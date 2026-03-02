Home
>
Política
>
Casagrande confirma saída do governo do ES para disputar vaga no Senado

Casagrande confirma saída do governo do ES para disputar vaga no Senado

Governador do Estado anunciou, nesta segunda-feira (2), que deixará o cargo até o dia 4 de abril para poder concorrer às eleições

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de março de 2026 às 14:22

Governador Renato Casagrande e o vice Ricardo Ferraço
Renato Casagrande deixará o cargo e Ricardo Ferraço assumirá o governo em abril Crédito: Tiago Alencar

O governador do Espírito SantoRenato Casagrande (PSB), anunciou que vai renunciar ao cargo visando à disputa por uma das vagas ao Senado nas eleições deste ano.

Recomendado para você

Segundo a cúpula da Segurança Pública do Estado, relatórios foram produzidos sem conhecimento do comando da PC; Romualdo Gianordoli nega as acusações e as classifica como "má-fé"

Chefe da Polícia Civil diz que delegado criou 'centro paralelo' de investigações

Na avaliação do chefe do Executivo estadual, do ponto de vista econômico, o cenário de tensões no Oriente Médio acende o alerta em território capixaba, uma vez que o conflito gera pressão sobre as taxas inflacionárias mundiais

Guerra no Irã: Casagrande critica incapacidade de diálogo e aponta impactos

Em coletiva de imprensa, a alta cúpula da Segurança no Estado afirmou que só ficou sabendo de diálogos entre empresário da Serra e desembargador neste ano, seis meses após o relatório final ser concluído

PC vai reavaliar provas da Operação Baest após delegado citar Macário

O anúncio foi feito em entrevista coletiva realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (2). Agora, o governador tem até 4 de abril para oficializar a saída do cargo, conforme determina a Justiça Eleitoral, que estabelece o prazo de seis meses antes do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro, para os candidatos se desincompatibilizarem.

Com a iminente saída de Casagrande, quem assumirá o Estado é o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), que é pré-candidato ao Palácio Anchieta nas eleições.

"Faço isso com muita tranquilidade e segurança, porque quem vai assumir o mandato é Ricardo Ferraço. Essa transição ocorrerá ao longo de todo o mês de março. Deixo o mandato no início de abril", afirmou Casagrande durante a coletiva.

Ainda conforme Casagrande, há segurança em  Ricardo Ferraço ser seu sucessor. "Ele é trabalhador, conhece a máquina pública." Além disso, o governador disse que não recai sobre o vice nenhuma denúncia "que desabone sua conduta".

00:00 / 00:47
Casagrande confirma saída do governo do ES para disputar vaga no Senado

Casagrande destacou que o governo entra agora em período de transição, com duração até o início de abril. A ideia do governador é manter o ritmo de entregas em áreas que trata como "sensíveis" na gestão. "Neste mês de março, faremos toda a transição para não perder intensidade, velocidade e realizações no governo."

 Mudança no secretariado

Ao menos 13 secretários que hoje integram a gestão de Casagrande estão cotados para disputar vagas na Assembleia Legislativa (Ales) ou na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026, conforme mostrou reportagem de A Gazeta em janeiro deste ano.

O governador confirmou que a reforma nas principais pastas de seu governo deverá ser ampla, já que mais de 10 secretários pretendem se afastar para disputar as eleições. No entanto, ele reforçou que a escolha dos substitutos seguirá um critério de experiência e conhecimento sobre cada área.

"As pessoas vão assumir com Ricardo Ferraço como governador. Quem vai fazer a nomeação dessas pessoas é o Ricardo. Nós vamos discutir juntos. O critério número um é: pessoas que poderão dar sequência, sem interrupção do trabalho. Gente que conheça a área", pontuou o governador.

Desde 1986, no Espírito Santo, não havia uma renúncia ao cargo por parte do governador para disputar as eleições. Na ocasião, Gerson Camata deixou o comando do Executivo também para concorrer ao Senado. Quem assumiu foi o vice José Moraes, que ficou à frente do Palácio Anchieta de maio de 1986 a março de 1987.

Atualização
02/03/2026 - 16:23hrs
O texto foi atualizado com mais informações sobre a entrevista coletiva do governador Renato Casagrande.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais