Linhares e Vitória podem ter eventos em drive-in nas próximas semanas

Sucesso na Europa e em outros estados do Brasil, shows e eventos no formato drive-in podem chegar ao Estado após a liberação do governo capixaba Crédito: Lukas Kabon

Com saudades de curtir uma balada, né, minha filha? Acalme o coração. Saída para a crise econômica encontrada por empresários do entretenimento em algumas cidades do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, por exemplo, os espaços para shows e eventos em formato drive-in podem chegar no Espírito Santo.

Vale lembrar que atrações ao vivo em drive-ins ainda não estão permitidas no Estado. O desejo dos empresários e produtores locais esbarra nas medidas de prevenção e isolamento social impostas pelo governo estadual para tentar conter o avanço da pandemia da Covid-19.

Renato Casagrande (PSB), De acordo com o decreto 4683, de 30 de junho, assinado por(PSB), cinemas, teatros, museus, boates, casas de shows, espaços culturais e afins , estão impossibilitados de funcionar até 31 de julho. Procurado pela reportagem, o Governo respondeu, por meio de assessoria, que novas decisões só serão tomadas na última semana deste mês.

Por enquanto, festas e eventos com a presença de pessoas no palco ainda não podem ser realizados. O que está liberado até o momento no formato drive-in é a exibição de filmes e videoclipes, em formato de cinema.

Enquanto aguardam a liberação dos órgãos públicos, empresários de Linhares e Vitória saíram na frente e estão programando atividades para as próximas semanas. Na Capital, as ações estão previstas para acontecer na Área Verde do Álvares Cabral.

Por sua vez, o município do Norte do Espírito Santo prepara uma festança para agosto, que deve contar com cinema e shows. O local ainda está sendo definido pelos organizadores, mas é bem provável que seja no estacionamento de um shopping da cidade.

FESTA DO INTERIOR

O empreendimento previsto para Linhares pretende comemorar o aniversário do município e será batizado de Espírito Santo Music Drive-In, devendo acontecer em 22 de agosto. A organização ficará a cargo do empresário Itagildo Marques.

A inciativa contará com três telões de alta qualidade de projeção e um palco para apresentações ao vivo, tudo podendo ser desfrutado de dentro dos 155 veículos que poderão comparecer à festa. "Também vamos transmitir em formato de live, para as pessoas que estiverem em casa poderem curtir", adianta Itagildo, dizendo que está cuidando da liberação com a Prefeitura de Linhares.

"Estamos em fase de vistoria, conversando com o Corpo de Bombeiros. Assim que tudo ficar pronto, vamos até a prefeitura buscar a liberação. Nossa preocupação é com a segurança do público", reafirma.

Gabriel Gava já está confirmado no "Espírito Santo Music Drive", em Linhares Crédito: Reprodução/Instagram @gabrielgava

"É um projeto que, dependendo da resposta do público, pode continuar. Queremos estender com a exibição de filmes nos dias 23 e 24. Além disso, há um pensamento de fazer outras edições enquanto a pandemia seguir", adianta o empresário.

O Espírito Santo Music Drive-In conta com uma atração confirmada, o cantor capixaba Gabriel Gava, que ficou conhecido em todo o páis após o sucesso da música "Fiorino", em 2012. Outras duas atrações estão sendo negociadas. Os ingressos custarão R$ 200 por veículo, sendo que cada carro poderá contar com quatro pessoas. Um aplicativo está sendo criado para a venda digital dos bilhetes.

Medidas como o distanciamento entre os carros, a proibição de sair dos veículos - exceto no caso de necessidade de uso de banheiros, o que ocorrerá de acordo com as normas estabelecidas  e o uso obrigatório de máscaras, estão entre as medidas que fazem parte do protocolo de segurança.

EM VITÓRIA

Na Capital capixaba, o projeto Vitória Drive-In terá como um dos administradores o empresário Kaedy Azevedo, do Ilha Shows. Localizado na Área Verde do Clube Álvares Cabral, o local está sendo preparado para receber shows, cultos religiosos, peças de teatro, apresentações circenses e espetáculos.

"Serão cinco apresentações por semana, às sextas, sábados e domingos", explica Kaedy, que já adianta algumas atrações: "Entre as atrações já agendadas, temos o humorista Tonho dos Couros, além de eventos da Igreja Católica. Estamos abertos a negociações para os interessados em alugar a área".

