Confira os filmes em cartaz nos cinemas drive-in do ES de 30 de julho a 2 de agosto

CINE DRIVE VITÓRIA - ÚLTIMA SEMANA
- Local: Estacionamento do SV, ao lado do Cinemark, perto do acesso E. Acesso pela Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho (Rua lateral do Shopping Vitória, embaixo da 3ª Ponte)
- Ingressos: Vendas online no site da Superticket. O estacionamento será gratuito para o cliente Cine Drive, que terá acesso ao evento por um portão de entrada e saída independentes
- Valor: R$60,00 por veículo
- JACK REACHER: SEM RETORNO
- (Jack Reacher: Never Go Back, EUA, 119m) Ação/Suspense. Direção: Edwars Zwick. Com Tom Cruise, Cobie Smulders, Robert Knepper. Dublado
- Sinopse: Jack Reacher (Tom Cruise) retorna à base militar onde serviu na Virgínia, onde pretende levar uma major local, Susan Turner (Cobie Smulders), para jantar. Só que, logo ao chegar, descobre que ela está presa, acusada de ter vazado informações confidenciais do exército. Estranhando a situação, Reacher resolve iniciar uma investigação por conta própria e logo descobre que o caso é bem mais pessoal do que imaginava.
- Quando: 20h (quinta-feira)
- MAMMA MIA!
- (Mamma Mia!, EUA, Reino Unido e Alemanha, 110m) Comédia Musical. Direção: Phyllida Lloyd. Com Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan. Dublado
- Sinopse: 1999, na ilha grega de Kalokairi. Sophie (Amanda Seyfried) está prestes a se casar e, sem saber quem é seu pai, envia convites para Sam Carmichael (Pierce Brosnan), Harry Bright (Colin Firth) e Bill Anderson (Stellan Skarsgard). Eles vêm de diferentes partes do mundo, dispostos a reencontrar a mulher de suas vidas: Donna (Meryl Streep), mãe de Sophie. Ao chegarem Donna é surpreendida, tendo que inventar desculpas para não revelar quem é o pai de Sophie.
- Quando: 19h (sexta-feira)
- O BEBÊ DE BRIDGET JONES
- (Bridget Jones Baby, Reino Unido, Irlanda, França e EUA, 123m) Romance/ Comédia. Direção: Sharon Maguire. Com Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey. Dublado
- Sinopse: Estável no emprego como produtora de TV, Bridget Jones (Renée Zellweger) continua solteira. Depois de aceitar o convite de uma amiga do trabalho para ir a um festival de música pop, lá ela acaba acidentalmente dormindo com o desconhecido e sedutor Jack Qwant (Patrick Dempsey). Mas ela não é mais a mesma neurótica e nem se preocupa com o paradeiro do moço. Pouco depois, em um batizado, a verborrágica inglesa reencontra Mark (Colin Firth), seu amor do passado. E eles acabam... dormindo juntos. Mais algumas semanas se passam, e Bridget se encontra grávida. E, sem ter certeza de quem é o pai da criança, adia a revelação, enquanto ambos acreditam ser o verdadeiro pai do bebê de Bridget Jones.
- Quando: 19h (sábado)
- PETS: A VIDA SECRETA DOS BICHOS
- (The Secret Life Of Pets, EUA, 187m) Animação/ Comédia. Direção: Yarrow Cheney, Chris Renaud. Com Danton Mello, Tiago Abravanel, Luis Miranda. Dublado
- Sinopse: Max é um cachorro que mora em um apartamento de Manhattan. Quando sua querida dona traz para casa um novo cão chamado Duke, Max não gosta nada, já que seus privilégios parecem ter acabado. Mas logo eles vão ter que pôr as divergências de lado quando um incidente coloca os dois na mira da carrocinha. Enquanto tentam fugir, os animais da vizinhança se reúnem para o resgate e uma gangue de bichos que moram nos esgotos se mete no caminho da dupla.
- Quando: 18h (domingo)
CINE DRIVE-IN JARDIM CAMBURI
- Local: Estacionamento da Faculdade Estácio de Sá, Jardim Camburi Vitória
- Ingressos: vendas 100% online, sem existência de pontos de venda físico para evitar filas. Por meio do site https://diretaticket.com.br/
- Valor: R$ 50 por carro
- FORA DE SÉRIE
- (Booksmart, EUA, 102m) Comédia. Direção: Olivia Wilde. Com Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Skyler Gisondo. Dublado
- Sinopse: Duas grandes amigas conhecidas por serem os maiores prodígios da escola estão prestes a terminar o ensino médio. Faltando poucos dias para o grande momento, elas percebem que estão arrependidas por terem estudado tanto e se divertido tão pouco. Determinadas a não passarem por todo esse tempo sem nenhuma diversão, elas decidem correr atrás dos 4 anos perdidos em apenas uma noite.
