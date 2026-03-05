Fórmula pediátrica volta a ser fornecida nas Farmácias Cidadãs do ES

As Farmácias Cidadãs do Espírito Santo voltaram a fornecer a Fórmula Enteral Pediátrica (P1), usada na alimentação de crianças por meio de sonda. O produto estava em falta desde o final de janeiro, devido a entraves na aquisição da fórmula. Segundo a Gerência de Assistência Farmacêutica (Geaf), a solução é fornecida atualmente a 287 pacientes no Estado.