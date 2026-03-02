Home
Guerra no Irã: Casagrande critica incapacidade de diálogo e aponta impactos

Na avaliação do chefe do Executivo estadual, do ponto de vista econômico, o cenário de tensões no Oriente Médio acende o alerta em território capixaba, uma vez que o conflito gera pressão sobre as taxas inflacionárias mundiais

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de março de 2026 às 18:40

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, falou em coletiva sobre os impactos econômicos do conflito no Oriente Médio

O governador Renato Casagrande (PSB) analisou os impactos da guerra no Irã para o Espírito Santo, durante coletiva de imprensa, no Palácio Anchieta, nesta segunda-feira (2), quando anunciou a renúncia do cargo para disputar uma vaga no Senado. O atual conflito no Oriente Médio foi desencadeado pelos ataques dos EUA e de Israel iniciados no último sábado (28) contra o regime dos aiatolás.

Na avaliação do chefe do Executivo estadual, do ponto de vista econômico, o cenário de tensões no Oriente Médio acende o alerta em território capixaba, uma vez que o conflito gera pressão sobre as taxas inflacionárias mundiais

Guerra no Irã: Casagrande critica incapacidade de diálogo e aponta impactos

Antes de falar especificamente sobre os efeitos concretos das tensões envolvendo os três países para o Estado - principalmente para a economia local - o governador destacou que os países não têm buscado resolver os conflitos por vias diplomáticas.

"O que mais nos preocupa é a incapacidade de líderes mundiais de estabelecer um diálogo e buscar a solução através do diálogo", afirmou o socialista.

Ainda na avaliação do chefe do Executivo estadual, do ponto de vista econômico, o cenário de tensões no Oriente Médio acende o  alerta em território capixaba, uma vez que o conflito gera pressão sobre as taxas inflacionárias mundiais, o que, segundo ele, acaba encarecendo custos de produção e o preço final de produtos básicos para o cidadão capixaba.

"Um conflito em escala regional que pode ganhar uma escala para fora do Oriente Médio sempre preocupa o nosso Estado, até porque nós somos produtores de petróleo, produzimos outros tipos de produtos afetados também pela economia mundial. A inflação também nos preocupa", disse o governador.

EUA e Israel lançam ataque contra o Irã

No último sábado (28), Estados Unidos e Israel lançaram um ataque coordenado contra o Irã. O presidente norte-americano, Donald Trump, confirmou que "grandes operações de combate" estão em andamento e que essas podem durar até cinco semanas. Já o Irã está prometendo retaliações. Alguns países aliados dos EUA já começaram a ser atacados, espalhando a tensão por todo o Oriente Médio. Segundo a mídia iraniana, cerca de 600 pessoas morreram após os bombardeios.

