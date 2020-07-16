Confira os filmes em cartaz nos cinemas drive-in do ES de 16 a 19 de julho

O drive-in do Estacionamento do faculdade Estácio de Sá, em Vitória, pode receber até 100 carros por sessão Crédito: Paulo Henrique Prucoli

CINE DRIVE VITÓRIA

Local: Estacionamento do SV, ao lado do Cinemark, perto do acesso E. Acesso pela Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho (Rua lateral do Shopping Vitória, embaixo da 3ª Ponte)

Estacionamento do SV, ao lado do Cinemark, perto do acesso E. Acesso pela Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho (Rua lateral do Shopping Vitória, embaixo da 3ª Ponte) Ingressos: Vendas online no site da Superticket. O estacionamento será gratuito para o cliente Cine Drive, que terá acesso ao evento por um portão de entrada e saída independentes

Vendas online no site da Superticket. O estacionamento será gratuito para o cliente Cine Drive, que terá acesso ao evento por um portão de entrada e saída independentes Valor: R$60,00 por veículo

BUMBLEBEE

(Bumblebee, EUA, 114m) Ação/ Ficção Científica. Direção: Travis Knight. Com Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr.

Sinopse: 1987. Refugiado num ferro-velho numa pequena cidade praiana da Califórnia, Bumblebee, um fusca amarelo aos pedaços, machucado e sem condição de uso, é encontrado e consertado pela jovem Charlie (Hailee Steinfeld), às vésperas de completar 18 anos. Só quando Bee ganha vida ela enfim nota que seu novo amigo é bem mais do que um simples automóvel.

Cine Drive Vitória: 19h (quinta-feira)

A GRANDE APOSTA

(The Big Short, EUA, 131m) Drama/ Comédia/ Biografia. Direção: Adam McKay. Com Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling

Sinopse: Michael Burry (Christian Bale) é o dono de uma empresa de médio porte, que decide investir muito dinheiro do fundo que coordena ao apostar que o sistema imobiliário nos Estados Unidos irá quebrar em breve. Tal decisão gera complicações junto aos investidores, já que nunca antes alguém havia apostado contra o sistema e levado vantagem. Ao saber destes investimentos, o corretor Jared Vennett (Ryan Gosling) percebe a oportunidade e passa a oferecê-la a seus clientes. Um deles é Mark Baum (Steve Carell), o dono de uma corretora que enfrenta problemas pessoais desde que seu irmão se suicidou. Paralelamente, dois iniciantes na Bolsa de Valores percebem que podem ganhar muito dinheiro ao apostar na crise imobiliária e, para tanto, pedem ajuda a um guru de Wall Street, Ben Rickert (Brad Pitt), que vive recluso.

Cine Drive Vitória: 19h (sexta-feira)

DE REPENTE UMA FAMÍLIA

(Instant Family, EUA, 119m) Comédia/ Drama Direção: Sean Andres. Com Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabele Merced

Sinopse: O jovem casal Pete (Mark Wahlberg) e Ellie (Rose Byrne) decide adotar uma criança, e busca uma feira destinada a proporcionar encontros entre adultos e jovens sem lar. O casal se apaixona pela pré-adolescente Lizzie (Isabela Moner), uma garota de temperamento forte, e decide adotá-la. Mas Lizzie tem dois irmãos menores, que se mudam com ela. Logo, Pete e Ellie se veem com três crianças barulhentas e indisciplinadas, que mudam as suas vidas por completo.

Cine Drive Vitória: 19h (sábado)

MONSTER TRUCKS

(Monster Trucks, EUA, 105m) Aventura/ Família/ Fantasia. Direção: Chris Wedge. Com Lucas Till, Jane Levy, Thomas Lennon

Sinopse: Procurando um jeito de sair de sua cidade e se dar bem fazendo o que gosta, Tripp (Lucas Till) controi um Monster Truck, uma caminhonete gigante feita com peças de carros sucateados. Certa noite, depois de um acidente provocado por uma empresa que perfura o solo em busca de petróleo, uma estranha criatura busca no caminhão um esconderijo e encontra surpreendentemente, no rapaz, um amigo.

Cine Drive Vitória: 18h (domingo)

CINE DRIVE-IN JARDIM CAMBURI

Local: Estacionamento da Faculdade Estácio de Sá, Jardim Camburi  Vitória

Estacionamento da Faculdade Estácio de Sá, Jardim Camburi  Vitória Ingressos: vendas 100% online, sem existência de pontos de venda físico para evitar filas. Por meio do site https://diretaticket.com.br/

vendas 100% online, sem existência de pontos de venda físico para evitar filas. Por meio do site https://diretaticket.com.br/ Valor: R$ 50 por carro

REGRAS

O ingresso é por carro e não por pessoa.

Cada carro pode ter o número de pessoas que a lei permite, dependendo do modelo (2, 4, 5 ou 7 passageiros).

Não se aplica lei de meia entrada .

Não há ingresso com marcação de lugar, é por ordem de chegada.

Não é permitido vans.

Preferencialmente, use máscara mesmo dentro do carro durante o filme.

Vagas de estacionamento por ordem de chegada indicada, portanto, é aconselhável chegar mais cedo.

Pedidos de alimentação via Whatsapp indicado no Telão. Pagamento via PicPay e cartões de crédito. No cardárpio, pipoca, pipoca gourmet, hambúrguer, batas fritas, milkshake e sobremesas especiais. A venda de bebida alcoólica é proibida.

