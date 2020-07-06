Karol Conka, Evanescence e o capixaba Dudu nos lançamentos da semana #43

Julho chega com boas opções para atualizar a sua playlist de música. Empolgados com o isolamento social, artistas estão produzindo como podem, mas oferecendo ótimos produtos, como o capixaba Vitu.

Por falar em capixaba, o rapper Dudu apresenta seu disco de estreia com um som bem mais maduro em sete faixas inéditas. Completam a lista lançamentos de Ludmilla, Evanescence, Péricles e muito mais. Confira.