Segundo o empresário, o local cumprirá com todas as normas de distanciamento social e higienização exigidos pelo Governo Estadual e pela Prefeitura de Vitória. "Nossa ideia é levar entretenimento com segurança, com som de alta qualidade em exibições em tela de alta definição... Teremos noites específicas voltadas para estilos musicais na linha do MPB, o pagode, o funk e o pop/rock. Vamos navegar por todos os estilos musicais e nos transformar no palco oficial das lives", explica, detalhando que o Vitória Drive-In deve ter capacidade para 120 carros e o som será transmitido via frequência de rádio.

"Com a demanda de lives crescente e a necessidade dos artistas se apresentarem na forma de live, agora será a live dentro do drive-in. Este formato permite isso, você manter o distanciamento social e o artista fazer sua live. Só que agora ao invés de ter uma plateia individual, todo mundo fica dentro dos seus carros curtindo a live, tanto ao vivo quando pela internet", conta, dizendo que os shows podem ser transmitidos do local para o resto do Estado.

ESTRUTURA

A hora do show: uma planta definiu o posicionamento dos veículos no futuro Vitória Drive In Crédito: Kaedy Azevedo

O cardápio do empreendimento será criado pelo chef Emerson Assunção, do Ilha Buffet, com entrega feita no carro por funcionários. "[Para a estreia] a gente preparou muito mais do que um filme. É uma sessão de entretenimento, onde a gente vai ter apresentações musicais diversificadas, entre vários gêneros musicais, vamos ter elementos de ativação teatral e teremos o show. Ainda não posso divulgar devido à concorrência no mercado", explica Kaed.

"A gente não estará exibindo filmes. Serão trechos de filmes, clipes, música, entretenimento, teatro, entre outros elementos que vamos incrementar na noite. Será um show de áudio e luz. Esse será o nosso diferencial. Teremos um roteiro de toda a sessão", complementa.

Segundo o empresário, o projeto terá um dia específico para eventos "sunset". "Temos um projeto permanente. O nosso domingo vai se chamar Tardezinha do Vitória Drive-In, com um evento à tarde, aproveitando a beleza do por do sol que só a baía de Vitória tem", enfatiza Kaedy, que prevê inaugurar a espaço ainda em julho.

Em relação aos ingressos, serão dois valores: R$ 100 por veículo para o setor VIP, mais próximo do palco, e R$ 50, para automóveis que ficarão estacionados de acordo com a ordem de chegada. "Estamos desenvolvendo uma plataforma para a venda de bilhetes", informa.

O empreendimento, ainda e acordo com o Kaedy, deve durar pelo menos até o fim da pandemia. "Estamos prevendo uma agenda até dezembro. Em relação às bebidas alcoólicas, ainda esperamos uma definição dos órgãos públicos sobre a permissão das vendas", complementa.

LIBERAÇÃO

Em nota oficial enviada à redação de A Gazeta, a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade, informa que está estudando a possibilidade da liberação do espaço que será instalado no Clube Álvares Cabral.

"A Secretaria de Desenvolvimento da Cidade informa que recebeu o pedido de realização de vários eventos no Clube Álvares Cabral, em Bento Ferreira. Eles ainda estão em análise na Comissão de Eventos do município. Neste momento de pandemia, o único evento cultural permitido, regulamentado pelo Governo do Estado (Portaria 116-R), é o cinema na modalidade drive-in.

Também procurada, a Secretaria Estadual de Cultura informou, por meio de comunicado, que a liberação dos drive-ins para eventos está sendo feita de forma gradual.

"Atualmente, já está liberada a exibição de filmes no modelo. Shows e demais eventos públicos ainda não podem ser realizados. O Governo está em diálogo frequente com o setor de eventos culturais, e a liberação passa por análises de viabilidade, levando em consideração os protocolos da Organização Mundial de Saúde, além de protocolos de segurança e a regulamentação desses eventos. No momento em que for entendido que é seguro para a população a liberação de drive-ins para shows, os procedimentos serão publicados no Diário Oficial. Tudo deverá ser feito e regulamentado de maneira a garantir a segurança e a saúde dos envolvidos".