Kygo, Morenna, Malía e Sandy & Júnior nos lançamentos da semana #45

Kygo fez um remix com Tina Turner para a canção "What's Love Got To Do With It" Crédito: Divulgação

A penúltima semana de julho está repleta de músicas para animar a sua quarentena. O pop, o rap, o rock, o sertanejo e o funk estão presentes nas dicas da semana que traz a capixaba Morenna como destaque. A moça reapresenta seu EP "Blá Blá Blá" em versão deluxe e música inédita.

Entre as novidades, estão ainda os novos singles de Keith Urban, Troye Sivan, da ex-BBB Flay com o DJ Zullu, e o início da nova era da carioca Malía. Além disso, tem disco novo da Ellie Goulding, mostrando todas suas nuances sensíveis e confiantes.

No melhor estilo relembrar é viver, Kygo deu uma nova repaginada no sucesso "What's Love Got To Do With It", de Tina Turner, e Maria Carey presenteia os fãs com um EP de sua primeira apresentação ao vivo. Confira a lista que o Divirta-se preparou que tem muito mais.

SINGLES

"EASY" - TROYE SIVAN



Troye Sivan anunciou que seu novo EP, "In a Dream", chega no próximo dia 21 de agosto. Junto com a novidade, ele apresenta "Easy", segunda faixa do trabalho, que chega após "Take Yourself Home" e com direito a clipe. Essa pequena coleção de canções é uma história em desenvolvimento que explora um período em que minha vida era uma montanha-russa emocional. Foi quando meus sentimentos e pensamentos estavam incrivelmente frescos. É difícil revisitar essas canções e momentos, mas eu tenho orgulho desse trabalho e estou muito animado para colocar essas músicas no mundo, declarou o cantor.

"DON'T GIVE UP ON ME" - JAMIE CULLUM



Jamie Cullum está de volta com "Don't Give Up On Me". Esta é uma música sobre não se assustar com o reflexo que você vê de si mesmo nos olhos de sua amada. Esta imagem pode assustá-lo porque é uma visão espelhada e verdadeira, que expõe cada minúscula falha e muitas vezes pode ser uma surpresa um tanto aterradora, disse Jamie. Don't Give Up On Me é a primeira música nova de Jamie, após seu aclamado álbum de 2019, Taller.

"PAST LIVE" - TREVOR DANIEL E SELENA GOMEZ



Depois de muito suspense nas redes sociais, Trevor Daniel e Selena Gomez lançaram o videoclipe de Past Life, apresentada em junho. A música é o primeiro lançamento de Selena Gomez desde seu aclamado álbum Rare. No vídeo, Trevor e Selena gravaram a si mesmos - em quarentena - e a equipe de produção trabalhou as imagens para criar uma experiência surrealista única para os fãs.

"WHAT'S LOVE GOT TO DO WITH IT" - KYGO E TINA TURNER



Tina Turner deu uma pausa na aposentadoria para trazer uma nova versão do clássico "What's Love Got To Do With It" (1984). Assinada por Kygo, a canção ganha uma versão repleta de sintetizadores para apresentar a diva para as novas gerações. A canção chega com um videoclipe protagonizado pela atriz Laura Harrier, da série "Hollywood". Esta não é a primeira vez que Kygo faz uma versão poderosa de um clássico. Em 2019, o DJ apresentou uma versão de "Higher Love", de Whitney Houston, cujo clipe já bateu mais de 103 milhões de views.

"30" - BADFLOWER



Formado por Josh Katz, Joey Morrow, Alex Espiritu e Anthony Sonetti, o grupo Badflower vem aproveitando a quarentena para produzir um material inédito de estúdio para seu novo álbum, além de divulgar performances ao vivo. O lançamento da primeira faixa, 30, fala sobre os sentimentos, frustrações e medos dos integrantes ao completar 30 anos. Confira.

"SUPERMAN" - KEITH URBAN



Keith Urban começa a dar uma cara ao seu novo disco "The Speed of Now Part 1", que sairá em setembro. Nesta semana, ele lançou a canção "Superman", repleta de energia e vitalidade. "Eu gosto quando os ouvintes podem projetar na música sua própria história, seus próprios rostos e seus próprios personagens. E essa, para mim, é uma dessas músicas", disse ele sobre o lançamento, que é um pop/rock gostoso de ouvir.

