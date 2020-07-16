Cine Drive-In Jardim Camburi aumenta número de sessões na semana

Rooney Mara é a protagonisa do filme "Maria Madalena" Crédito: Universal/Divulgação

Com "casa" lotada em praticamente todas as exibições, o Cine Drive-In Jardim Camburi, em Vitória, traz uma mudança em relação às duas primeiras semanas de atividade. A partir de agora, os filmes serão exibidos apenas de quinta a domingo, com duas sessões nos dias de semana e três aos finais de semana.

. Localizado no estacionamento do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, o espaço também funcionará somente de quinta a domingo, mas com apenas uma sessão diária. Curiosamente, a inciativa casa com a proposta do recém-inaugurado Cine Drive Vitória Localizado no estacionamento do, na Enseada do Suá, o espaço também funcionará somente de quinta a domingo, mas com apenas uma sessão diária.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

Em relação aos filmes que entram e cartaz nesta quinta (16), o destaque fica para a estreia do belíssimo "Maria Madalena" (2018), de Garth Davis, cineasta que emocionou crítica e público com o seu longa anterior, "Lion: Uma Jornada para Casa"(2016), chegando a receber 6 indicações ao Oscar.

"Maria Madalena" é um projeto que causou polêmica desde o seu anúncio, principalmente por parte de membros mais conservadores da Igreja Católica. Em cena, o desejo de provar que a protagonista não era uma ex-prostituta arrependida, mito fruto da homilia equivocada do Papa Gregório, em 591 D.C, e que perdura até os dias atuais.

A Maria Madalena de Garth Davis possui um viés humanista. Interpretada com intensidade por Rooney Mara, a personagem bíblica é uma mulher feminista e acima de seu tempo, afinal, se recusava a casar e cumprir o papel pré-determinado pelo regime patriarcal da época. De acordo com o filme, ela se torna melhor amiga e conselheira de Jesus (Joaquin Phoenix), praticamente um 13º apóstolo.

Polêmicas à parte, além de seu roteiro poderoso (assinado por Helen Edmundson e Philippa Goslett), "Maria Madalena" é um filme barroco, em termos visuais. Tanto requinte dá-se pela fotografia (que não usou luz artificial), comandada por Greig Fraser, e pela acertada reconstituição de época minimalista, criada por Cristina Onori. A trilha sonora, que tem como uma das compositoras Hildur Guðnadóttir (vencedora do Oscar por "Coringa"), é um espetáculo à parte.

CORRERIA

Entre as outras estreias do Cine Drive-In Jardim Camburi, estão três filmes de ação: "Invasão ao Serviço Secreto" (2019), com Gerard Butler precisando provar que não matou o presidente dos Estados Unidos; "No Olho do Furacão" (2018), em que um grupo de pessoas precisa fugir desesperadamente de uma tormenta tropical; e "HellBoy", a nova versão para os clássicos quadrinhos de Mike Mignola.

Há também opções para a criançada, com a estreia das animações "Big Pai, Big Filho" (2017) e "As Aventuras de Robinson Crusoé" (2016). Ah, sim! O delicioso clássico "Um Lugar Chamado Notting Hill" (1999), com Julia Roberts e Hugh Grant, continua em cartaz. Ótima opção para os corações apaixonados.

PROGRAMAÇÃO - CINE DRIVE-IN, EM JARDIM CAMBURI (VITÓRIA)

QUINTA (16)

19 horas - "Invasão ao Serviço Secreto"

- Gênero: Ação

Ação Sinopse: Dedicado e sempre focado em seu trabalho, o agente do Serviço Secreto, Mike Banning (Gerard Butler) vê sua vida mudar completamente da noite para o dia ao ser acusado de conspirar para o assassinato do presidente dos Estados Unidos. Quando percebe que todos estão atrás dele, Mike corre contra o tempo para descobrir o que realmente aconteceu enquanto foge de outros agentes.





Dedicado e sempre focado em seu trabalho, o agente do Serviço Secreto, Mike Banning (Gerard Butler) vê sua vida mudar completamente da noite para o dia ao ser acusado de conspirar para o assassinato do presidente dos Estados Unidos. Quando percebe que todos estão atrás dele, Mike corre contra o tempo para descobrir o que realmente aconteceu enquanto foge de outros agentes. 21h30 - "No Olho do Furacão"

Gênero: Ação

Ação Sinopse: Um grupo de criminosos planeja roubar 600 milhões de dólares do tesouro americano durante a passagem de um furacão. No entanto, seus planos são interrompidos quando o fenômeno meteorológico atinge o nível 5, considerado o mais grave de todos, e eles precisam do código de segurança que apenas uma funcionária do banco tem conhecimento.





Um grupo de criminosos planeja roubar 600 milhões de dólares do tesouro americano durante a passagem de um furacão. No entanto, seus planos são interrompidos quando o fenômeno meteorológico atinge o nível 5, considerado o mais grave de todos, e eles precisam do código de segurança que apenas uma funcionária do banco tem conhecimento. SEXTA (17)

19 horas - "Big Pai, Big Filho"



Gênero: Animação

Animação Sinopse: Adam é um adolescente que sai em uma missão épica e ousada para tentar descobrir um mistério por trás de seu pai, que está sumido há muito tempo. Até que então ele descobre que seu pai não é ninguém mais, ninguém menos do que o lendário Pé Grande. Ele tem se escondido na floresta há anos para proteger a si mesmo e sua família de HairCo., uma grande corporação que quer fazer experimentos científicos com seu DNA especial. Enquanto pai e o filho começam a passar um tempojuntos, Adam logo descobre que ele também tem super poderes, além de sua imaginação.





