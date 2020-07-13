Anitta, Katy Perry, Duo Severino e Bon Jovi nos lançamentos da semana #44

Julho continua cheio de novidades musicais. O pop sai na frente com diversos lançamentos. Entre os mais comentados, temos Anitta com sua nova era como artista internacional, Katy Perry, Karol G e Alok.
Em terras nacionais, temos os capixabas do Duo Severino, a rapper Laura Sette, que chamou Budah para uma canção empoderada, e Zeca Baleiro, que faz uma homenagem ao cancioneiro de Portugal. Confira a lista completa abaixo.
- "MANHÃ DE DOMINGO" - DUO SEVERINO
- Pensando na positividade que uma manhã de domingo representa, o Duo Severino traz sua nova canção. Escrita em 2017 para o primeiro EP do grupo capixaba Próxima Estação, a canção saiu da gaveta e ganhou um videoclipe com Vitória como cenário. E a canção abre uma série de lançamentos: Nosso desejo é que até o final do ano estejamos lançando um segundo EP, reflete o baixista e compositor Humberto Campos.
- "DESENCANTO" - LAURA SETTE FEAT. BUDAH
- Revelação do rap, Laura Sette convida a capixaba Budah para lançar "Desencanto". A música, um R&B repleto de rimas de empoderamento e superação, chega com clipe todo em animação. Confira.
- "CHORA ME LIGA" e "CÊ QUE SABE" - ATITUDE 67
- Ainda animados com as festas juninas, o Atitude 67 traz duas releituras para o projeto "Arraiá 67": "Chora Me Liga", com direito a participação de João Bosco e Vinícius", e "Cê que Sabe", sucesso de Cristiano Araújo. "Foi muito especial cantar ela do nosso jeito, esperamos que todos curtam com a gente", completa Éric.
- "ONDE A GENTE CHEGOU" - DI FERRERO E IZA
- Di Ferrero lança "Onde a gente chegou". A canção, que ganha força na participação de Iza, conta a trajetória de um casal. "Eu sempre imaginei a IZA cantando comigo essa música! Ela é sobre sentir e sei que tem muito para falar. Quando a IZA colocou a voz, nos emocionamos juntos no estúdio. Eu sei que cada um pensou na história de vida e tudo que passamos para chegar onde a gente chegou. Essa canção me faz respirar e ser grato com as coisas que conquistei", explica o rapaz. Confira o clipe deste encontro.
- "AMERICAN RECKONING" - BON JOVI
- Depois de "Limitless" e "Unbroken", Bon Jovi apresenta mais uma das faixas do 15º disco de estúdio. American Reckoning oferece uma reflexão profunda sobre os tempos atuais. Fiquei emocionado em escrever American Reckoning como testemunha da história. Acredito que o maior presente de um artista é a capacidade de usar sua voz para falar sobre questões que nos comovem, disse Jon Bon Jovi. Os lucros da canção serão revertidos para a Bryan Stevensons Equal Justice Initiative.
- "FIX YOU" - SAM SMITH
- Apresentada na rádio online iHeartRadio, a versão de Sam Smith para o hit Fix You, do Coldplay, teve uma incrível reação do público. Com isso, a performance chegou em todas as plataformas digitais. Confira
- THE ADVENTURES OF MOON MAN & SLIM SHADY - KID CUDI FEAT. EMINEM
- O rapper norte-americano Kid Cudi apresenta seu novo single, The Adventures of Moon Man & Slim Shady, com a colaboração estrelada de Eminem. O rapper ganhou notoriedade após o lançamento de sua primeira mixtape, A Kid Named Cudi, em colaboração com a marca de street wear 10.Deep. O trabalho trazia o hit "Day N' Nite", que alcançou o Top 10 na parada R&B/Hip-Hop da Billboard. A canção também integra o repertório de seu primeiro álbum, intitulado Man on the Moon: The End of the Day (2008).
- "PABLO ESCOBAR" - DUBDOGZ
- Os irmãos gêmeos Marcos e Lucas Schmidt, mais conhecidos como Dubdogz, se inspiraram no famoso meme de Wagner Moura em cena de "Narcos para lançar a Pablo Escobar. A música ainda conta com os vocais de Charlott Boss, cantora alemã que assinou a letra da canção. A ideia surgiu simplesmente, por acharmos o meme muito engraçado, uma vez que todo mundo já passou pela situação que ele retrata. Estar sozinho em um lugar, cabisbaixo, pensando na vida, no que deixou de fazer... Isso se encaixa muito agora em nossa realidade de distanciamento social, conta Lucas. O clipe, logicamente, retrata algumas cenas da série de maneira bem humorada. Confira.
- "MAKE YOU DANCE" - MEGHAN TRAINOR
- Nos preparativos para lançar a versão deluxe do álbum "Treat Myself", Meghan Trainor apresenta "Make You Dance". A canção pop complementa o álbum apresentado em janeiro deste ano, com participações de Nicki Minaj e Pussycat Dolls.
