélico.
- "GRATIDÃO APENAS" - BANDA EVA
- Leve e positiva, "Gratidão Apenas" é a aposta da Banda Eva. Longe do axé, comum da banda, a canção é uma canção pop escrita por Lauryane Borges, Di Felippo, Rafa Lemos e Winnie Nogueira. Gratidão apenas é o tipo de música e de mensagem que a gente quer que o mundo inteiro sinta. Nos mostra que nada é para sempre e nos dá um olhar otimista, diz Felipe Pezzoni, vocalista da banda.
- "LISBOA" - AGNES
- A cantora e compositora Agnes acaba de apresentar Lisboa, a segunda faixa do projeto Romaria. O EP, que vem sendo apresentado faixa a faixa, presta homenagem a cidades por onde a jovem artista já passou ou gostaria de conhecer. Desta vez, Agnes faz homenagem a Lisboa, local que a cantora no início desse ano, pouco antes da quarentena. Na ocasião em que visitou a capital portuguesa, Agnes gravou as imagens para o clipe em algumas locações, como numa estação de trem.
- "MEU JOGO" - ANAJU
- Um dos novos rostos da música no país, Ana Júlia Mendes, a ANAJU, apresenta seu novo single, Meu jogo. A faixa mostra o lado brincalhão de uma menina junto à segurança de uma jovem mulher empoderada e dona de sua própria visão. Com influências de trap e funk, ANAJU adiciona a ternura da sua voz a um beat sexy e instigante.
- "WHAT YOU WAITING FOR" - SOMI
- Para os fãs do k-pop, Somi é a nova aposta da The Black Label, mesmo do grupo Blackpink. SOMI é conhecida por ter sido vencedora de um programa coreano de cantores e é considerada o próximo grande nome do gênero K-Pop. A música, que foi coescrita pela artista e Teddy, produtor do BLACKPINK, chega acompanhada de um clipe, que tem ares de superprodução.
- "5 ESTRELAS" - PAPATINHO, WILL.I.AM E KEVIN O CHRIS
- O DJ e produtor Papatinho lança uma música em parceria com outros dois hitmakers. Kevin o Chris e Will.I.Am, sim o cara do Black Eyead Peas, se unem ao produtor para lançar "5 estrelas", canção que traz o funk na base de uma letra que mistura o inglês de Will com o português de Kevin. A canção chega com o um clipe em animação, unindo o trio, dançando em locais do Rio de Janeiro. A canção veio junto com o single Macetin, que traz colaborações de Sodré, Derek e Matt Fuze e uma ação de sucesso no TikTok.
- "HOT" - PIA MIA
- Com apenas 23 anos, Pia Mia vem se consolidando como uma estrela do entretenimento. Se aproximando da marca de um bilhão de streams, a cantora apesenta HOT. "Minha nova música é forte, sexy, confiante. É sobre se divertir, abraçando sua sexualidade e sem desculpas por ser você mesma. Essa sou eu em 2020. Mal posso esperar para continuar me desenvolvendo como artista".
- "SURVIVOR - AMEERAH JAY
- Com apenas 14 anos, Ameerah Jay é a nova aposta do mercado do world music, e tem tudo para consolidar uma carreira de sucesso. Apesar de nova, ela já tem um disco "Already 14" e agora apresenta o clipe de "Survivor", canção lançada em maio. Confira o som da moça.
- "ELA JOGA" - CAMILA LOURES
- A youtuber se joga de vez no mundo da música. Conhecida por criar muitos desafios em seus vídeos e transmissões, Camila apresenta sua segunda canção da carreira. "Ela Joga" traz o funk para falar de empoderamento. "Não sufoca ela, deixa ela à vontade. Quem tentou já era, já virou saudade. Ela desapega na mesma intensidade que a bunda dela bate com o grave", diz trecho da canção.
