Karol Conka, Evanescence e o capixaba Dudu nos lançamentos da semana #43

Julho chega com boas opções para atualizar a sua playlist de música. Empolgados com o isolamento social, artistas estão produzindo como podem, mas oferecendo ótimos produtos, como o capixaba Vitu.
Por falar em capixaba, o rapper Dudu apresenta seu disco de estreia com um som bem mais maduro em sete faixas inéditas. Completam a lista lançamentos de Ludmilla, Evanescence, Péricles e muito mais. Confira.
- "DEIXA SOSSEGAR" - VITU
- Vitu, o alterego de Vitor Locatelli em trabalho paralelo à banda Moreati em que é vocalista e guitarrista, expõe o sentimento de tristeza encontrado no isolamento social nos versos de "Deixa Sossegar". "A composição surgiu em um dia de confinamento onde estava com a cabeça a mil, uma angústia enorme e aquela ansiedade da incerteza. O violão, como sempre, me salvou e me trouxe a melodia", relembra Vitu. A canção chega com um videoclipe cheio de artistas capixabas como Cainã Morellato (Cainã e a Vizinhança do Espelho), André Prando, Caio Paranaguá (Haren) e Danilo Galdino (Auri). Corre pra ouvir a canção.
- "SLOW GRENADE" - ELLIE GOULDING FEAT. LAUV
- Parceria com Lauv, a canção integra o repertório do mais novo álbum de Ellie, Brightest Blue, que tem lançamento no dia 17 de julho, mas já está disponível para pré-venda. Animada com a chegada, a cantora disponibilizou a canção nas plataformas digitais. Vale lembrar que "Brightest Blue" inclui vários lançamentos recentes e canções novas. O disco será dividido em duas partes, sendo a primeira "Brightest Blue" e a segunda EG.0.
- "ANJOS SECRETOS" - VÁRIOS ARTISTAS
- Trinta artistas do Brasil, Portugal e Cabo Verde se reuniram virtualmente para gravar a música e o videoclipe da canção Anjos Secretos, composta por Francis Hime e pelo fadista Jorge Fernando em homenagem aos profissionais da saúde do mundo todo, que estão no front da guerra contra o Covid-19. No time brasileiro temos nomes como Ney Matogrosso, Lenine, Zélia Duncan, Francis Hime, Olivia Hime e Lucinha Lins. Vale lembrar que a renda arrecadada com as visualizações do clipe na internet serão revertidas para a organização Médicos Sem Fronteiras.
- "NO QUE DEPENDER DE MIM" - VINNY E LS JACK
- Autores de sucessos que o Brasil inteiro cantou a banda LS Jack e o cantor Vinny lançam o segundo single No que depender de mim. O primeiro resultado da parceria foi a música Esquece a solidão e sai presente em todas as plataformas digitais desde março. A canção tem pegada pop/rock e fala de amor. "E NO QUE DEPENDER DE MIM / VAI SER PRA VIDA INTEIRA / VAI SER PRA VIDA INTEIRA / NO QUE DEPENDER DE MIM", diz trecho da canção. E a parceria deve perpetuar, Vinny e LS Jack pensam em lançar novas músicas a cada dois meses.
- "ARRAIÁ 67" - ATITUDE 67
- Ainda no clima junino, o Atitude 67 repaginou dois grandes sucessos do período e lançou os singles dentro do projeto especial Arraiá 67. Aquele 1% e Humilde Residência contam com a participação dos intérpretes oficiais das músicas, Marcos e Belutti e Michel Teló, respectivamente. As duas se somam a "Xote dos Milagres" e "Casado, Namorando, Solteiro", já lançadas nas plataformas digitais. Até 31 de julho, a banda promete lançar duas músicas por semana para fechar o projeto.
- "VIDEOGXME" - PROJOTA
- Já nas plataformas digitais como uma das músicas do álbum "Tempestade Numa Gota D'Água", o single VideoGxme", de Projota, ganha um videoclipe, que já está disponível em seu canal no Youtube. "A música fala sobre um casal em que o cara joga muito videogame e a garota vai até a casa dele para jogar. E para algo mais", diz Projota que reconhece que a música só foi possível ter o tema intrinsecamente ligado à sua vida: ele e a esposa, Tâmara Contro, são fãs de videogame. A letra é repleta de trocadilhos e referência ao universo dos gamers.
- "AMANHÃ" - ANA VILELA E RÁAE
- Canção de Guilherme Arantes, "Amanhã" ganha nova roupagem e vozes. Ráae e Ana Vilela (a do Trem Bala) são as responsáveis pela nova versão. Foi uma honra enorme gravar essa canção, que é linda, atemporal, que se encaixa a perfeição nos tempos difíceis que estamos vivendo. Não é só uma música, é mais que isso, é uma mensagem de esperança, diz Ana Vilela, que afirma que depois da gravação da canção e do single, passou a ter um desejo: quero muito conhecer o Guilherme. A canção vai ganhar clipe no dia 17 de julho.