- "SAUDADE" - JALL E DONATTO
- Misturando o R&B e o funk, Jall apresenta "Saudade". O single conta com participação de Donatto, promessa do pop nacional. Jall é o apelido de Jailton Reis Dantas Filho, filho de Jailton Dantas, baixista e produtor da icônica Banda Mel. Com apenas 20 anos, o rapaz fugiu do axé e se joga no R&B e pop. Sem mais delongas, confira o clipe de "Saudade".
- "FESTA" - DAVID CARREIRA FEAT. KEVINHO
- O postar portugês David Carreira chamou Kevinho para sua "Festa". O single é o primeiro do disco "8" e chega com videoclipe, que mistura cenas reais com animações em 3D. O vídeo conta a história de uma criança que sonha em ser o seu ídolo, e que adormece desejando viver a vida de David Carreira, mesmo que só por um dia.
- "MORAR COM A LUA" - BOM GOSTO FEAT. XANDE DE PILARES
- O novo single do grupo de pagode tem parceria com Xande de Pilares. Com letra de Carlos Bolinha, a faixa fala sobre a vida de noitadas: "Eu já sei bem seu lugar. Essa dependência sua. Você gosta de rodar, de rodar, de rodar, de rodar pela rua". A apresentação foi registrada em setembro de 2019, no IlhaShows, em Vitória, e rendeu o DVD "Curtir a Vida". Confira.
- "SMILE" - KATY PERRY
- Katy Perry mostra que voltou a sorrir em "Smile". A canção pop conta como deu a volta por cima depois de sua fase sombria. A faixa é a segunda apresentada pela cantora neste ano que vai performar no disco homônimo, que chega dia 14 de agosto.
- "THE WORLD CAN WAIT" - PAUL OAKENFOLD FEAT. LUIS FONSI
- O eletrônico de Paul Oakenfold se mistura à latinidade de Luis Fonsi. Em "The World Can Wait", Paul Oakenfold traz uma mensagem de esperança. A canção é a primeira que fará parte do disco Shine On. "É uma boa amostra do que virá do meu álbum de estúdio - são principalmente músicas melódicas e muito cinematográficas com ótimos cantores e batidas interessantes. É algo que você vai querer sentar e ouvir na íntegra, e não como faixas individuais", revela Oakenfold.
- "AY, DIOS MÍO" - KAROL G
- KAROL G, a artista latina número 1 em vendas, está de volta com seu último lançamento Ay, DiOs Mío!. Produzido pelo seu colaborador de longa data, Ovy on the Drums, o single segue o recorde de Tusa, parceria com Nicki Minaj que atualmente é a música latina com mais streams em 2020. Além do áudio, KAROL G lançou o vídeo de "Ay, DiOs Mío!", que aumenta o calor para o verão enquanto KAROL G dança o dia todo.
- "DON'T CRY FOR ME" - ALOK, MARTIN JENSEN E JASON DERULO
- O DJ Alok uniu forças com Martin Jensen e o hitmaker Jason Derulo e apresenta Don't Cry For Me. A música - um pop dançante - é uma aposta do brasileiro para o verão americano e europeu. "Fazer música para criar uma conexão e energia positiva com os fãs é um privilégio e ajuda a manter o equilíbrio em momentos como esses. Jason e Martin fizeram a diferença nessa colaboração e eu só posso agradecer. Espero que vocês realmente gostem", diz Alok.
- "RECKONING" - ALANIS MORISSETTE
- Empolgada com o lançamento do disco Such Pretty Forks In The Road, marcado para 31 de julho, Alanis Morissette lança Reckoning. A quarta faixa do projeto a ser divulgada é uma balada que faz alusão ao movimento #metoo. Ei, ei, vocês assassinos/Você escapou enquanto eles afirmam que eu sou uma mentirosa/Por que os deuses e heróis não estão ao meu redor?/E todo mundo está olhando para o chão, diz uma parte da letra. A faixa chega após Reasons I Drink, Smiling e Diagnosis. Confira o lyric video do lançamento e as quatro canções enquanto o disco não chega.
- "TÓCAME" - ANITTA FEAT. ARCANGEL & DE LA GHETTO
- Anitta dá o pontapé em sua nova era. Com letra em espanhol, "Tócame" é movida pelo reggaeton. A canção chega depois de Desce Pro Play e Paloma, que são um aquecimento para o próximo disco da nova contratada pela Warner Records dos EUA. A canção chega com videoclipe no melhor estilo isolamento social, com várias pessoas dançando a canção de suas varandas em casas e apartamentos, enquanto projeções de Anitta e De La Ghetto são reproduzidas em prédios.