- "PLAY WITH SKY" - ZIGGY MARLEY
- O icônico artista de reggae vencedor do Grammy, Ziggy Marley, lança "Play With Sky (feat. Ben Harper)". A faixa, escrita por Ziggy, vem de seu novo álbum de família, que será lançado no dia 18 de setembro. Além de Ben Harper, Ziggy tem vários amigos sendo apresentados no álbum, incluindo Sheryl Crow, Lisa Loeb, Tom Morello, Busta Rhymes, Angelique Kidjo, Alanis Morissette, Stephen Marley e Jamie Lee Curtis lendo seu novo livro. Seus filhos Judah, Gideon, Abrahamo e Isaiah também fazem aparições especiais, juntamente com seu filhote Romeo. Enquanto o disco não chega, curta essa parceria com sonoridade bem animada.
- NOBODYS LOVE - MAROON 5
- A banda multiplatina e três vezes premiada pelo GRAMMY Maroon 5 apresenta "Nobody's Love". O single chega acompanhado de um videoclipe. Nas imagens, Adam aparece sozinho declarando todo seu amor. "If my love ain't your love / It's never gonna be nobody's love / I'm never gonna need nobody's love but yours (nobody's, but yours)", diz trecho da canção. Confira.
- "UN DÍA (ONE DAY)" - J BALVIN, DUA LIPA, BAD BUNNY E TAINY
- Seguindo o sucesso de seu álbum lançado em março, Colores, que recebeu duas vezes o Certificado de Platina, J Balvin embarca em uma nova jornada musical com o lançamento de Un Día (One Day), uma colaboração com os superastros globais Dua Lipa, Bad Bunny e Tainy. A canção bilíngue fala sobre nostalgia e promove a colisão entre dois universos: a house music e o melhor dos ritmos latinos, tudo isso combinado a uma coleção de rimas e batidas envolventes, capazes de quase camuflar o fato de que se trata de uma música sobre corações partidos.
- "HOLIDAY" - LITTLE MIX
- Little Mix volta à cena com Holiday. A canção é um pop dançante um pouco mais lento que "Break Up Song", música que abriu a nova era das inglesas, que devem lançar disco em breve. Por falar em nova fase, as moças ainda lançaram uma nova série de TV para a BBC One, chamada Little Mix The Search. A produção mostrará as meninas criando bandas e tornando-se mentoras de uma nova geração de talentos. Enquanto isso, confira o novo hit do Little Mix.
- "NÃO VAI EMBORA (ACÚSTICO)" - DILSINHO E LUÍSA SONZA
- Dilsinho se uniu a Luísa Sonza para apresentar uma nova versão do sucesso "Não Vai Embora", apresentado por ambos em maio. Em roupagem acústica, as batidas dos tambores e pandeiros são deixados de lado, ficando presente apenas o violão. Confira.
- "AGLOMERAÇÃO A 2" - GABRIEL O PENSADOR E IVETE SANGALO
- O novo single de Gabriel O Pensador misturou outros ritmos, como a batida de Papatinho, com o seu rap e resultou numa canção de amor. "Essa música serve para casais que estão juntos na quarentena, um apoiando o outro, dando força para enfrentar essa situação difícil. Como diz a letra 'sou mais forte que o inimigo, mais forte ainda contigo, você só abre o sorriso e me lembra que tenho tudo o que eu preciso'", conta o artista, que contou com Ivete Sangalo no som e no clipe.
- "RECUERDO" - RICKY MARTIN E CARLA MORRISON
- Ricky Martin lança clipe de seu novo single, "Recuerdo", com Carla Morrison. A canção faz parte do EP "Pausa", que ficou em primeiro lugar por quatro semanas na parada de álbuns pop latinos da Billboard. "Escrever e gravar Recuerdo foi um sonho tornado realidade. Ricky é um ser tão maravilhoso, atencioso e profissional, que me motivou a me entregar à música de uma maneira que parecia sexy, bonita e clássica. Acho que ele também demonstra tudo isso com facilidade, mas combinado com a essência de Ricky no presente e no futuro", disse Carla Morrison.
- "DO WHAT YOU CAN" - BON JOVI
- Depois de ter sido forçada a cancelar sua turnê mundial e adiar o lançamento do próximo álbum "2020", Bon Jovi apresenta o single "Do What You Can", composto a partir da experiência de voluntariado durante a pandemia. Após sua esposa postar a ação nas redes com a legenda If You Cant Do What You Do Do What You Can, ele se empolgou e começou a compor. Porém, o roqueiro pediu ajuda aos fãs nas redes sociais para que escrevessem versos e recebeu uma enxurrada de mensagens. Tudo resultou na canção que você confere abaixo.
- "CAMISA ROSA" - VITOR & CADU com DURVAL & DAVI
- Vitor & Cadu apresentam Camisa Rosa, com a participação especial de uma das principais duplas da história da música sertaneja, Durval & Davi. O lançamento se tornou uma homenagem ao cantor Davi, que, lamentavelmente, faleceu no primeiro domingo deste mês), deixando uma legião de fãs órfãos. A canção foi gravada este ano e acabou sendo a última em que Davi, ícone da música sertaneja raiz, fez sua participação e deixou como um presente ao público. Confira abaixo o modão.
- "POR ELE" - JON JON E GABILY
- Continuando o seu projeto de lançar hits com novos talentos do funk, Jon Jon se une a Gabily para lançar "Por Ele". A música conta a história de uma mulher que dá a volta por cima após um fim de um relacionamento. Por ele eu parei de beber / Por ele eu parei de fumar / Fui até embora da favela / Eu mudei pra tentar agradar / Mas tudo que é bom dura pouco / Eu me perdi no meu caminho / Brotei no baile de favela / E trouxe as novinhas comigo, diz trecho da canção. Confira.
DISCOS E EPs
- "HEARTBREAK" - SAM SMITH
- Sam Smith acaba de disponibilizar a segunda compilação temática, Heartbreak, que é composta por cinco faixas. "To Die For", "Too Good At Goodbyes", "I'm Not The Only One", "Stay With Me" e "Palace" fazem parte da coletânea. Confira.
- "FOLKLORE" - TAYLOR SWIFT
- Os 'Swifties', como são conhecidos os fãs da cantora norte-americana Taylor Swift foram surpreendidos com o lançamento sem avisos de "Folklore". O oitavo álbum de estúdio de Taylor conta com 16 faixas repletas de reflexões escritas durante o isolamento da cantora devido à pandemia do novo coronavírus. "A maioria das coisas que eu tinha planejado para este verão acabaram não acontecendo, mas há uma coisa que eu não havia planejado e que aconteceu. E essa coisa é o meu 8º álbum de estúdio, 'folklore'. Surpresa! Vou lançar meu mais novo disco recheado de músicas que eu despejei todos os meus caprichos, sonhos, medos e reflexões. Eu escrevi e gravei essas músicas durante o período de afastamento social", revelou a cantora. O disco chegou com o clipe de "cardigan", que já conta com mais de 27 milhões de views no YouTube.
- "PATROAS - EP2 - MAIARA & MARAISA E MARÍLIA MENDONÇA
- Em junho, Marília Mendonça e Maiara & Maraisa se juntaram para uma live e apresentaram a volta do projeto "As Patroas", que teve início em 2017. O resultado são cinco EPs, que resultam em 19 faixas, sendo 12 regravações de "modões". O EP 1 foi lançado no dia 10 de julho, enquanto o segundo chegou na última sexta-feira, com a canção inédita "10 de setembro". Confira abaixo o clipe e o EP, que ainda conta com as músicas "Dez Corações", "Paixão Goiana" e "No Dia Em Que Saí de Casa".
- "ARTPOPULOUCOS #2" - ART POPULAR
- Chega às plataformas digitais, "Artpopuloucos #2", o novo álbum do grupo Art Popular, que é resultade de um registro ao vivo antes da pandemia. O primeiro volume do projeto "Artpopuloucos" mexeu com o coração do público, trazendo músicas românticas e consagradas dos anos 90. O segundo volume traz canções como "Teu Cheiro", "O Canto da Razão", "Amarelinha", "Fricote", "Bombocado", "Pimpolho", "Agamamou", além do mais recente sucesso do grupo, "Parabrisa", e a inédita "Solidão". Por sinal, o disco chega com o clipe de "Agamamou". Confira abaixo.