ES tem mais de 800 mil eleitores sem biometria; TRE alerta para cadastro

Publicado em 10 de março de 2026 às 15:58
- Atualizado há uma hora
A pouco mais seis meses do primeiro turno das eleições deste ano, marcado para 4 de outubro, 875.828 eleitores do Espírito Santo ainda não possuem cadastro biométrico junto à Justiça Eleitoral. O número representa 29,7% de todo o eleitorado capixaba.
Os primeiros meses deste ano mostram redução no total de eleitores capixabas sem cadastro biométrico junto à Justiça Eleitoral, uma vez que, em dezembro de 2025, 1.256.049 eleitores não haviam realizado cadastro biométrico.
Conforme a Justiça Eleitoral, a pessoa não identificada biometricamente não será impedida de votar. Mas, se houver a convocação para revisão de eleitorado com o objetivo de coletar a biometria da população e o eleitor não comparecer ao procedimento, poderá ter seu título cancelado e, por essa razão, não poderá votar.
Desde a última sexta-feira (6), o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) tem encaminhado mensagens via SMS para os eleitores que ainda não realizaram coleta de suas digitais nas cidades. A mensagem encaminhada pela Corte é enviada ao número cadastrado na base de dados do TRE-ES. Atualmente, o eleitorado de 42 municípios capixabas possui cadastro biométrico.
O TRE-ES orienta que os eleitores devem comparecer o quanto antes ao cartório eleitoral para evitar longas filas e demora no atendimento. O cadastro eleitoral permanecerá aberto para alterações até 6 de maio de 2026.
A coleta biométrica é feita somente de forma presencial. Para realizar o cadastro, o eleitor deve ir ao cartório eleitoral do município onde vota, levando documento de identificação, comprovante de residência, CPF e, se tiver, o título de eleitor.
