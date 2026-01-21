Após mais de 100 dias

Câmara da Serra marca data para a posse de suplentes de vereadores afastados

As vagas no Legislativo serrano estão pendentes de preenchimento desde 23 de setembro do ano passado

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 20:29

Câmara da Serra: vereadores foram afastados em processo que investiga suposta corrupção passiva Crédito: Carlos Alberto Silva

Os quatro suplentes dos vereadores afastados por decisão judicial na Câmara da Serra deverão tomar posse dos cargos no próximo dia 2, quando a Casa de Leis retoma os trabalhos após o recesso de fim de ano. A data foi confirmada à reportagem de A Gazeta na tarde desta quarta-feira (21) pelo presidente do Legislativo serrano, William Miranda (PDT), e por um dos suplentes das vagas. Vão ser empossados Marcelo Leal (MDB), Dr. Thiago Peixoto (Psol), Wilian da Elétrica (PDT) e Sérgio Peixoto (PDT).

As vagas destinadas aos suplentes dos vereadores afastados pela Justiça estão pendentes de preenchimento desde 23 de setembro do ano passado, quando o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da Serra, Rodrigo Ferreira Miranda, determinou o imediato afastamento de Saulinho da Academia (PDT), então presidente da Casa de Leis; Cleber Serrinha (MDB); Wellington Alemão (Rede); e Teilton Valim (PDT), no processo em que são investigados por suposta participação em esquema de corrupção passiva no âmbito da Câmara.

A partir daí, o impasse envolvendo as vagas de suplentes na Câmara da Serra se tornou uma batalha judicial, com uma série de decisões da Justiça nos últimos meses. A última delas ocorreu em 2 de dezembro do ano passado, quando o desembargador Júlio César Costa de Oliveira, relator do processo na Corte, negou provimento a um recurso apresentado pela defesa de Marcelo Leal (MDB), Dr. Thiago Peixoto (Psol) e Wilian da Elétrica (PDT) visando à convocação para o cargo.

Na decisão do final do ano passado, o magistrado indeferiu o pedido de revogação de uma liminar, assinada por ele mesmo em 14 de outubro, suspendendo a posse dos suplentes no cargo. À época, o desembargador anulou os efeitos de decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública da Serra, do dia 8 do mesmo mês, em que era determinado o ato de posse do grupo na Câmara da Serra.

Marcelo Leal (MDB), Dr. Thiago Peixoto (Psol) e Wilian da Elétrica (PDT) são os primeiros suplentes de seus respectivos partidos, nas vagas de Saulinho da Academia (PDT), Cleber Serrinha (MDB) e Wellington Alemão (Rede), afastados de seus cargos pela Justiça há quase quatro meses. Também dono de uma vaga de suplente na Câmara da Serra, Sérgio Peixoto (PDT) não endossou as ações judiciais visando à ocupação de vaga de vereador no Legislativo Serrano, no lugar de Teilton Valim (PDT). O pedetista, entretanto, também deverá ser convocado para posse em 2 de fevereiro.

Ao se manifestar na Justiça sobre a demora para convocar os suplentes, a Câmara tem fundamentado sua justificativa no entendimento de sua procuradoria – responsável pela parte jurídica da Casa de Leis –, que sustenta que o afastamento que gera a convocação de suplente deve ser superior a 120 dias. E ainda alega que, apesar de seu próprio regimento interno impor o prazo de 3 dias para o chamado de vereadores substitutos, “o STF entende que devem ser seguidas as mesmas diretrizes e regras adotadas em âmbito nacional".

A contar da data da primeira decisão judicial assinada em 23 de setembro de 2025, mandando afastar os vereadores dos seus cargos imediatamente, até esta quarta-feira (21), já são 121 dias com as quatro cadeiras vagas no Legislativo serrano.

Entenda o caso

As vagas de suplente de vereador no Legislativo serrano foram abertas após a Justiça estadual aceitar denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e determinar o afastamento de Saulinho da Academia (PDT), presidente da Casa; Cleber Serrinha (MDB); Wellington Alemão (Rede); e Teilton Valim (PDT) em um processo que investiga suposta corrupção passiva no Legislativo municipal. Anunciada em 23 de setembro, a decisão determinou que os parlamentares deixassem o cargo imediatamente.

Em 8 de outubro, a 2ª Vara da Fazenda Pública deu decisão mandando que os suplentes fossem empossados no prazo de três dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10 mil. Em 14 de outubro, os suplentes chegaram a ser oficiados sobre ato de posse previsto para o dia 15 do mesmo mês. No entanto, no dia anterior à posse, o TJES concedeu liminar, em resposta a recurso apresentado pela procuradoria da Câmara da Serra, suspendendo a solenidade.



Veja quem são os suplentes de cada um dos vereadores afastados:

Wilian da Elétrica (PDT) para a vaga de Saulinho da Academia (PDT)

Sergio Peixoto (PDT) para substituir Teilton Valim (PDT)

Marcelo Leal (MDB) no lugar de Cleber Serrinha (MDB)

Dr. Thiago Peixoto (Psol) na suplência de Wellington Alemão (Rede)