Som do filme e das apresentações serão transmitidos por som ambiente e rádio FM do automóvel.

Para ir ao banheiro, acione o Pisca Alerta do carro. Um funcionário indicará o banheiro mais próximo. Sair do veículo somente usando máscara. O espaço vai disponibilizar álcool em gel.

INVASÃO AO SERVIÇO SECRETO

(Angels Has Fallen, EUA, 121m) Ação. Direção: Ric Roman Waugh. Com Gerard Butler, Morgan Freeman, Lance Reddick

Sinopse: Dedicado e sempre focado em seu trabalho, o agente do Serviço Secreto, Mike Banning (Gerard Butler) vê sua vida mudar completamente da noite para o dia ao ser acusado de conspirar para o assassinato do presidente dos Estados Unidos. Quando percebe que todos estão atrás dele, Mike corre contra o tempo para descobrir o que realmente aconteceu enquanto foge de outros agentes.

Cine Drive-in Jardim Camburi: 19h (quinta-feira); 18h45 (sábado)

NO OLHO DO FURACÃO

(The Hurricane Heist, EUA, 100m) Ação. Direção: Rob Cohen. Com Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten

Sinopse: Um grupo de criminosos planeja roubar 600 milhões de dólares do tesouro americano durante a passagem de um furacão. No entanto, seus planos são interrompidos quando o fenômeno meteorológico atinge o nível 5, considerado o mais grave de todos, e eles precisam do código de segurança que apenas uma funcionária do banco tem conhecimento.

Cine Drive-in Jardim Camburi: 21h30 (quinta-feira)

BIG PAI, BIG FILHO

(The Son Of Bigfoot, EUA, 92m) Animação/Comédia. Direção: Ben Stassen e Jérémie Degruson. Com Pappy Faulkner, Yuri Lowenthal, Marieve Herington

Sinopse: O adolescente Adam (Pappy Faulkner), parte em uma jornada épica e ousada para descobrir o mistério por trás de seu pai que esteve perdido há muito tempo, apenas para descobrir que ele é o lendário Pé Grande. O pai está escondido nas profundezas da floresta há anos para proteger a si e sua família da HairCo., uma corporação gigante que deseja realizar experimentos científicos com seu DNA especial. Quando pai e filho começam a compensar o tempo perdido, Adam logo descobre que ele também é dotado de superpotências além da imaginação.

Cine Drive-in Jardim Camburi: 19h (sexta-feira); 16h20 (domingo)

UM LUGAR CHAMADO NOTTING HILL

(Notting Hill, EUA, 124m) Romance/Comédia. Direção: Roger Michell. Com Julia Roberts, Hugh Grant, Richard McCabe

Sinopse: Will (Hugh Grant), pacato dono de livraria especializada em guias de viagem, recebe a inesperada visita de uma cliente muito especial: a estrela de cinema americana Anna Scott (Julia Roberts). Dois ou três encontros fortuitos mais tarde, Will e Anna iniciam um relacionamento tenro, engraçado e cheio de idas e vindas.

Cine Drive-in Jardim Camburi: 21h20 (sexta-feira)

HELLBOY

(Hellboy, EUA, 124m) Fantasia/Ação. Direção: Neil Marshall. Com David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane

Sinopse: Ao chegar à Terra ainda criança, após ser invocado por um feiticeiro contratado pelo governo nazista, Hellboy (David Harbour) foi criado como um filho por Trevor Bruttenholm (Ian McShane), um professor que estava no local no momento em que emergiu do inferno. Já adulto, Hellboy se torna um aliado dos humanos na batalha contra monstros de todo tipo. Quando a poderosa feiticeira Nimue (Milla Jovovich), também conhecida com a Rainha Sangrenta, insinua seu retorno, ele logo é convocado para enfrentá-la.

Cine Drive-in Jardim Camburi: 21h (sábado)

MARIA MADALENA

(Mary Magdalene, Reino Unido, 119m) Histórico/Drama/Biografia. Direção: Garth Davis. Com Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor

Sinopse: A história de uma das figuras mais enigmáticas e incompreendidas da história bíblica: Maria Madalena (Rooney Mara). Em busca de uma nova maneira de viver, contrariando as pressões da sociedade, sua família e o machismo de alguns apóstolos, a jovem pescadora junta-se a Jesus de Nazaré (Joaquin Phoenix) em sua incansável missão de propagar a fé.

Cine Drive-in Jardim Camburi: 20h30 (domingo)

AS AVENTURAS DE ROBINSON CRUSOÉ

(Robinson Crusoe, Bélgica/França, 90m) Animação/Família/Aventura. Direção: Vincent Kesteloot. Com Matthias Schweighöfer, Dieter Hallervorden, Aylin Tezel

Sinopse: Em uma pequena e exótica ilha, Tuesday, um papagaio pensa que viver naquele paraíso é muito pouco para ele - e está amadurecendo seu desejo de conhecer o mundo. Depois de uma violenta tempestade, a ilha recebe um refugiado: Robinson Crusoe. O que começa com um jogo de interesses, já que o pássaro vê no rapaz um bilhete para fora da ilha, e o rapaz, em Tuesday, uma forma de sobreviver naquele lugar, vai se desenvolver para uma profunda relação de amizade e companheirismo - que vai ensinar aos dois o poder da parceria.