- "HALLUCINATE" - DUA LIPA
- Faixa do excelente álbum "Future Nostalgia", Hallucinate ganhou um video clipe. No melhor estilo pin-up de animações dos anos 1930, Dua Lipa estrela o álbum em que dá uma viajada após cheirar uma flor alucinógena. Confira o clipe.
- "GIRLFRIEND" - CHARLIE PUTH
- Saiu o videoclipe da canção "Girlfriend", canção lançada no fim de junho. Nas imagens, Puth aparece todo animado preparando o jantar ideal para o crush. Vem assistir ao video fofo.
DISCOS E EPs
- "EM FRENTE" - LAUANA PRADO
- Lauana Prado aproveita o momento de afastamento social para visitar canções que admira. Das canções apresentadas em suas lives, os fãs escolheram sete e resultaram no EP "Em Frente". As escolhidas para este projeto são: Fruto especial, Acorrentado em você (sucessos de Bruno & Marrone), Cada volta é um recomeço (de Zezé Di Camargo & Luciano), Deixaria Tudo (de Leonardo), além do medley de Lágrimas e chuva/Como eu quero, do Kid Abelha, além de Vai e volta e Volta pra casa, sucessos do início da carreira de Lauana, que foram um pedido especial dos fãs. Tá curioso para saber como saiu? Dá um play aí.
- "LEGENDS NEVER DIE" - JUICE WRLD
- Juice Wrld morreu em 2019, mas seu trabalho continua vivo. A Universal Music lança "Legends Never Die", álbum póstumo de 21 faixas do rapper com direito a participações de peso como Halsey, Marshmello, Trippie Redd, entre outros. "Nós sentimos que essa coleção de canções é a melhor representação da música que Juice estava em processo de criação. O álbum traz destaque para os colaboradores, que foram muito importantes para Juice e impactaram profundamente em seu processo musical. Juice sempre dedicou sua música aos fãs, e agora, mais do que nunca, esperamos que esse álbum ofereça um pouco de conforto a todo mundo, em meio aos tempos complicados que vivemos. Juntem-se a nós na celebração da vida de Juice, apreciando esse álbum, escreveu a família de Juice nas redes sociais.
- "DO JEITO DELAS" - KELLY KEY
- Kelly Key revisita seus sucessos com participação de várias cantoras. Com novas roupagens, "Anjo", "Baba", "Adoleta", "Escondido", "Sou a Barbie Girl" e outros sucessos ganharam companhias de Luísa Sonza, Clau, MC Rebecca, Gabi Martins, Preta Gil, Pocah, Gabily e Cynthia Luz. O disco conta ainda com duas faixas inéditas: Falta Que Me Faz e Montanha Russa. Ouça.
- "CANÇÕES D'ALÉM-MAR" - ZECA BALEIRO
- Zeca Baleiro apresenta "Canções d'Além-mar", álbum em que homenageia autores portugueses como Sérgio Godinho, Pedro Abrunhosa, Fausto, Zeca Afonso, Rui Veloso e Carlos Tê, entre outros. O projeto conta com 11 faixas e a colaboração de músicos brasileiros e portugueses. "Não é uma antologia, mas um recorte afetivo do cancioneiro português feito por um músico brasileiro, uma homenagem sincera e apaixonada", descreve Zeca.
- "TRÊS MENINAS DO BRASIL" - TERESA CRISTINA, JUSSARA SILVEIRA E RITA BENNEDITTO
- Rita Benneditto, Teresa Cristina e Jussara Silveira se juntaram para formar as Três Meninas do Brasil. O espetáculo, que foi registrado em agosto de 2008, no Teatro Municipal de Niterói, foi lançado em CD e DVD pela Quitanda e, agora, chega às plataformas no formato de álbum digital. O show poderá ser visto na íntegra a partir de 10 de julho, no canal da Biscoito Fino no YouTube. O repertório do show reflete a diversidade cultural do trabalho das três cantoras e faz um passeio pela riqueza da música brasileira, colocando lado a lado clássicos com canções pouco conhecidas. Convivem em harmonia Luiz Gonzaga, Dorival Caymmi, Antônio Vieira, Sérgio Sampaio, Carlinhos Brown, Zeca Baleiro, Chico Buarque, Caetano Veloso, Zé Ramalho e Tom Zé, entre outros. Há também composições próprias e um resgate de sucessos considerados mais populares, como "Pôxa", de Gilson, e "Impossível Acreditar Que Perdi Você", de Márcio Greyck. Confira.
- "CP 25 ANOS - PARTE 2 (AO VIVO)" - CALCINHA PRETA
- O segundo volume do novo álbum do grupo Calcinha Preta chega às plataformas digitais com quatro faixas. O destaque fica por conta de "Daniela", música inédita com participação de Raí Saia Rodada. O EP ainda conta com faixas que marcaram a história da banda, como o clássico Baby Doll, que nessa nova versão conta com uma surpresa ao público LGBTQIA+ e o clipe sai dia 31 deste mês.