Adam é um adolescente que sai em uma missão épica e ousada para tentar descobrir um mistério por trás de seu pai, que está sumido há muito tempo. Até que então ele descobre que seu pai não é ninguém mais, ninguém menos do que o lendário Pé Grande. Ele tem se escondido na floresta há anos para proteger a si mesmo e sua família de HairCo., uma grande corporação que quer fazer experimentos científicos com seu DNA especial. Enquanto pai e o filho começam a passar um tempojuntos, Adam logo descobre que ele também tem super poderes, além de sua imaginação. 21h20 - "Um Lugar Chamado Notting Hill"

Gênero: Comédia Romântica

Comédia Romântica Sinopse: Will (Hugh Grant), pacato dono de livraria especializada em guias de viagem, recebe a inesperada visita de uma cliente muito especial: a estrela de cinema americana Anna Scott (Julia Roberts). Dois ou três encontros fortuitos mais tarde, Will e Anna iniciam um relacionamento tenro, engraçado e cheio de idas e vindas.





Will (Hugh Grant), pacato dono de livraria especializada em guias de viagem, recebe a inesperada visita de uma cliente muito especial: a estrela de cinema americana Anna Scott (Julia Roberts). Dois ou três encontros fortuitos mais tarde, Will e Anna iniciam um relacionamento tenro, engraçado e cheio de idas e vindas. SÁBADO (18)

16h45 - "Robinson Crusoé"



Gênero: Animação

Animação Sinopse: Em uma pequena e exótica ilha, Tuesday, um papagaio pensa que viver naquele paraíso é muito pouco para ele - e está amadurecendo seu desejo de conhecer o mundo. Depois de uma violenta tempestade, a ilha recebe um refugiado: Robinson Crusoe. O que começa com um jogo de interesses, já que o pássaro vê no rapaz um bilhete para fora da ilha, e o rapaz, em Tuesday, uma forma de sobreviver naquele lugar, vai se desenvolver para uma profunda relação de amizade e companheirismo - que vai ensinar aos dois o poder da parceria.





Em uma pequena e exótica ilha, Tuesday, um papagaio pensa que viver naquele paraíso é muito pouco para ele - e está amadurecendo seu desejo de conhecer o mundo. Depois de uma violenta tempestade, a ilha recebe um refugiado: Robinson Crusoe. O que começa com um jogo de interesses, já que o pássaro vê no rapaz um bilhete para fora da ilha, e o rapaz, em Tuesday, uma forma de sobreviver naquele lugar, vai se desenvolver para uma profunda relação de amizade e companheirismo - que vai ensinar aos dois o poder da parceria. 18h45 - "Invasão ao Serviço Secreto"

21 horas - "HellBoy"

Gênero: Ação

Ação Sinopse: Já perto do fim da 2ª Guerra Mundial, os nazistas tentam eliminar seus inimigos usando magia negra. Uma das experiências feitas é a tentativa de invocar forças ocultas. Um deste rituais é interrompido pelas forças aliadas, que encontram um garoto com aparência de demônio e a mão direita feita de pedra, apesar do ritual não ter sido concluído. O garoto passa a ser chamado de Hellboy e é levado pelos Aliados. Sessenta anos depois, Hellboy agora luta pelo bem e é chamado quando um estranho fenômeno, possivelmente sobrenatural, acontece.





Já perto do fim da 2ª Guerra Mundial, os nazistas tentam eliminar seus inimigos usando magia negra. Uma das experiências feitas é a tentativa de invocar forças ocultas. Um deste rituais é interrompido pelas forças aliadas, que encontram um garoto com aparência de demônio e a mão direita feita de pedra, apesar do ritual não ter sido concluído. O garoto passa a ser chamado de Hellboy e é levado pelos Aliados. Sessenta anos depois, Hellboy agora luta pelo bem e é chamado quando um estranho fenômeno, possivelmente sobrenatural, acontece. DOMINGO (19)

16h20 - "Big Pai, Big Filho"



18h30 - "Robinson Crusoé"

20h30 - "Maria Madalena"

Gênero: Drama

Drama Sinopse: A história de uma das figuras mais enigmáticas e incompreendidas da história bíblica: Maria Madalena (Rooney Mara). Em busca de uma nova maneira de viver, contrariando as pressões da sociedade, sua família e o machismo de alguns apóstolos, a jovem pescadora junta-se a Jesus de Nazaré (Joaquin Phoenix - vencedor do Oscar 2020) em sua incansável missão de propagar a fé.





A história de uma das figuras mais enigmáticas e incompreendidas da história bíblica: Maria Madalena (Rooney Mara). Em busca de uma nova maneira de viver, contrariando as pressões da sociedade, sua família e o machismo de alguns apóstolos, a jovem pescadora junta-se a Jesus de Nazaré (Joaquin Phoenix - vencedor do Oscar 2020) em sua incansável missão de propagar a fé. Local: Estacionamento da Faculdade Estácio de Sá, Jardim Camburi  Vitória

Estacionamento da Faculdade Estácio de Sá, Jardim Camburi  Vitória

Ingressos: vendas 100% online, sem existência de pontos de venda físico para evitar filas. Por meio do site https://diretaticket.com.br/

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Valor: R$ 50 por carro