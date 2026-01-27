Nova comunicação

Serra instala placas com QR Code para consulta da balneabilidade das praias

Segundo a prefeitura, com novo sistema, banhistas poderão consultar qualidade do mar em tempo real e não será preciso renovar os avisos a cada alteração das condições da água

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 14:59

Prefeitura da Serra instala placas com QR Code para descobrir condições de banho nas praias Crédito: Francisco Borges/Arquivo pessoal

Frequentadores das praias da Serra encontraram uma novidade na areia nos últimos dias: placas com QR Code para consulta da balneabilidade daquele trecho. O sistema substitui os tradicionais avisos que precisavam ser substituídos manualmente a cada alteração na qualidade da água.

Procurada, a Prefeitura da Serra informou que as mudanças ocorreram no último dia 17. Segundo o município, o objetivo é modernizar o acesso à informação e garantir maior precisão aos banhistas, uma vez que as condições das águas podem variar semanalmente.

A pasta ainda reforça que, anteriormente, a atualização era feita de forma manual, o que demandava logística complexa e estava sujeito a vandalismo. Com o novo sistema, o cidadão acessa em tempo real os dados atualizados pela Secretaria de Meio Ambiente, garantindo maior certeza na consulta sobre a qualidade das praias.

Confira a balneabilidade atualizada nas praias da Serra

Pontos próprios para banho na Serra

Nova Almeida I e II

Costa Bela

Capuba

Jacaraípe I, III ,V, VI e VII

Jacaraípe IV (Solemar)

Manguinhos II, III e IV

Rio Guaxindiba

Bicanga I e II

Balneário de Carapebus

Carapebus I e II

Pontos impróprios para banho na Serra

Rio Reis Magos

Foz do Córrego Laripe

Foz do Irema

Córrego Maringá

Manguinhos I

Lagoa de Carapebus

Jacaraípe II (Barrote)

Dados atualizados no dia 27 de janeiro às 14h15