- Quando: 18h50 quinta-feira
- VICE
- (Vice, EUA, 134m) Biografia/ Drama. Direção: Adam McKay. Com Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell. Legendado
- Sinopse: Na juventude, Dick Cheney (Christian Bale) se aproximou do Partido Republicano ao ver na política uma grande oportunidade de ascender de vida. Para tanto, se aproxima de Donald Rumsfeld (Steve Carell) e logo se torna seu assessor direto. Com a renúncia do ex-presidente Richard Nixon, os poucos republicanos que não estavam associados ao governo ganham imediata importância e, com isso, tanto Cheney quanto Rumsfeld retornam à esfera de poder do partido. Décadas depois, com a decisão de George W. Bush (Sam Rockwell) em se lançar candidato à presidência, Cheney é cortejado para assumir o posto de vice-presidente. Ele aceita, mas com uma condição: que tenha amplos poderes dentro do governo, caso a chapa formada seja eleita.
- Quando: 21h30 (quinta-feira)
- EU SOU MAIS EU!
- (Eu Sou Mais Eu, Brasil, 98m) Comédia. Direção: Pedro Amorim. Com Kéfera Buchmann, Giovanna Lancellotti, João Côrtes
- Sinopse: Camila Mendes (Kéfera Buchmann) é uma popstar arrogante, que busca o sucesso a todo custo. Prestes a lançar uma nova música, ela é surpreendida em casa pela visita de sua fã número 1 (Estrela Straus), que insiste em tirar uma selfie com ela. O que Camila não esperava era que tal situação a levasse de volta à adolescência, quando sofria bullying de praticamente todos no colégio. Seu único amigo é Cabeça (João Côrtes), que tenta ajudá-la a encontrar seu verdadeiro eu, já que só assim conseguirá voltar à sua realidade.
- Quando: 18h50 (sexta-feira)
- MÃE
- (Mother!, EUA, 122m) Suspense. Direção: Darren Aronofsky. Com Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris. Dublado
- Sinopse: Um casal vive em um imenso casarão no campo. Enquanto a jovem esposa (Jennifer Lawrence) passa os dias restaurando o lugar, afetado por um incêndio no passado, o marido mais velho (Javier Bardem) tenta desesperadamente recuperar a inspiração para voltar a escrever os poemas que o tornaram famoso. Os dias pacíficos se transformam com a chegada de uma série de visitantes que se impõem à rotina do casal e escondem suas verdadeiras intenções.
- Quando: 21h30 (sexta-feira)
- AS AVENTURAS DE TADEO
- (Las Aventuras de Tadeo Jones, Espanha, 91m) Animação/ Aventura/ Comédia. Direção: Enrique Gato. Com Oscar Barberán, Meritxell Ané, Belinda. Dublado
- Sinopse: Tadeo (Óscar Barberán) é um trabalhador simples, mas de espírito aventureiro e sonhador, que vive em Chicago. Um dia, ele é confundido com um arqueólogo bastante conhecido e, por causa disto, é enviado para uma expedição no Peru. Lá ele precisa enfrentar uma organização criminosa que, especializada em roubar tesouros, deseja agora saquear uma mítica cidade inca que acaba de ser descoberta. Para impedir que isto aconteça, Tadeo conta com a ajuda de seu fiel cachorro Jeff, a professora de arqueologia Sara (Michelle Jenner) e o guia Freddy (José Mota).
- Quando: 16h (sábado); 18h20 (domingo)
- A ORIGEM DO DRAGÃO
- (Birth Of The Dragon, China e EUA, 95m) Ação/ Biografia. Direção: George Nolfi. Com Philip Ng, Yu Xia, Billy Magnussen. Dublado
- Sinopse: Bruce Lee (Philip Ng), célebre lutador de artes marciais, e seu rival, o mestre de Kung Fu Wong Jack Man (Yu Xia), tentam resolver suas desavenças e divergências em uma luta sem regras. O embate, que se deu na Califórnia com poucas testemunhas, viria a se tornar o mais importante e emblemático duelo da carreira do futuro grande ator de cinema, um marco fundamental em sua trajetória. Depois desse evento, os dois ainda se unem para lutar contra o poderio da máfia chinesa em Chinatown, São Francisco.
- Quando: 18h20 (sábado)
- ARRANHA-CÉU: CORAGEM SEM LIMITES
- (Skyscraper, EUA, 103m) Ação/ Suspense. Direção: Rawson Marshall Thurber. Com Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han. Dublado
- Sinopse: Em Arranha-Céu: Coragem Sem Limite, responsável pela segurança de arranha-céus, o veterano de guerra americano e ex-líder da operação de resgate do FBI, Will Ford (Dwayne Johnson), é acusado de ter colocado o edifício mais alto e mais seguro da China em chamas. Cabe ao agente então achar os culpados pelo incêndio, salvar sua família que está presa dentro do prédio e limpar seu nome antes que seja tarde demais.
