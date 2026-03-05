Fórmula pediátrica volta a ser fornecida nas Farmácias Cidadãs do ES
As Farmácias Cidadãs do Espírito Santo voltaram a fornecer a Fórmula Enteral Pediátrica (P1), usada na alimentação de crianças por meio de sonda. O produto estava em falta desde o final de janeiro, devido a entraves na aquisição da fórmula. Segundo a Gerência de Assistência Farmacêutica (Geaf), a solução é fornecida atualmente a 287 pacientes no Estado.
Ainda de acordo com a Geaf, as unidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Aracruz, Colatina e São Mateus já receberam o insumo. Já nas farmácias de Cachoeiro de Itapemirim, Nova Venécia, Linhares, Venda Nova do Imigrante e Guaçuí, a distribuição está prevista para ocorrer até esta sexta-feira (06).