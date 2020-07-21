Vila Velha recebe primeiro cinema drive-in da cidade nesta sexta (24)

Vila Velha recebe seu primeiro cinema drive-in nesta semana. Localizado no estacionamento do Shopping Vila Velha, em Divino Espírito Santo, o espaço abre as portas para o público nesta sexta-feira (24), com os filmes "Pets", "A Garota Dinamarquesa" e "O Chamado 3" em sua semana de estreia (confira a programação das duas primeiras semanas no fim do texto).

A programação de filmes se estenderá até o dia 15 de agosto, com exibições de quinta a domingo e até três sessões diárias, trazendo títulos nacionais e internacionais, com clássicos antigos e recentes, para agradar toda a família. Os ingressos podem ser adquiridos no site do evento ou no site lebillet.com.br pelos valores de R$ 80 (setor premium - primeiras fileiras) e R$ 60 (setor standard - a partir da quinta fileira) por veículo.

Os filmes serão reproduzidos em uma tela de 10x5m, localizada a três metros do chão. O áudio dos filmes será sintonizado pelo rádio do carro, por meio de uma estação FM, que é informada na chegada. Os portões serão abertos 1h antes do início da sessão.

A arena poderá receber 104 carros por sessão e os automóveis terão um distanciamento de uma vaga entre eles. Apenas carros de passeio serão autorizados a entrar na área de cinema, com até 4 pessoas em cada um veículo.

HORA DO LANCHE

Para acompanhar a aventura nas telonas, os participantes terão a opção de levar o lanche. Nenhuma refeição será vendida no local de exibição do filme.

A movimentação de pedestres na área é proibida, exceto para ir aos banheiros, que serão distribuídos em pontos diversos do espaço, para assegurar a menor circulação possível. Aos que precisarem ir ao banheiro, a instrução é ligar o pisca-alerta do carro e aguardar um fiscal do evento que vai organizar e conduzir as pessoas. O uso da máscara é obrigatório ao sair do carro.

Todas as vezes que os banheiros forem utilizados, eles serão higienizados por profissionais do espaço. Também será disponibilizado álcool em gel nas proximidades dos sanitários.

SERVIÇO

CINE DRIVE-IN VILA VELHA

Com exibições de quinta a domingo e até três sessões diárias

Local: estacionamento do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2.418 - Divino Espírito Santo, Vila Velha

estacionamento do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2.418 - Divino Espírito Santo, Vila Velha Abertura: sexta-feira (24)

sexta-feira (24) Ingressos: R$ 80 (setor premium - primeiras fileiras) e R$ 60 (setor standard - a partir da quinta fileira) por veículo, à venda nos sites do evento e da plataforma LeBillet

PROGRAMAÇÃO

SEMANA DE ESTREIA





Quinta-feira (23/07) - sessão fechada para convidados





sessão fechada para convidados Sexta-feira (24/07)



17h - Pets: A Vida Secreta dos Bichos (Classificação Livre. 87min)



Pets: A Vida Secreta dos Bichos (Classificação Livre. 87min) 20h - A Garota Dinamarquesa (Classificação 14 anos. 119min )



A Garota Dinamarquesa (Classificação 14 anos. 119min ) 23h - O Chamado 3 (Classificação 14 anos. 102min)





O Chamado 3 (Classificação 14 anos. 102min) Sábado (25/07)



17h  Como Treinar o Seu Dragão (Classificação Livre. 93min)



Como Treinar o Seu Dragão (Classificação Livre. 93min) 20h  Missão: Impossível - Nação Secreta (Classificação 12 anos. 132min)



Missão: Impossível - Nação Secreta (Classificação 12 anos. 132min) 23h - Protegendo o Inimigo (Classificação 14 anos. 115min)





Protegendo o Inimigo (Classificação 14 anos. 115min) Domingo (26/07)



17h  SING (Classificação Livre. 108min)



SING (Classificação Livre. 108min) 20h  O Paciente Inglês (Classificação 16 anos. 160min)

