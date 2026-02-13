Confira praias próprias para banho para curtir o carnaval na Grande Vitória

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 17:54
O carnaval chegou! Entre as idas para bloquinhos e festas, os foliões também aproveitam o clima de verão para curtir as praias do Espírito Santo. Mas, para isso, é importante saber quais são os locais próprios para banho nos balneários. Ao longo dos 68 pontos da Região Metropolitana da Grande Vitória em que há monitoramento, 50 estão em boas condições de balneabilidade, enquanto 14 trechos apresentam água imprópria e outros quatro permanecem interditados, conforme os levantamentos mais recentes divulgados pelos municípios.
Para ajudar quem quer aproveitar a folia e curtir a praia com mais segurança, A Gazeta reúne abaixo as condições de balneabilidade das principais praias de Vitória, Vila Velha e Serra.
A Prefeitura de Vitória monitora 26 pontos ao longo da orla. Na atualização mais recente, válida até a próxima quinta-feira (19), 18 trechos estão próprios para banho. A administração municipal reforça que a condição das praias pode mudar semanalmente e orienta a população a consultar o boletim atualizado antes de entrar no mar.
Praias próprias para banho em Vitória
Praias impróprias para banho em Vitória
Praias interditadas para banho em Vitória
Na Serra, os pontos de banho possuem, agora, placas com QR. Ao escanear o código, os banhistas se informam sobre as condições de balneabilidade do trecho. Ao longo dos 26 pontos do município, 21 estão aptos ao longo do feriadão.
Pontos próprios para banho na Serra
Pontos impróprios para banho na Serra
Na cidade canela-verde, contando os 17 trechos de praias, 11 estão próprios para banho, enquanto seis aparecem como impróprios. A Prefeitura de Vila Velha destaca que a maioria das praias apresenta boa qualidade da água, mas reforça a importância de acompanhar os boletins oficiais.
Pontos próprios para banho em Vila Velha
Pontos impróprios para banho em Vila Velha
A Prefeitura de Guarapari foi demandada sobre as condições de balneabilidade das praias, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.
