Câmara da Serra convoca suplentes para posse na vaga de vereadores afastados

As vagas no Legislativo serrano estão pendentes de preenchimento desde 23 de setembro do ano passado, após afastamento de quatro vereadores investigados

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 15:08

Dr. Thiago Peixoto, Marcelo Leal, Wilian da Elétrica e Sérgio Peixoto, suplentes que vão tomar posse na Câmara da Serra
Dr. Thiago Peixoto, Marcelo Leal, Wilian da Elétrica e Sérgio Peixoto, suplentes que vão tomar posse na Câmara da Serra Crédito: Instagram/Reprodução

Câmara de Vereadores da Serra publicou, na edição do Diário Oficial do Legislativo serrano desta segunda-feira (26), a convocação dos quatro suplentes dos vereadores afastados por decisão judicial para tomar posse dos cargos no próximo dia 2, quando a Casa de Leis retoma os trabalhos após o recesso de fim de ano.

Apesar de a convocação oficial ter ocorrido somente nesta segunda (26), a data da posse dos suplentes foi confirmada à reportagem de A Gazeta na última quarta-feira (21), pelo presidente da Câmara, William Miranda (PDT). Vão ser empossados Marcelo Leal (MDB), Dr. Thiago Peixoto (Psol), Wilian da Elétrica (PDT) e Sérgio Peixoto (PDT).

As vagas destinadas aos suplentes dos vereadores afastados pela Justiça estão pendentes de preenchimento desde 23 de setembro do ano passado, quando o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da Serra, Rodrigo Ferreira Miranda, determinou o imediato afastamento de Saulinho da Academia (PDT), então presidente da Casa de Leis; Cleber Serrinha (MDB); Wellington Alemão (Rede); e Teilton Valim (PDT). Os quatro são investigados por suposta participação em esquema de corrupção passiva no âmbito da Câmara.

A partir daí, o impasse envolvendo as vagas de suplentes na Câmara da Serra se tornou uma  batalha judicial, com uma série de decisões da Justiça nos últimos meses. A última delas ocorreu em 2 de dezembro do ano passado, quando o desembargador Júlio César Costa de Oliveira, relator do processo na Corte, negou provimento a um recurso apresentado pela defesa de Marcelo Leal (MDB), Dr. Thiago Peixoto (Psol) e Wilian da Elétrica (PDT) visando à convocação para o cargo.

Na decisão do final do ano passado, o magistrado indeferiu o pedido de revogação de uma liminar, assinada por ele mesmo em 14 de outubro, suspendendo a posse dos suplentes no cargo. À época, o desembargador anulou os efeitos de decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública da Serra, do dia 8 do mesmo mês, em que era determinado o ato de posse do grupo na Câmara da Serra.

Marcelo Leal (MDB), Dr. Thiago Peixoto (Psol) e Wilian da Elétrica (PDT) são os primeiros suplentes de seus respectivos partidos, nas vagas de Saulinho da Academia (PDT), Cleber Serrinha (MDB) e Wellington Alemão (Rede), afastados de seus cargos pela Justiça há quase quatro meses. Também dono de uma vaga de suplente na Câmara da Serra, Sérgio Peixoto (PDT) não endossou as ações judiciais visando à ocupação de vaga de vereador no Legislativo Serrano, no lugar de Teilton Valim (PDT). O pedetista, entretanto, também foi convocado para posse em 2 de fevereiro.

Veja quem são os suplentes de cada um dos vereadores afastados:

  • Wilian da Elétrica (PDT) para a vaga de Saulinho da Academia (PDT)
  • Sergio Peixoto (PDT) para substituir Teilton Valim (PDT)
  • Marcelo Leal (MDB) no lugar de Cleber Serrinha (MDB)
  • Dr. Thiago Peixoto (Psol) na suplência de Wellington Alemão (Rede)