"PROIBIDA PARA ADOLESCENTE" - LÉO SANTANA E MC DU BLACK



Léo Santana se joga no brega funk e traz "Proibida para Adolescente". Parceria com MC Du Black, a música é aposta do baiano para virar hit. Tô muito contente com essa parceria. Mc Du Black é um grande artista e chegou pra somar. O brega funk vem crescendo muito e as pessoas estão abraçando o ritmo cada vez mais. Proibida para adolescente tem letra fácil e dá vontade de sair dançando. Todo mundo vai se amarrar!, dispara o GG.

"FLOW" - MALÍA



Malía inicia um novo ciclo, mais mergulhado na black music. Depois da era "Escuta", ela chega com "Flow". Agora, a carioca aposta no trap, sem deixar as referências nacionais. "A música tem muita personalidade, ela sou eu, ela é o que eu penso. É como eu falaria. É por isso que eu curti tanto o clipe e quis tanto que o clipe fosse simples e que me mostrasse, essa é uma forma de vulnerabilidade que é bonita, que é importante pra um artista expor, explica Malía sobre o primeiro lançamento de muitos, que devem culminar no segundo álbum previsto para o final do ano.

"TO BE YOUNG" - ANNE-MARIE FEAT. DOJA CAT



Anne-Marie convidou Doja Cat para uma parceria e tanto. "To Be Young" exalta a juventude em seu todo. Se apaixone, tenha o coração partido/ Quebre regras, beba muito/ Somos todos uma bagunça, mas acho que/ É assim que é ser jovem, diz trecho da canção. Confira o clipe.

"TE VER DE NOVO" - IGOR



Quem assistiu a 6ª temporada do "De Férias com o Ex", da MTV, ou curtia a antiga boyband P9 - da canção Love You in Those Jeans -, já ouviu falar de Igor. O rapaz, que também já atuou em produções globais, volta para a música com "Te Ver de Novo". Escrevi essa música com o intuito de criar algo que eu pudesse voltar no tempo e lembrar do momento com uma pessoa sempre que eu cantasse, conto rapaz, que é aposta da Sony Music em 2020. Esta é a segunda canção do rapaz lançada sob o selo. Para quem não sabe, em junho ele apresentou "Cartas", com participação de Luccas Carlos e que já ultrapassou a marca de 1 milhão de views.

"HOMEM COM H" - SAMANTHA SCHMÜTZ E NAÇÃO ZUMBI



Não é novidade que a atriz Samantha Schmütz também é cantora. Se você não, lembra ela já mostrou toda sua potência no reality "Popstar" (Globo). Agora, ela apresenta seu primeiro single: "Homem com H", com participação do Nação Zumbi. Confira a nova roupagem do baião eternizado na voz de Ney Matogrosso na década de 1980.

"DONDONDON" - SANDRO E CÍCERO FEAT. MELODY



Sandro e Cícero convidaram a cantora Melody para fazer a versão brasileira de Laxed  Sired Beat  hit do aplicativo TikTok. A música é uma referência à dancinha mais famosa do aplicativo TikTok, que Cícero colocou a letra. Melody traz a leveza e graça para a canção. Foi a primeira pessoa que veio na nossa cabeça quando pensamos em uma parceria para DonDonDon, ela também fala a língua do Tik Tok e tínhamos certeza de que ia entender o que nós queríamos com a música conta Cícero.

"QUADRILHA DAS BANDIDAS" - DJ ZULLU FEAT. FLAY



Sensação do funk carioca, DJ Zullu apresenta seu novo single: Quadrilha das Bandidas, com participação da ex-BBB Flay. A música mistura o funk com a festa junina. A ideia da música é de ser uma festa junina em casa para o público curtir na quarentena. O processo de produção e composição dela no estúdio foi muito divertido e a Flay também é uma menina muito divertida! O sotaque dela do interior combinou muito com a música, que traz essa mistura do ritmo da sanfona com o 150 BPM do funk do Rio de Janeiro. Espero que todos gostem!, finaliza o DJ.

