Servidores de Cariacica terão reajuste de até 6% no salário

Anúncio foi feito pelo prefeito Euclério Sampaio nas redes sociais e beneficia também os profissionais do magistério do município

Publicado em 4 de março de 2026 às 17:06

Prefeitura de Cariacica: reajuste será dado a servidores e profissionais do magistério Crédito: Ricardo Medeiros

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), anunciou, nesta quarta-feira (4), reajuste no salário para os servidores públicos e os professores da cidade. O comunicado foi realizado por meio de publicação no perfil do chefe do Executivo no Instagram.

Conforme o projeto elaborado pelo Executivo municipal, será acrescido percentual de 6% no contracheque dos servidores do magistério, com pagamento retroativo a 1º de janeiro deste ano, enquanto os demais trabalhadores terão reajuste de 5%, válido a partir de 1º de março.

No mesmo comunicado, o prefeito afirma que, além de aumento no salário, também foi ampliado para R$ 2 mil o teto de isenção do vale-transporte, beneficiando cerca de 500 trabalhadores. A iniciativa, agora, será encaminhada à Câmara de Vereadores, que deverá pautar o texto para discussão e votação em plenário. Veja abaixo o anúncio feito por Euclério:

Em abril de 2025, Euclério havia concedido reajuste de 5% nos vencimentos dos servidores efetivos do quadro geral, celetistas e também os de designação temporária, com efeitos reatroativos ao dia 1º do mesmo mês.

