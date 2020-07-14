Cinema drive-in chega aos shoppings do ES a partir de quinta (16)

O Espírito Santo vai ganhar mais dois espaços para exibição de filmes no formato drive-in neste mês de julho: um em Vitória e outro em Vila Velha. Os empreendimentos serão instalados nos estacionamentos de shoppings das cidades, e as inaugurações já começam nesta semana.
O primeiro é o Cine Drive Vitória, que abre no estacionamento do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, nesta quinta-feira (16). Serão quatro longas exibidos em sua semana de estreia.
De acordo com o shopping, a programação semanal será de quatro dias temáticos: quinta ação, sexta clássica, sabadou (comédias, filmes divertidos) e domingo kids. Assim, Bumblebee (2018); A Grande Aposta (2016); De Repente uma Família (2018); e Monster Trucks (2017) prometem levar diversão para os capixabas de 16 a 19 de julho, sendo sessões às 19h (quinta a sábado) e 18h (domingo).
ESTRUTURA E ESTACIONAMENTO
Respeitando as regras de distanciamento social, o espaço das exibições será no estacionamento lateral do Cinemark, perto do acesso E. A estrutura contará ainda com luz cênica enquanto o áudio será disponibilizado numa estação FM informada na chegada. Para ouvir, os espectadores terão de sintonizá-la do carro.
Uma bomboniere estará disponível para compra de pipoca, doces e refrigerantes. Já os banheiros a serem utilizados serão os do próprio centro comercial.
Mantendo as regras de distanciamento, a movimentação de pedestres na área é proibida, exceto para ir ao banheiro. A fila para o banheiro e atendimento da bomboniere será organizada pelos fiscais de estacionamento, a partir do momento em que o motorista acender o pisca-alerta do carro.
A compra dos ingressos será online pelo site da Superticket, sendo R$ 60 o valor cobrado por veículo. A capacidade de pessoas por carro é dentro do limite máximo de cada veículo, mas a produção recomenda até 3 pessoas por automóvel por questões de visibilidade e conforto.
O shopping explica que o estacionamento não será cobrado dos clientes do drive-in. Estes terão um portão de entrada e saída independentes pela Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho. Desta forma, o cliente do Cine não passa pela cancela de entrada comum do centro de compras. Quem estiver no Shopping, terá que sair do estacionamento e acessar por esse pórtico.
VILA VELHA
Em terras Canela Verde, o empreendimento será no estacionamento do Shopping Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo. A equipe descobriu que a arena poderá receber 104 carros por sessão, com até quatro pessoas em cada um veículo.
A abertura para o grande público está marcada para o dia 24 de julho, após uma sessão especial de convidados no dia anterior. Assim como em Vitória, a programação também será de quinta a domingo, porém com até três sessões diárias de longas para toda a família. Os filmes e o valor dos ingressos - que estarão à venda no site lebillet.com.br - não foram informados.
Para acompanhar a aventura nas telonas, os participantes terão a opção de levar o lanche de casa ou comprar por delivery de lanchonetes e restaurantes do Shopping Vila Velha. Nenhuma refeição será vendida no local de exibição do filme.
SERVIÇO:
- Cine Drive Vitória
- Quando: a partir do dia 16 de julho (quinta-feira)
- Horário: 19h (quinta, sexta e sábado) e 18h (domingo)
- Onde: estacionamento do SV, ao lado do Cinemark, perto do acesso E. Acesso pela Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho (Rua lateral do Shopping Vitória, embaixo da 3ª Ponte)
- Valor: R$60,00 por veículo. Vendas online no site da Superticket. O estacionamento será gratuito para o cliente Cine Drive, que terá acesso ao evento por um portão de entrada e saída independentes.
- Cine Drive-in SVV
- Quando: no mês de julho, com três sessões diárias
- Onde: estacionamento do Shopping Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo
- Valor: não informado