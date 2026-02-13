Home
Três jacarés em diferentes pontos da Grande Vitória mobilizam resgate

Dois animais foram resgatados com vida pelo Programa Caiman, enquanto um terceiro foi encontrado morto e será encaminhado para necropsia

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 19:18

Jacarés foram avistados na ArcelorMittal e no Aeroporto de Vitória
Jacarés foram avistados na ArcelorMittal e no Aeroporto de Vitória

Três jacarés foram avistados em diferentes pontos da Grande Vitória, na manhã desta sexta-feira (13). Dois deles foram resgatados com vida por equipes do Programa Caiman, iniciativa voltada à pesquisa e conservação do jacaré-do-papo-amarelo no Espírito Santo.

O primeiro animal, batizado de Francisco, foi encontrado dentro da ArcelorMittal. Segundo o programa, ele estava saudável, com 73,8 centímetros de comprimento e 925 gramas. O jacaré, ainda em fase juvenil, já havia sido capturado anteriormente neste ano.

O segundo resgate aconteceu no Aeroporto de Vitória. O animal foi contido pela equipe do terminal até a chegada dos pesquisadores. Trata-se de um macho com 1,84 metro de comprimento e cerca de 40 quilos, também em boas condições de saúde. Ele foi batizado de “Pedro Sampaio”, em referência à proximidade do Carnaval.

Mais tarde, outro jacaré foi avistado novamente dentro da ArcelorMittal, mas já estava sem vida. O animal, com 63 centímetros de comprimento, será encaminhado para necropsia, que deverá apontar a causa da morte.

Com os registros desta sexta-feira, o número de ocorrências envolvendo jacarés na Grande Vitória chegou a 18 neste ano. De acordo com o Programa Caiman, o aumento nos resgates pode estar relacionado às altas temperaturas e ao período reprodutivo da espécie, quando os animais tendem a se deslocar com mais frequência e podem aparecer em áreas urbanas.

Em caso de avistamento, a orientação é acionar o Programa Caiman pelo telefone (27) 99763-9757.

