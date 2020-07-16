Cine Drive-In Jardim Camburi aumenta número de sessões na semana

Com "casa" lotada em praticamente todas as exibições, o Cine Drive-In Jardim Camburi, em Vitória, traz uma mudança em relação às duas primeiras semanas de atividade. A partir de agora, os filmes serão exibidos apenas de quinta a domingo, com duas sessões nos dias de semana e três aos finais de semana.
Curiosamente, a inciativa casa com a proposta do recém-inaugurado Cine Drive Vitória. Localizado no estacionamento do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, o espaço também funcionará somente de quinta a domingo, mas com apenas uma sessão diária.
PROGRAMAÇÃO DA SEMANA
Em relação aos filmes que entram e cartaz nesta quinta (16), o destaque fica para a estreia do belíssimo "Maria Madalena" (2018), de Garth Davis, cineasta que emocionou crítica e público com o seu longa anterior, "Lion: Uma Jornada para Casa"(2016), chegando a receber 6 indicações ao Oscar.
"Maria Madalena" é um projeto que causou polêmica desde o seu anúncio, principalmente por parte de membros mais conservadores da Igreja Católica. Em cena, o desejo de provar que a protagonista não era uma ex-prostituta arrependida, mito fruto da homilia equivocada do Papa Gregório, em 591 D.C, e que perdura até os dias atuais.
A Maria Madalena de Garth Davis possui um viés humanista. Interpretada com intensidade por Rooney Mara, a personagem bíblica é uma mulher feminista e acima de seu tempo, afinal, se recusava a casar e cumprir o papel pré-determinado pelo regime patriarcal da época. De acordo com o filme, ela se torna melhor amiga e conselheira de Jesus (Joaquin Phoenix), praticamente um 13º apóstolo.
Polêmicas à parte, além de seu roteiro poderoso (assinado por Helen Edmundson e Philippa Goslett), "Maria Madalena" é um filme barroco, em termos visuais. Tanto requinte dá-se pela fotografia (que não usou luz artificial), comandada por Greig Fraser, e pela acertada reconstituição de época minimalista, criada por Cristina Onori. A trilha sonora, que tem como uma das compositoras Hildur Guðnadóttir (vencedora do Oscar por "Coringa"), é um espetáculo à parte.
CORRERIA
Entre as outras estreias do Cine Drive-In Jardim Camburi, estão três filmes de ação: "Invasão ao Serviço Secreto" (2019), com Gerard Butler precisando provar que não matou o presidente dos Estados Unidos; "No Olho do Furacão" (2018), em que um grupo de pessoas precisa fugir desesperadamente de uma tormenta tropical; e "HellBoy", a nova versão para os clássicos quadrinhos de Mike Mignola.
Há também opções para a criançada, com a estreia das animações "Big Pai, Big Filho" (2017) e "As Aventuras de Robinson Crusoé" (2016). Ah, sim! O delicioso clássico "Um Lugar Chamado Notting Hill" (1999), com Julia Roberts e Hugh Grant, continua em cartaz. Ótima opção para os corações apaixonados.
PROGRAMAÇÃO - CINE DRIVE-IN, EM JARDIM CAMBURI (VITÓRIA)
- QUINTA (16)
- 19 horas - "Invasão ao Serviço Secreto"
- Gênero: Ação
- Sinopse: Dedicado e sempre focado em seu trabalho, o agente do Serviço Secreto, Mike Banning (Gerard Butler) vê sua vida mudar completamente da noite para o dia ao ser acusado de conspirar para o assassinato do presidente dos Estados Unidos. Quando percebe que todos estão atrás dele, Mike corre contra o tempo para descobrir o que realmente aconteceu enquanto foge de outros agentes.
- 21h30 - "No Olho do Furacão"
- Gênero: Ação
- Sinopse: Um grupo de criminosos planeja roubar 600 milhões de dólares do tesouro americano durante a passagem de um furacão. No entanto, seus planos são interrompidos quando o fenômeno meteorológico atinge o nível 5, considerado o mais grave de todos, e eles precisam do código de segurança que apenas uma funcionária do banco tem conhecimento.
