Cinema drive-in chega aos shoppings do ES a partir de quinta (16)

Cine drive-in na Praia Grande, litoral paulista, exibe o filme "Nasce uma Estrela". Espírito Santo ganhará dois espaços para exibição nos mesmos moldes Crédito: Mathilde Missioneiro/Folhapress

O Espírito Santo vai ganhar mais dois espaços para exibição de filmes no formato drive-in neste mês de julho: um em Vitória e outro em Vila Velha. Os empreendimentos serão instalados nos estacionamentos de shoppings das cidades, e as inaugurações já começam nesta semana.

O primeiro é o Cine Drive Vitória, que abre no estacionamento do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, nesta quinta-feira (16). Serão quatro longas exibidos em sua semana de estreia.

De acordo com o shopping, a programação semanal será de quatro dias temáticos: quinta ação, sexta clássica, sabadou (comédias, filmes divertidos) e domingo kids. Assim, Bumblebee (2018); A Grande Aposta (2016); De Repente uma Família (2018); e Monster Trucks (2017) prometem levar diversão para os capixabas de 16 a 19 de julho, sendo sessões às 19h (quinta a sábado) e 18h (domingo).

ESTRUTURA E ESTACIONAMENTO

Respeitando as regras de distanciamento social, o espaço das exibições será no estacionamento lateral do Cinemark, perto do acesso E. A estrutura contará ainda com luz cênica enquanto o áudio será disponibilizado numa estação FM informada na chegada. Para ouvir, os espectadores terão de sintonizá-la do carro.

Uma bomboniere estará disponível para compra de pipoca, doces e refrigerantes. Já os banheiros a serem utilizados serão os do próprio centro comercial.

Mantendo as regras de distanciamento, a movimentação de pedestres na área é proibida, exceto para ir ao banheiro. A fila para o banheiro e atendimento da bomboniere será organizada pelos fiscais de estacionamento, a partir do momento em que o motorista acender o pisca-alerta do carro.

A compra dos ingressos será online pelo site da Superticket , sendo R$ 60 o valor cobrado por veículo. A capacidade de pessoas por carro é dentro do limite máximo de cada veículo, mas a produção recomenda até 3 pessoas por automóvel por questões de visibilidade e conforto.

O shopping explica que o estacionamento não será cobrado dos clientes do drive-in. Estes terão um portão de entrada e saída independentes pela Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho. Desta forma, o cliente do Cine não passa pela cancela de entrada comum do centro de compras. Quem estiver no Shopping, terá que sair do estacionamento e acessar por esse pórtico.

Acesso ao estacionamento do Cine Drive-In do Shopping Vitória Crédito: Divulgação/SV

VILA VELHA

Em terras Canela Verde, o empreendimento será no estacionamento do Shopping Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo. A equipe descobriu que a arena poderá receber 104 carros por sessão, com até quatro pessoas em cada um veículo.

A abertura para o grande público está marcada para o dia 24 de julho, após uma sessão especial de convidados no dia anterior. Assim como em Vitória, a programação também será de quinta a domingo, porém com até três sessões diárias de longas para toda a família. Os filmes e o valor dos ingressos - que estarão à venda no site lebillet.com.br - não foram informados.

Para acompanhar a aventura nas telonas, os participantes terão a opção de levar o lanche de casa ou comprar por delivery de lanchonetes e restaurantes do Shopping Vila Velha. Nenhuma refeição será vendida no local de exibição do filme.

SERVIÇO:

Cine Drive Vitória

Quando: a partir do dia 16 de julho (quinta-feira)



a partir do dia 16 de julho (quinta-feira) Horário: 19h (quinta, sexta e sábado) e 18h (domingo)



19h (quinta, sexta e sábado) e 18h (domingo) Onde: estacionamento do SV, ao lado do Cinemark, perto do acesso E. Acesso pela Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho (Rua lateral do Shopping Vitória, embaixo da 3ª Ponte)



estacionamento do SV, ao lado do Cinemark, perto do acesso E. Acesso pela Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho (Rua lateral do Shopping Vitória, embaixo da 3ª Ponte) Valor: R$60,00 por veículo. Vendas online no site da Superticket. O estacionamento será gratuito para o cliente Cine Drive, que terá acesso ao evento por um portão de entrada e saída independentes.

