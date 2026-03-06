Ministério Público

Francisco Berdeal é o mais votado em eleição para o comando do MPES

Em votação eletrônica que mobilizou quase todos os promotores e procuradores do Estado, o atual chefe da instituição confirmou seu favoritismo ao conquistar 168 votos

Publicado em 6 de março de 2026 às 18:44

Francisco Martínez Berdeal foi o mais votado por promotores e procuradores do Estado Crédito: Divulgação MPES

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) definiu, nesta sexta-feira (6), os nomes que disputam o cargo de procurador-geral de Justiça para o biênio 2026/2028. Em uma votação eletrônica que mobilizou quase todos os promotores e procuradores do Estado, o atual chefe da instituição, Francisco Martínez Berdeal, confirmou seu favoritismo ao conquistar 168 votos. O promotor Danilo Raposo Lírio ficou em segundo lugar, com 116 votos.

Como apenas dois candidatos se inscreveram, a lista enviada ao governo estadual terá apenas dois nomes, em vez dos três habituais. De um lado, Berdeal busca a recondução ao cargo com o apoio da maioria interna e um bom trânsito com o Palácio Anchieta. Do outro, Danilo Lírio se posiciona novamente como o principal nome da oposição no órgão.

Logo após ter sido formada, a lista foi entregue pela procuradora-geral em exercício, Elda Márcia Moraes Spedo, ao governador Renato Casagrande (PSB), ainda nesta sexta-feira (6)

Agora o governador tem um prazo de 15 dias para escolher e anunciar quem comandará o MPES pelos próximos dois anos. Caso ele não tome uma decisão nesse período, a lei determina que o candidato mais votado, Francisco Berdeal, seja empossado automaticamente no cargo.



A eleição foi realizada por meio do sistema informatizado de voto à distância do MPES. Cada membro poderia votar em até dois candidatos. Do total de 257 membros em atividade e aptos a votar, 253 registraram o voto no sistema.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta