Serra instala placas com QR Code para consulta da balneabilidade das praias

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 14:59
Frequentadores das praias da Serra encontraram uma novidade na areia nos últimos dias: placas com QR Code para consulta da balneabilidade daquele trecho. O sistema substitui os tradicionais avisos que precisavam ser substituídos manualmente a cada alteração na qualidade da água.
Procurada, a Prefeitura da Serra informou que as mudanças ocorreram no último dia 17. Segundo o município, o objetivo é modernizar o acesso à informação e garantir maior precisão aos banhistas, uma vez que as condições das águas podem variar semanalmente.
A pasta ainda reforça que, anteriormente, a atualização era feita de forma manual, o que demandava logística complexa e estava sujeito a vandalismo. Com o novo sistema, o cidadão acessa em tempo real os dados atualizados pela Secretaria de Meio Ambiente, garantindo maior certeza na consulta sobre a qualidade das praias.
Pontos próprios para banho na Serra
Pontos impróprios para banho na Serra
Dados atualizados no dia 27 de janeiro às 14h15