- Quando: 21h30 (sábado)
- GATO DE BOTAS
- (Puss in Boots, EUA, 90m) Animação/ Comédia/ Aventura. Direção: Chris Miller (LX). Com Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis. Dublado
- Sinopse: Muito antes de conhecer o ogro Shrek e sua turma, Gato de Botas (Antonio Banderas) vai viver uma grande aventura ao lado de Humpty Dumpty (Zach Galifianakis) e Kitty Pata Mansa (Salma Hayek). Dipostos a roubar os feijões mágicos do casal fora da lei Jack (Billy Bob Thornton) e Jill (Amy Sedaris), o trio quer mesmo é botar as mãos na famosa gansa que bota ovos de ouro. Mas algumas coisas não estavam nos planos e Gato vai descobrir, meio atrasado, que tem um grande problema pela frente para conseguir limpar o que ficou para trás: a sua honra.
- Quando: 16h (domingo)
CINE DRIVE-IN VILA VELHA
- Local: estacionamento do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2.418 - Divino Espírito Santo, Vila Velha
- Ingressos: À venda nos sites do evento e da plataforma LeBillet
- Valor: R$ 80 (setor premium - primeiras fileiras) e R$ 60 (setor standard - a partir da quinta fileira) por veículo.
- Para mais informações sobre o o Drive-in acesse a matéria completa.
- MAMMA MIA!
- (Mamma Mia!, EUA, Reino Unido e Alemanha, 110m) Comédia Musical. Direção: Phyllida Lloyd. Com Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan. Dublado
- Sinopse: 1999, na ilha grega de Kalokairi. Sophie (Amanda Seyfried) está prestes a se casar e, sem saber quem é seu pai, envia convites para Sam Carmichael (Pierce Brosnan), Harry Bright (Colin Firth) e Bill Anderson (Stellan Skarsgard). Eles vêm de diferentes partes do mundo, dispostos a reencontrar a mulher de suas vidas: Donna (Meryl Streep), mãe de Sophie. Ao chegarem Donna é surpreendida, tendo que inventar desculpas para não revelar quem é o pai de Sophie.
- Quando: 17h (quinta-feira)
- O SHOW DE TRUMAN
- (The Truman Show, EUA, 113m) Drama/ Comédia. Direção: Peter Weir. Com Jim Carrey, Laura Linney, Natascha McElhone. Dublado
- Sinopse: Truman Burbank (Jim Carrey) é um pacato vendedor de seguros que leva um vida simples com sua esposa Meryl Burbank (Laura Linney). Porém algumas coisas ao seu redor fazem com que ele passe a estranhar sua cidade, seus supostos amigos e até sua mulher. Após conhecer a misteriosa Lauren (Natascha McElhone), ele fica intrigado e acaba descobrindo que toda sua vida foi monitorada por câmeras e transmitida em rede nacional.
- Quando: 20h (quinta-feira)
- ENTRANDO NUMA FRIA MAIOR AINDA COM A FAMÍLIA
- (Meet the Fockers, EUA, 116m) Comédia. Direção: Jay Roach ComRobert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo. Dublado
- Sinopse: Após passar por várias confusões, Greg Focker (Ben Stiller) e Jack Byrnes (Robert De Niro) estão se dando bem. Greg e Pam (Teri Polo) estão animados com os preparativos do casamento, mas há ainda uma pendência a ser resolvida: os futuros sogros precisam passar um fim de semana juntos. Para resolver o problema Greg, Pam, Jack e Dina (Blythe Danner) viajam no moderno trailer de Jack rumo à ilha Focker, em Cocoanut Grove. Ao chegar os Byrnes conhecem Bernie (Dustin Hoffman) e Roz (Barbra Streisand), pais de Greg. Porém o modo liberal como os Fockers levam a vida entra em conflito com os rígidos valores pregados por Jack.
- Quando: 17h (sexta-feira)
- ALIADOS
- (Allied, EUA, 125m) Suspense/Romance/Histórico. Direção: Robert Zemeckis. Com Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris. Dublado
- Sinopse: Em uma missão para eliminar um embaixador nazista em Casablanca, no Marrocos, os espiões Max Vatan (Brad Pitt) e Marianne Beausejour (Marion Cotillard) se apaixonam perdidamente e decidem se casar. Os problemas começam anos depois, com suspeitas sobre uma conexão entre Marianne e os alemães. Intrigado, Max decide investigar o passado da companheira e os dias de felicidade do casal vão por água abaixo.
