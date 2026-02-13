Alimentação exclusiva

Fórmula pediátrica em falta nas Farmácias Cidadãs do ES preocupa famílias

Produto, que está em falta desde janeiro, atende 287 pacientes no Estado e não tem previsão de reposição; mães relatam dificuldades e risco de desassistência

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 15:39

Farmácia Cidadã de Vila Velha Crédito: Divulgação | Sesa

A Fórmula Enteral Pediátrica (P1), usada na alimentação de crianças por meio de sonda, está em falta nas Farmácias Cidadãs do Espírito Santo desde o fim de janeiro. Segundo a Gerência de Assistência Farmacêutica (Geaf), o produto é fornecido atualmente a 287 pacientes no Estado e, até o momento, não há prazo para que o abastecimento seja normalizado.

Mãe de um menino de sete anos com paralisia cerebral, a moradora de Rio Marinho, em Vila Velha, Júlia Pereira dos Santos Francisco, relata dificuldades causadas pelo desabastecimento.

“Eu pego o leite para ele desde os três anos, quando fez a gastrostomia. Ele só se alimenta pela sonda e normalmente vem certinho, mas agora a Farmácia Cidadã não tem o leite e nem dá previsão. Mando mensagem todo dia e não adianta. Já fiz reclamação e não sei mais o que fazer. Ganhei seis latas, mas, quando acabar, vou ter que dar um jeito de comprar”, disse.

Ela afirma ainda que problemas para retirada de medicamentos de alto custo também são frequentes.

Fórmula Enteral Pediátrica Isosource Junior é uma das que está em falta nas Farmácias Cidadãs do Espírito Santo Crédito: Júlia Pereira dos Santos Francisco

Situação semelhante é vivida por Karoline Vidigal de Oliveira, cujo filho também tem paralisia cerebral e se alimenta exclusivamente por gastrostomia desde os 14 dias de vida.

“Já passamos por isso antes, de faltar o leite dele, mas faz um tempinho. Da última vez, demorou até normalizar. E agora estamos vivendo isso de novo. As latas que tenho aqui logo acabam. Minha esperança é alguém doar, porque às vezes acontece. Se não, não sei bem o que fazer. Talvez abrir uma vaquinha na internet, pedir ajuda mesmo”, relatou.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou, em nota, que tem tomado medidas para solucionar a situação, considerada temporária. Na terça-feira (10), a pasta afirmou que o desabastecimento ocorre devido a entraves no processo de aquisição da fórmula, sem detalhar quais seriam.

Enquanto o fornecimento não é regularizado, a Sesa orienta que os responsáveis procurem os médicos ou nutricionistas que prescreveram as dietas para avaliar alternativas, como uma dieta artesanal (caseira), para atender momentaneamente os pacientes.

