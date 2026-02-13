Refresco na folia

Confira praias próprias para banho para curtir o carnaval na Grande Vitória

Ao todo, 50 pontos estão com boas condições de balneabilidade, enquanto 14 trechos apresentam água imprópria e quatro áreas permanecem interditadas; confira a lista completa

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 17:54

O carnaval chegou! Entre as idas para bloquinhos e festas, os foliões também aproveitam o clima de verão para curtir as praias do Espírito Santo. Mas, para isso, é importante saber quais são os locais próprios para banho nos balneários. Ao longo dos 68 pontos da Região Metropolitana da Grande Vitória em que há monitoramento, 50 estão em boas condições de balneabilidade, enquanto 14 trechos apresentam água imprópria e outros quatro permanecem interditados, conforme os levantamentos mais recentes divulgados pelos municípios.

Para ajudar quem quer aproveitar a folia e curtir a praia com mais segurança, A Gazeta reúne abaixo as condições de balneabilidade das principais praias de Vitória, Vila Velha e Serra.

Vitória

A Prefeitura de Vitória monitora 26 pontos ao longo da orla. Na atualização mais recente, válida até a próxima quinta-feira (19), 18 trechos estão próprios para banho. A administração municipal reforça que a condição das praias pode mudar semanalmente e orienta a população a consultar o boletim atualizado antes de entrar no mar.

Praias próprias para banho em Vitória

Praia de Camburi (trechos em Jardim Camburi, Mata da Praia, Aeroporto e Jardim da Penha) Praia do Canto (próximo à Praça dos Namorados) Praia de Santa Helena (Enseada do Suá) Curva da Jurema (Enseada do Suá) Ilha do Frade (Praia da Direita, Praia das Castanheiras e Praia da Ilha do Frade ) Ilha do Boi (Praia Grande e Praia do Nenel)

Praias impróprias para banho em Vitória

Praia do Suá (próximo à Capitania dos Portos) Praia do Meio (embaixo da Terceira Ponte) Praia de Camburi (150 metros antes do 1° píer e esquina com a R. Eugenílio Ramos)

Praias interditadas para banho em Vitória

Praia de Camburi - Canal de Camburi (50 metros após o 1º píer) Praia de Santo Antônio Praia do Canal de Camburi - Canal da Passagem Praia de Jesus de Nazareth

Serra

Na Serra, os pontos de banho possuem, agora, placas com QR. Ao escanear o código, os banhistas se informam sobre as condições de balneabilidade do trecho. Ao longo dos 26 pontos do município, 21 estão aptos ao longo do feriadão.

Pontos próprios para banho na Serra

Nova Almeida I e II Costa Bela Capuba Jacaraípe I, III , V, VI e VII Jacaraípe IV (Solemar) Manguinhos I, II, III e IV Rio Guaxindiba Bicanga I e II Balneário de Carapebus Carapebus I e II Lagoa de Carapebus

Pontos impróprios para banho na Serra

Rio Reis Magos Foz do Córrego Laripe Córrego Maringá Foz do Irema Jacaraípe II (Barrote)

Vila Velha

Na cidade canela-verde, contando os 17 trechos de praias, 11 estão próprios para banho, enquanto seis aparecem como impróprios. A Prefeitura de Vila Velha destaca que a maioria das praias apresenta boa qualidade da água, mas reforça a importância de acompanhar os boletins oficiais.

Pontos próprios para banho em Vila Velha

Ponta da Fruta I e II Praia dos Recifes Praia do Barrão Praia de Itapuã (Beverly Hills) Praia de Itaparica I e II Praia da Costa I (Champagnat) Praia da Costa II (Praia da Sereia) Praia Secreta Praia da Concha

Pontos impróprios para banho em Vila Velha

Praia da Barrinha Prainha Praia do Ribeiro Praia do Bananal Lagoa Grande Lagoa Morada do Sol

Guarapari

A Prefeitura de Guarapari foi demandada sobre as condições de balneabilidade das praias, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.