DISCOS E EPs

"BLÁ BLÁ BLÁ - DELUXE" - MORENNA



A cantora capixaba Morenna, que teve passagem pela banda Solveris, reapresenta seu EP de estreia "Blá Blá Blá". Ela relança o trabalho em versão deluxe. O álbum traz as três faixas originais, um remix com assinatura do Tropkillaz e uma versão ao vivo de "Blá Blá Blá", além da inédita "Crystal". A canção fala dos sonhos de uma jovem cantora e chega com clipe. Confira a produção e dá play no disco da moça que está com tudo para bombar ainda mais em 2020.

"NOSSA HISTÓRIA (AO VIVO)" - SANDY & JUNIOR



Os fãs que curtiram um dos shows de reencontro de Sandy e Junior podem relembrar este momento. A dupla lança o disco "Nossa História (Ao Vivo)", que conta com todo repertório apresentado nas apresentações. Sucessos como "Imortal", "Não Dá Pra Não Pensar", "As Quatro Estações" e "Vamo Pulá" fazem parte das 29 canções escolhidas à dedo. Confira.

"BRIGHTEST BLUE" - ELLIE GOULDING



Ellie Goulding está com projeto novo. "Brightest Blue chega com uma série de lançamentos recentes, apresentados nos últimos meses, juntamente com novas músicas. O álbum foi apresentado em duas partes, "Brightest Blue" (produzido executivamente por Ellie Goulding & Joe Kearns) e "EG.0", respectivamente. Com 13 faixas, a primeira parte mostra o lado mais vulnerável da cantora. Já o "lado B" traz uma Ellie confiante em cinco faixas, sendo a maioria já apresentada. Confira o resultado.

"THE LIVE DEBUT - 1990" - MARIAH CAREY



Comemorando seus 30 anos de carreira, Mariah Carey presenteia seus fãs com o registro de sua primeira apresentação ao vivo, no Club Tatou, em Nova York. O EP "The Live Debut - 1990" conta com cinco canções ao vivo, incluindo os sucessos "Love Takes Time" e "Vision Of Love". Confira o registro.

"LOOK AT THIS MESS I'VE MADE" - LOVELEO



Uma das apostas do pop da Universal Music em 2020, LoveLeo seu EP de estreia, "Look At This Mess I've Made". Com oito faixas, o novo trabalho apresenta chega com o single Head Over Heels" (veja o clipe abaixo), o sucesso BOYFREN, que acumula mais de 32 milhões de streams no Spotify, "ROSIE", que estreou no início deste ano no Top 40 da parada Alternative Radio Chart, dos Estados Unidos, e as canções "RECENTLY DELETED", "AHHHHHH", "LEMONS", "ROCKBOTTOM" e "BABYFREEZE".

"CONQUISTAS" - BARÕES DA PISADINHA



Com participação de Thiago Brava, Os Barões da Pisadinha lançam terceiro EP do projeto "Conquistas". São três canções gravadas ao vivo, sendo "Casa de Praia" a que conta com participação do sertanejo. Completam o lançamento as músicas Quem me Colocou pra Beber e Som da Roça.

"SOUL DA PAZ" - SOUL DA PAZ



Imaginem uma banda formada por membros de religiões totalmente distintas, coexistindo ao som do rock, reggae, blues, MPB e RAP. O resultado é a banda Soul da Paz. O grupo é formado pelo sacerdote Brâhmana Mahesh (Vocal), o rabino Gilberto Venturas (Vocal), o pastor Eliel Leonardo (Vocal), o bispo Dom Flávio Irala (Violão/ Vocal), o pai de santo Torres (Percussão), o budista Ricardo Camillo (Bateria), os católicos André Herklotz (Guitarra/Baixo/Violão/Vocal) e Paulo Miranda (Violão/Guitarra/Baixo/Teclado/Bateria), o bhakta João Rafael (Guitarra), os espíritas Zen Leão (Baixo/Violão) e Marcio Scialis (Teclado/Gaita/Backing Vocal), e os protestantes Julio DZambê (Percussão/Vocal) e Débora DZambê (Sax/Flauta Transversal/Gaita). A banda estreia com um disco homônimo produzido por Kiko Zambianchi e participação de Bruno Gouveia, do Biquini Cavadão. São oito canções que falam do respeito a todas as religiões e misturam ritmos como rock, reggae, pop e rap.