- SEXTA (17)
- 19 horas - "Big Pai, Big Filho"
- Gênero: Animação
- Sinopse: Adam é um adolescente que sai em uma missão épica e ousada para tentar descobrir um mistério por trás de seu pai, que está sumido há muito tempo. Até que então ele descobre que seu pai não é ninguém mais, ninguém menos do que o lendário Pé Grande. Ele tem se escondido na floresta há anos para proteger a si mesmo e sua família de HairCo., uma grande corporação que quer fazer experimentos científicos com seu DNA especial. Enquanto pai e o filho começam a passar um tempojuntos, Adam logo descobre que ele também tem super poderes, além de sua imaginação.
- 21h20 - "Um Lugar Chamado Notting Hill"
- Gênero: Comédia Romântica
- Sinopse: Will (Hugh Grant), pacato dono de livraria especializada em guias de viagem, recebe a inesperada visita de uma cliente muito especial: a estrela de cinema americana Anna Scott (Julia Roberts). Dois ou três encontros fortuitos mais tarde, Will e Anna iniciam um relacionamento tenro, engraçado e cheio de idas e vindas.
- SÁBADO (18)
- 16h45 - "Robinson Crusoé"
- Gênero: Animação
- Sinopse: Em uma pequena e exótica ilha, Tuesday, um papagaio pensa que viver naquele paraíso é muito pouco para ele - e está amadurecendo seu desejo de conhecer o mundo. Depois de uma violenta tempestade, a ilha recebe um refugiado: Robinson Crusoe. O que começa com um jogo de interesses, já que o pássaro vê no rapaz um bilhete para fora da ilha, e o rapaz, em Tuesday, uma forma de sobreviver naquele lugar, vai se desenvolver para uma profunda relação de amizade e companheirismo - que vai ensinar aos dois o poder da parceria.
- 18h45 - "Invasão ao Serviço Secreto"
- 21 horas - "HellBoy"
- Gênero: Ação
- Sinopse: Já perto do fim da 2ª Guerra Mundial, os nazistas tentam eliminar seus inimigos usando magia negra. Uma das experiências feitas é a tentativa de invocar forças ocultas. Um deste rituais é interrompido pelas forças aliadas, que encontram um garoto com aparência de demônio e a mão direita feita de pedra, apesar do ritual não ter sido concluído. O garoto passa a ser chamado de Hellboy e é levado pelos Aliados. Sessenta anos depois, Hellboy agora luta pelo bem e é chamado quando um estranho fenômeno, possivelmente sobrenatural, acontece.
- DOMINGO (19)
- 16h20 - "Big Pai, Big Filho"
- 18h30 - "Robinson Crusoé"
- 20h30 - "Maria Madalena"
- Gênero: Drama
- Sinopse: A história de uma das figuras mais enigmáticas e incompreendidas da história bíblica: Maria Madalena (Rooney Mara). Em busca de uma nova maneira de viver, contrariando as pressões da sociedade, sua família e o machismo de alguns apóstolos, a jovem pescadora junta-se a Jesus de Nazaré (Joaquin Phoenix - vencedor do Oscar 2020) em sua incansável missão de propagar a fé.
- Local: Estacionamento da Faculdade Estácio de Sá, Jardim Camburi Vitória
- Ingressos: vendas 100% online, sem existência de pontos de venda físico para evitar filas. Por meio do site https://diretaticket.com.br/
- Valor: R$ 50 por carro
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REGRAS
- O ingresso é por carro e não por pessoa.
- Cada carro pode ter o número de pessoas que a lei permite, dependendo do modelo (2, 4, 5 ou 7 passageiros).
- Não se aplica lei de meia entrada .
- Não há ingresso com marcação de lugar, é por ordem de chegada.
- Não é permitido vans.
- Preferencialmente, use máscara mesmo dentro do carro durante o filme.
- Vagas de estacionamento por ordem de chegada indicada, portanto, é aconselhável chegar mais cedo.
- Pedidos de alimentação via Whatsapp indicado no Telão. Pagamento via PicPay e cartões de crédito. No cardárpio, pipoca, pipoca gourmet, hambúrguer, batas fritas, milkshake e sobremesas especiais. A venda de bebida alcoólica é proibida.
- Som do filme e das apresentações serão transmitidos por som ambiente e rádio FM do automóvel.
- Para ir ao banheiro, acione o Pisca Alerta do carro. Um funcionário indicará o banheiro mais próximo. Sair do veículo somente usando máscara. O espaço vai disponibilizar álcool em gel.