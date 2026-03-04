Home
>
Política
>
Servidores de Cariacica terão reajuste de até 6% no salário

Servidores de Cariacica terão reajuste de até 6% no salário

Anúncio foi feito pelo prefeito Euclério Sampaio nas redes sociais e beneficia também os profissionais do magistério do município

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de março de 2026 às 17:06

Prefeitura de Cariacica
Prefeitura de Cariacica: reajuste será dado a servidores e profissionais do magistério  Crédito: Ricardo Medeiros

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), anunciou, nesta quarta-feira (4), reajuste no salário para os servidores públicos e os professores da cidade. O comunicado  foi realizado por meio de publicação no perfil do chefe do Executivo no Instagram.

Recomendado para você

Anúncio foi feito pelo prefeito Euclério Sampaio nas redes sociais e beneficia também os profissionais do magistério do município

Servidores de Cariacica terão reajuste de até 6% no salário

Governador do PSB aparece em lista de nomes apoiados pela legenda no pleito de 2026

Eleger Casagrande senador é uma das prioridades do PT, diz presidente do partido no ES

As mudanças no mercado de trabalho brasileiro estão em debate no Congresso Nacional e devem começar a ser votadas até maio

As contas da indústria sobre o impacto da redução de jornada no ES

Conforme o projeto elaborado pelo Executivo municipal, será acrescido percentual de 6% no contracheque dos servidores do magistério, com pagamento retroativo a 1º de janeiro deste ano, enquanto os demais trabalhadores terão reajuste de 5%, válido a partir de 1º de março.

No mesmo comunicado, o prefeito afirma que, além de aumento no salário, também foi ampliado para R$ 2 mil o teto de isenção do vale-transporte, beneficiando cerca de 500 trabalhadores. A iniciativa, agora, será encaminhada à Câmara de Vereadores, que deverá pautar o texto para discussão e votação em plenário. Veja abaixo o anúncio feito por Euclério:

Em abril de 2025, Euclério havia concedido reajuste de 5% nos vencimentos dos servidores efetivos do quadro geral, celetistas e também os de designação temporária, com efeitos reatroativos ao dia 1º do mesmo mês.

LEIA MAIS SOBRE A POLÍTICA NO ES:

Renúncia de Casagrande é a primeira de um governador do ES em 40 anos; entenda

Macário reconhece vazamento de operação contra TH Joias, mas atribui ação à polícia

Guerra no Irã: Casagrande critica incapacidade de diálogo e aponta impactos

Chefe da Polícia Civil diz que delegado criou 'centro paralelo' de investigações

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais