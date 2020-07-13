Anitta, Katy Perry, Duo Severino e Bon Jovi nos lançamentos da semana #44

Anitta dá o pontapé em sua nova era. Com letra em espanhol, "Tócame" é movida pelo reggaeton. A canção chega depois de Desce Pro Play e Paloma, que são um aquecimento para o próximo disco da nova contratada pela Warner Records dos EUA. A canção chega com videoclipe no melhor estilo isolamento social, com várias pessoas dançando a canção de suas varandas em casas e apartamentos, enquanto projeções de Anitta e De La Ghetto são reproduzidas em prédios.