- "TEMPOS INSANOS" - KAROL CONKA FEAT. WC NO BEAT
- Em tempos de pandemia, Black Lives Matter e outras injustiças, Karol Conka manda seu recado com "Tempos Modernos". Se identifique então se posicione / Quem é real não se esconde, canta Conka em trecho da música. "A música foi produzida pelo meu amigo WC no Beat em parceria com 2 produtores norte-americanos da nova geração, o Xavi e o Ryan ONeil. O beat encaixa perfeitamente na letra que escrevi, trazendo um pouco desse clima sombrio, mas, ao mesmo tempo, transmitindo coragem e fé, explica a artista. Confira o clipe.
- "COBRA VENENOSA" - LUDMILLA FEAT. DJ WILL 22
- Se é resultado da lavagem de roupa suja entre ela e Anitta, ninguém sabe. Mas Ludmilla soube bem a hora de lançar "Cobra Venenosa". O hit já conta com mais de 4 milhões de visualizações no YouTube. "Limpa antes que caia dentro / Escorrendo da boca no cantinho seu veneno", diz trecho da canção. Confira abaixo o funk para "as inimigas".
- "PALOMA" - FRED DE PALMA FEAT. ANITTA
- Enquanto Ludmilla está de volta ao funk após seu EP de pagode, Anitta faz participação internacional. O rapper italiano Fred De Palma lança "Paloma" em que convida a Malandra. A canção, embalada pelo reggaeton, fala sobre um casal apaixonado. Vale lembrar que Anitta deve lançar um projeto chamado "Tócame" nesta sexta-feira (10). Até lá, confira a canção de Fred de Palma.
- "THE GAME IS OVER" - EVANESCENCE
- Evanescence dá sequência aos lançamentos para o álbum "The Bitter Truth" e apresenta "The Game is Over". O clipe é uma produção gravada em casa mesmo devido à pandemia. A canção chega depois de "Wasted On You", já falada por aqui. Confira o clipe da música nova.
DISCOS E EPs
- "ACÍDIA" - DUDU
- O rapper Dudu lança seu primeiro álbum. Em Acídia, o capixaba mostra seu amadurecimento musical em oito faixas, sendo sete inéditas: Party; Coisas Mais Estranhas 01, Coisas Mais Estranhas 02, DBN, Vlone, Logo e Limbo.A única faixa de Acídia já conhecida do público é Calabasas, lançada em meados de maio e cujo clipe disponibilizado no canal do artista no YouTube já conta com mais de 1,2 milhão de visualizações. Confira abaixo o disco e o clipe de "Party".
- "PERICÃO RETRÔ" - PÉRICLES
- Péricles chega com mais um projeto nesta quarentena: "Pericão Retrô". O EP conta com duas canções já lançadas anteriormente, "Sorriso Aberto" e "Dom De Sonhar", que agora compõem o projeto com 7 faixas. A canção de trabalho é "Diz Pra Mim", que conta com vídeo foi feito durante uma das lives do cantor. "A gente percebeu, durante as transmissões ao vivo, que o público pedia muito para tocarmos as músicas mais antigas e, quando isso acontecia, a galera toda se emocionava e vibrava. Foi por causa de momentos como esse e dessa atmosfera de nostalgia que está acontecendo, que tivemos a ideia de fazer o 'Pericão Retrô'. Essa também foi uma forma de homenagear quem chegou primeiro e nos abriu tantas portas", conta Péricles.
- "CAPIM-CIDREIRA (INFUSÃO)" - RAEL
- Rael lança o EP "Capim-Cidreira", que será um álbum visual. São seis canções, sendo apenas uma inédita. Rei do Luau tem a participação de Iza e chega com clipe. As demais canções são dos discos Capim-Cidreira (2019) e Ainda bem que eu escutei as batidas do meu coração (2013). Confira o clipe da inédita "Rei do Luau" e o EP.
- "ENCONTRO DE FENÔNEMOS PART. II" - LÉO SANTANA, PARANGOLÉ E HARMONIA DO SAMBA
- Saiu a segunda parte do DVD Encontro de Fenômenos, sob o comando do cantor Léo Santana e das bandas Harmonia do Samba e Parangolé. O show de estreia do projeto, que resultou na gravação do DVD, aconteceu no dia 1º de maio de 2019, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e reuniu milhares de pessoas. Nesta fase, foram disponibilizadas seis faixas inéditas - Hipnotizou, Tchuco no tchaco/Personal, Bumbum no paredão, Comando, Joga o laço e 10 beijos de rua. Três delas ganharam versões em clipes no YouTube. Confira os clipes e o EP.