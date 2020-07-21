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Lazer

Vila Velha recebe primeiro cinema drive-in da cidade nesta sexta (24)

Espaço em shopping da cidade vai receber programação semanal até 15 de agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 08:00

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 08:00

Vila Velha recebe seu primeiro cinema drive-in nesta semana. Localizado no estacionamento do Shopping Vila Velha, em Divino Espírito Santo, o espaço abre as portas para o público nesta sexta-feira (24), com os filmes "Pets", "A Garota Dinamarquesa" e "O Chamado 3" em sua semana de estreia (confira a programação das duas primeiras semanas no fim do texto).
A programação de filmes se estenderá até o dia 15 de agosto, com exibições de quinta a domingo e até três sessões diárias, trazendo títulos nacionais e internacionais, com clássicos antigos e recentes, para agradar toda a família. Os ingressos podem ser adquiridos no site do evento ou no site lebillet.com.br pelos valores de R$ 80 (setor premium - primeiras fileiras) e R$ 60 (setor standard - a partir da quinta fileira) por veículo.
Os filmes serão reproduzidos em uma tela de 10x5m, localizada a três metros do chão. O áudio dos filmes será sintonizado pelo rádio do carro, por meio de uma estação FM, que é informada na chegada. Os portões serão abertos 1h antes do início da sessão.
A arena poderá receber 104 carros por sessão e os automóveis terão um distanciamento de uma vaga entre eles. Apenas carros de passeio serão autorizados a entrar na área de cinema, com até 4 pessoas em cada um veículo.

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HORA DO LANCHE

Para acompanhar a aventura nas telonas, os participantes terão a opção de levar o lanche. Nenhuma refeição será vendida no local de exibição do filme.
A movimentação de pedestres na área é proibida, exceto para ir aos banheiros, que serão distribuídos em pontos diversos do espaço, para assegurar a menor circulação possível. Aos que precisarem ir ao banheiro, a instrução é ligar o pisca-alerta do carro e aguardar um fiscal do evento que vai organizar e conduzir as pessoas. O uso da máscara é obrigatório ao sair do carro.
Todas as vezes que os banheiros forem utilizados, eles serão higienizados por profissionais do espaço. Também será disponibilizado álcool em gel nas proximidades dos sanitários.

SERVIÇO

  • CINE DRIVE-IN VILA VELHA
  • Com exibições de quinta a domingo e até três sessões diárias
  • Local: estacionamento do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2.418 - Divino Espírito Santo, Vila Velha
  • Abertura: sexta-feira (24)
  • Ingressos: R$ 80 (setor premium - primeiras fileiras) e R$ 60 (setor standard - a partir da quinta fileira) por veículo, à venda nos sites do evento e da plataforma LeBillet

PROGRAMAÇÃO

  • SEMANA DE ESTREIA

  • Quinta-feira (23/07) - sessão fechada para convidados

  • Sexta-feira (24/07)
  • 17h - Pets: A Vida Secreta dos Bichos (Classificação Livre. 87min)
  • 20h - A Garota Dinamarquesa (Classificação 14 anos. 119min )
  • 23h - O Chamado 3 (Classificação 14 anos. 102min)

  • Sábado (25/07)
  • 17h  Como Treinar o Seu Dragão (Classificação Livre. 93min)
  • 20h  Missão: Impossível - Nação Secreta (Classificação 12 anos. 132min)
  • 23h - Protegendo o Inimigo (Classificação 14 anos. 115min)

  • Domingo (26/07)
  • 17h  SING (Classificação Livre. 108min)
  • 20h  O Paciente Inglês (Classificação 16 anos. 160min)
  • SEGUNDA SEMANA

  • Quinta-feira (30/07)
  • 17h  Mamma Mia! (Classificação 10 anos . 110min)
  • 20h  O Show de Truman: O Show da Vida (Classificação 12 anos . 103min)

  • Sexta-feira (31/07)
  • 17h  Entrando numa Fria Maior ainda com a Família (Classificação 12 anos. 105min)
  • 20h  Aliados (Classificação 14 anos. 125min)
  • 23h  Dúvida (Classificação 12 anos. 105min)

  • Sábado (01/08)
  • 17h  Bumblebee (Classificação 10 anos. 114min)
  • 20h  Casa Comigo? (Classificação 12 anos. 95min)
  • 23h  As Sufragistas (Classificação 14 anos. 106min)

  • Domingo (02/08)
  • 17h  Madagascar 3: Os Procurados (Classificação livre . 90min)
  • 20h  Missão: Impossível - Efeito Fallout (Classificação 14 anos . 148min)

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