Casagrande confirma saída do governo do ES para disputar vaga no Senado

Governador do Estado anunciou, nesta segunda-feira (2), que deixará o cargo até o dia 4 de abril para poder concorrer às eleições

Publicado em 2 de março de 2026 às 14:22

Renato Casagrande deixará o cargo e Ricardo Ferraço assumirá o governo em abril Crédito: Tiago Alencar

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou que vai renunciar ao cargo visando à disputa por uma das vagas ao Senado nas eleições deste ano.

O anúncio foi feito em entrevista coletiva realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (2). Agora, o governador tem até 4 de abril para oficializar a saída do cargo, conforme determina a Justiça Eleitoral, que estabelece o prazo de seis meses antes do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro, para os candidatos se desincompatibilizarem.

Com a iminente saída de Casagrande, quem assumirá o Estado é o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), que é pré-candidato ao Palácio Anchieta nas eleições.

"Faço isso com muita tranquilidade e segurança, porque quem vai assumir o mandato é Ricardo Ferraço. Essa transição ocorrerá ao longo de todo o mês de março. Deixo o mandato no início de abril", afirmou Casagrande durante a coletiva.

Ainda conforme Casagrande, há segurança em Ricardo Ferraço ser seu sucessor. "Ele é trabalhador, conhece a máquina pública." Além disso, o governador disse que não recai sobre o vice nenhuma denúncia "que desabone sua conduta".

Casagrande destacou que o governo entra agora em período de transição, com duração até o início de abril. A ideia do governador é manter o ritmo de entregas em áreas que trata como "sensíveis" na gestão. "Neste mês de março, faremos toda a transição para não perder intensidade, velocidade e realizações no governo."

Mudança no secretariado

O governador confirmou que a reforma nas principais pastas de seu governo deverá ser ampla, já que mais de 10 secretários pretendem se afastar para disputar as eleições. No entanto, ele reforçou que a escolha dos substitutos seguirá um critério de experiência e conhecimento sobre cada área.

"As pessoas vão assumir com Ricardo Ferraço como governador. Quem vai fazer a nomeação dessas pessoas é o Ricardo. Nós vamos discutir juntos. O critério número um é: pessoas que poderão dar sequência, sem interrupção do trabalho. Gente que conheça a área", pontuou o governador.

Desde 1986, no Espírito Santo, não havia uma renúncia ao cargo por parte do governador para disputar as eleições. Na ocasião, Gerson Camata deixou o comando do Executivo também para concorrer ao Senado. Quem assumiu foi o vice José Moraes, que ficou à frente do Palácio Anchieta de maio de 1986 a março de 1987.