- Quando: 20h (sexta-feira)
- DÚVIDA
- (Doubt, EUA, 105m) Drama. Direção: John Patrick Shanley. Com Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams. Dublado
- Sinopse: 1964. O carismático padre Flynn (Philip Seymour Hoffman) tenta acabar com os rígidos costumes da escola St. Nicholas, localizada no Bronx. A diretora do local é a irmã Aloysius Beauvier (Meryl Streep), que acredita no poder do medo e da disciplina. A escola aceitou recentemente seu primeiro aluno negro, Donald Miller (Joseph Foster), devido às mudanças políticas da época. Um dia a irmã James (Amy Adams) conta à diretora suas suspeitas sobre o padre Flynn, de que esteja dando atenção demais a Donald. É o suficiente para que a irmã Aloysius inicie uma cruzada moral contra o padre, tentando a qualquer custo expulsá-lo da escola.
- Quando: 23h (sexta-feira)
- BUMBLEBEE
- (Bumblebee, EUA, 114m) Ação/ Ficção Científica. Direção: Travis Knight. Com Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr. Dublado
- Sinopse: 1987. Refugiado num ferro-velho numa pequena cidade praiana da Califórnia, Bumblebee, um fusca amarelo aos pedaços, machucado e sem condição de uso, é encontrado e consertado pela jovem Charlie (Hailee Steinfeld), às vésperas de completar 18 anos. Só quando Bee ganha vida ela enfim nota que seu novo amigo é bem mais do que um simples automóvel.
- Quando: 17h (sábado)
- CASA COMIGO?
- (Leap Year, Irlanda e EUA, 95m) Comédia/ Romance. Direção: Anand Tucker. Com Amy Adams, Matthew Goode, Adam Scott. Dublado
- Sinopse: Anna (Amy Adams) viaja a Dublin, Irlanda, para pedir o namorado Jeremy (Adam Scott) em casamento. Segundo a tradição local, o homem não pode recusar um pedido feito no dia 29 de fevereiro. Após contratempos na viagem, Anna vê-se obrigada a pegar carona com o charmoso e grosseiro Declan (Matthew Goode), dono de uma hospedaria. Logo, o que deveria ser uma simples travessia ganha rumos inesperados.
- Quando: 20h (sábado)
- AS SUFRAGISTAS
- (Suffragette, Reino Unido, 107m) Drama/ Histórico. Direção: Sarah Gavron. Com Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep. Dublado
- Sinopse: No início do século XX, após décadas de manifestações pacíficas, as mulheres ainda não possuem o direito de voto no Reino Unido. Um grupo militante decide coordenar atos de insubordinação, quebrando vidraças e explodindo caixas de correio, para chamar a atenção dos políticos locais à causa. Maud Watts (Carey Mulligan), sem formação política, descobre o movimento e passa a cooperar com as novas feministas. Ela enfrenta grande pressão da polícia e dos familiares para voltar ao lar e se sujeitar à opressão masculina, mas decide que o combate pela igualdade de direitos merece alguns sacrifícios.
- Quando: 23h (sábado)
- MADAGASCAR 3
- (Madagascar 3: Europe's Most Wanted, EUA, 93m) Animação/ Comédia/ Aventura. Direção: Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon. Com Alexandre Moreno, Felipe Grinnan, Ricardo Juarez. Dublado
- Sinopse: Os amigos Alex (Ben Stiller), Marty (Chris Rock), Melman (David Schwimmer), Gloria (Jada Pinkett Smith), rei Julien (Sacha Baron Cohen) e os pinguins deixam o continente africano rumo à Europa. Eles vão parar em Mônaco, onde passam a ser perseguidos por uma obcecada agente de controle animal (Frances McDormand). Em plena fuga, o grupo encontra abrigo em um circo em crise. Logo eles passam a ajudá-lo, iniciando um processo de revitalização que poderá levá-los a uma turnê nos Estados Unidos e, consequentemente, de volta para casa.
- Quando: 17h (domingo).
- MISSÃO IMPOSSÍVEL: - EFEITO FALLOUT
- (Mission Impossible- Fallout, EUA, 148m) Ação/ Espionagem. Direção: Christopher McQuarrie. Com Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson. Dublado
- Sinopse: Obrigado a unir forças com o agente especial da CIA August Walker (Henry Cavill) para mais uma missão impossível, Ethan Hunt (Tom Cruise) se vê novamente cara a cara com Solomon Lane (Sean Harris) e preso numa teia que envolve velhos conhecidos movidos por interesses misteriosos e contatos de moral duvidosa. Atormentado por decisões do passado que retornam para assombrá-lo, Hunt precisa se resolver com seus sentimentos e impedir que uma catastrófica explosão ocorra, no que conta com a ajuda dos amigos de IMF.
- Quando: 20h (domingo)